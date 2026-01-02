Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego czeska opozycja domaga się odwołania przewodniczącego Izby Poselskiej, Tomiego Okamury?

Jakie reakcje wywołało przemówienie Okamury na Ukrainie i w Czechach?

Jakie stanowisko wobec wypowiedzi Okamury zajęły różne czeskie partie polityczne i jakie działania planują?

Jak prezydent Czech, Petr Pavel, odnosi się do kwestii pomocy dla Ukrainy po wyborach?

Politycy opozycji uważają wypowiedzi jednego z najwyższych urzędników w państwie (przewodniczący Izby Poselskiej jest trzecim najwyższym konstytucyjnym urzędnikiem w Republice Czeskiej – red.) za haniebne i nieakceptowalne. Twierdzą, że Izba Poselska oraz rząd Andreja Babiša (ANO) powinny się od słów Okamury zdystansować.

Ostra krytyka Ukrainy i UE w przemówieniu Okamury

W swoim wystąpieniu Okamura skrytykował m.in. dostawy broni na Ukrainę.

– Wierzę, że nasza republika wyskoczy z brukselskiego pociągu, który mimo ostrzeżeń rządu USA zmierza ku trzeciej wojnie światowej – stwierdził. Sprzeciwił się ukraińskiemu członkostwu w UE oraz pomocy zadłużonemu krajowi, który od niemal czterech lat odpiera rosyjską agresję.

– Pieniądze płyną we wszystkich kierunkach, a każdy na tym biznesie coś ugra. Zachodnie firmy i rządy, a także ukraińscy złodzieje z junty Zełenskiego, co budują sobie złote ubikacje – wyraził się ostro o prezydencie Wołodymyrze Zełenskim i jego otoczeniu. – Niech sobie kradną, ale już nie naszym kosztem – dodał szef izby niższej parlamentu.