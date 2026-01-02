05:48 W nocy nad Rosją strącone zostały 64 ukraińskie drony

Informacje takie przekazuje Ministerstwo Obrony Rosji. 20 dronów strącono nad obwodem samarskim, po 8 – nad obwodami woroneskim i saratowskim, 7 nad obwodem moskiewskim (w tym 5 na podejściach do Moskwy), po 6 nad obwodami riazańskim i rostowskim, 3 nad obwodem tulskim, 2 nad obwodem biełgorodzkim i po jednym nad obwodami kurskim, kałuskim, penzeńskim i tambowskim.

05:45 Pożary w Zaporożu po nocnym ataku dronów

Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow poinformował, że w wyniku nocnego ataku dronów na stolice obwodu doszło do pożarów w mieście. Pożar wybuchł m.in. w zaatakowanym, czteropiętrowym budynku mieszkalnym.

04:46 28-latek z obwodu zaporoskiego skazany na 15 lat więzienia za współpracę z FSB

SBU informuje o skazaniu na 15 lat więzienia 28-latka, który współpracował z FSB pomagając Rosjanom w przeprowadzaniu ataków powietrznych na Zaporoże i Dniepr. SBU aresztowała go w sierpniu. Mężczyzna miał wykonywać zdjęcia w Zaporożu i Dnieprze ilustrujące skutki rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury energetycznej, co miało pomóc w przeprowadzaniu precyzyjniejszych uderzeń na te obiekty w przyszłości.

04:44 W grudniu w Chersoniu w wyniku rosyjskiego ostrzału zginęło 12 osób

Informacje takie podaje chersońska rada miejska. Wśród ofiar śmiertelnych było jedno dziecko. W rosyjskim ostrzale w ciągu miesiąca rannych zostało 146 osób, w tym troje dzieci.

04:40 Miasto Chmielnicki przekazało ukraińskiej armii 30 dronów

O przekazaniu dronów poinformował mer miasta Ołeksandr Symczyszyn. „To najlepsze prezenty na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok od nas wszystkich” - napisał Symczyszyn. Wartość przekazanych dronów to 5,5 mln hrywien (ok. 465 tys. złotych).

04:37 W okupowanym Ługańsku pojawiły się ulotki rozwieszone przez ukraiński ruch oporu

Informację o rozwieszeniu ulotek w różnych częściach okupowanego Ługańska ruch partyzancki ATESZ informuje na swoim kanale w serwisie Telegram. Wpisowi towarzyszą zdjęcia dokumentujące akcję. „Zmęczenie wojną i brak zaufania do rosyjskiej propagandy narastają, coraz więcej mieszkańców myśli o tym, jak uzyskać wpływ na to, co się dzieje” - czytamy we wpisie ukraińskiego ruchu oporu w serwisie Telegram.

04:35 Władze Kijowa przekazały 13 jednostkom walczącym na froncie w obwodzie charkowskim i Donbasie drony i systemy do walki radioelektronicznej

Informację taką przekazał mer Kijowa, Witalij Kliczko, który odwiedził obdarowane jednostki i złożył ich żołnierzom noworoczne życzenia.

04:31 SBU zatrzymała w Kijowie 64-letnią Ukrainkę, która kolaborowała z separatystami w okupowanej Makiejewce

64-latka po zajęciu Makiejewki przez prorosyjskich separatystów pracowała tam jako dyrektorka przedszkola i – jak podaje SBU – wdrażała „rosyjskie standardy edukacyjne”. Została zatrzymana, gdy dotarła do Kijowa, by starać się tam o paszport, który pozwoliłby jej na dostanie się na teren Unii Europejskiej. W czasie pracy w okupowanej części obwodu donieckiego miała m.in. zachęcać rodziców przedszkolaków do współpracy z władzami okupacyjnymi.

SBU zatrzymała kobietę kolaborującą z separatystami i Rosjanami w obwodzie donieckim Foto: SBU

04:27 201 ukraińskich dronów strąconych przez Rosjan wieczorem 1 stycznia

Ministerstwo Obrony Rosji podaje, że od godziny 16.00 do 23.00 (czasu moskiewskiego) 1 stycznia Rosjanie strącili 201 ukraińskich dronów. 51 dronów strącono nad obwodem biełgorodzkim, 36 nad obwodem briańskim, 24 nad obwodem moskiewskim, 16 nad obwodem rostowskim, 15 nad obwodem kałuskim, 14 nad obwodem tulskim, 12 nad obwodem kurskim, 10 nad obwodem riazańskim, po 6 nad obwodem woroneskim i okupowanym Krymem, 5 nad obwodem orłowskim, 4 nad obwodem lipieckim i 2 nad Morzem Azowskim.

04:26 Kolejny dron zestrzelony na podejściu do Moskwy

W nocy mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował o strąceniu drona na podejściu do Moskwy. Przez cały czwartek na podejściach do Moskwy Rosjanie mieli strącić 33 ukraińskie drony.

04:23 W nocy działanie wstrzymało kilka rosyjskich lotnisk

Ruch lotniczy został wstrzymany na lotniskach w Samarze, Penzie, Saratowie, a także na podmoskiewskich lotniskach Domodiedowo i Żukowskij.