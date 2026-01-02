Aktualizacja: 02.01.2026 05:49 Publikacja: 02.01.2026 04:50
Informacje takie przekazuje Ministerstwo Obrony Rosji. 20 dronów strącono nad obwodem samarskim, po 8 – nad obwodami woroneskim i saratowskim, 7 nad obwodem moskiewskim (w tym 5 na podejściach do Moskwy), po 6 nad obwodami riazańskim i rostowskim, 3 nad obwodem tulskim, 2 nad obwodem biełgorodzkim i po jednym nad obwodami kurskim, kałuskim, penzeńskim i tambowskim.
Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow poinformował, że w wyniku nocnego ataku dronów na stolice obwodu doszło do pożarów w mieście. Pożar wybuchł m.in. w zaatakowanym, czteropiętrowym budynku mieszkalnym.
SBU informuje o skazaniu na 15 lat więzienia 28-latka, który współpracował z FSB pomagając Rosjanom w przeprowadzaniu ataków powietrznych na Zaporoże i Dniepr. SBU aresztowała go w sierpniu. Mężczyzna miał wykonywać zdjęcia w Zaporożu i Dnieprze ilustrujące skutki rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury energetycznej, co miało pomóc w przeprowadzaniu precyzyjniejszych uderzeń na te obiekty w przyszłości.
Informacje takie podaje chersońska rada miejska. Wśród ofiar śmiertelnych było jedno dziecko. W rosyjskim ostrzale w ciągu miesiąca rannych zostało 146 osób, w tym troje dzieci.
O przekazaniu dronów poinformował mer miasta Ołeksandr Symczyszyn. „To najlepsze prezenty na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok od nas wszystkich” - napisał Symczyszyn. Wartość przekazanych dronów to 5,5 mln hrywien (ok. 465 tys. złotych).
Informację o rozwieszeniu ulotek w różnych częściach okupowanego Ługańska ruch partyzancki ATESZ informuje na swoim kanale w serwisie Telegram. Wpisowi towarzyszą zdjęcia dokumentujące akcję. „Zmęczenie wojną i brak zaufania do rosyjskiej propagandy narastają, coraz więcej mieszkańców myśli o tym, jak uzyskać wpływ na to, co się dzieje” - czytamy we wpisie ukraińskiego ruchu oporu w serwisie Telegram.
Informację taką przekazał mer Kijowa, Witalij Kliczko, który odwiedził obdarowane jednostki i złożył ich żołnierzom noworoczne życzenia.
64-latka po zajęciu Makiejewki przez prorosyjskich separatystów pracowała tam jako dyrektorka przedszkola i – jak podaje SBU – wdrażała „rosyjskie standardy edukacyjne”. Została zatrzymana, gdy dotarła do Kijowa, by starać się tam o paszport, który pozwoliłby jej na dostanie się na teren Unii Europejskiej. W czasie pracy w okupowanej części obwodu donieckiego miała m.in. zachęcać rodziców przedszkolaków do współpracy z władzami okupacyjnymi.
SBU zatrzymała kobietę kolaborującą z separatystami i Rosjanami w obwodzie donieckim
Foto: SBU
Ministerstwo Obrony Rosji podaje, że od godziny 16.00 do 23.00 (czasu moskiewskiego) 1 stycznia Rosjanie strącili 201 ukraińskich dronów. 51 dronów strącono nad obwodem biełgorodzkim, 36 nad obwodem briańskim, 24 nad obwodem moskiewskim, 16 nad obwodem rostowskim, 15 nad obwodem kałuskim, 14 nad obwodem tulskim, 12 nad obwodem kurskim, 10 nad obwodem riazańskim, po 6 nad obwodem woroneskim i okupowanym Krymem, 5 nad obwodem orłowskim, 4 nad obwodem lipieckim i 2 nad Morzem Azowskim.
W nocy mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował o strąceniu drona na podejściu do Moskwy. Przez cały czwartek na podejściach do Moskwy Rosjanie mieli strącić 33 ukraińskie drony.
Ruch lotniczy został wstrzymany na lotniskach w Samarze, Penzie, Saratowie, a także na podmoskiewskich lotniskach Domodiedowo i Żukowskij.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
W specjalnym podsumowaniu roku 2025 Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Jędrzejem Bieleckim i Rusłanem Szoszynem...
