Czechy. Opozycja chce odwołać przewodniczącego Izby Poselskiej. Mówił o „złodziejach z junty Zełenskiego”

Aktualizacja: 02.01.2026 21:26 Publikacja: 02.01.2026 19:40
Tomio Okamura
Foto: PAP/CTK, Ondrej Deml
Politycy opozycji uważają wypowiedzi jednego z najwyższych urzędników w państwie (przewodniczący Izby Poselskiej jest trzecim najwyższym konstytucyjnym urzędnikiem w Republice Czeskiej – red.) za haniebne i nieakceptowalne. Twierdzą, że Izba Poselska oraz rząd Andreja Babiša (ANO) powinny się od słów Okamury zdystansować.
W swoim wystąpieniu Okamura skrytykował m.in. dostawy broni na Ukrainę.
– Wierzę, że nasza republika wyskoczy z brukselskiego pociągu, który mimo ostrzeżeń rządu USA zmierza ku trzeciej wojnie światowej – stwierdził. Sprzeciwił się ukraińskiemu członkostwu w UE oraz pomocy zadłużonemu krajowi, który od niemal czterech lat odpiera rosyjską agresję.
– Pieniądze płyną we wszystkich kierunkach, a każdy na tym biznesie coś ugra. Zachodnie firmy i rządy, a także ukraińscy złodzieje z junty Zełenskiego, co budują sobie złote ubikacje – wyraził się ostro o prezydencie Wołodymyrze Zełenskim i jego otoczeniu. – Niech sobie kradną, ale już nie naszym kosztem – dodał szef izby niższej parlamentu.
Czytaj więcej
Komisja Europejska musi znaleźć alternatywne sposoby finansowania Ukrainy; Czechy nie będą za nic...
Jego słowa na temat Ukrainy ostro skrytykował też marszałek ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk oraz ambasador Ukrainy w Pradze Wasyl Zwarycz.
Stefanczuk na platformie X napisał, że powtarzające się obrażanie Ukrainy i Ukraińców przez Okamurę szkodzi przede wszystkim Czechom i przynosi im hańbę.
„Jego przemówienie to jaskrawy przykład ignorancji, manipulacji i cynizmu” – ocenił. „Jestem przekonany, że najostrzejszą ocenę słów pana Okamury wystawią sami Czesi, a, co nieuniknione, także historia, w której jego imię raczej nie zapisze się na trwałe. A pewnego dnia dowiemy się również, czy był on po prostu pożytecznym idiotą, czy też agentem FSB” – dodał. Jednocześnie zapewnił, że Ukraińcy są głęboko wdzięczni Czechom i ich przedstawicielom za wszelką pomoc w trudnych czasach.
Zwarycz we wpisie na Facebooku nazwał słowa Okamury przeciwko Ukrainie i jej przywództwu niedopuszczalnymi i absolutnie nieakceptowalnymi. „Słowa, których użył wobec moich rodaków, Ukrainy i demokratycznie wybranego kierownictwa państwa, są haniebne. Są sprzeczne z zasadami społeczeństwa demokratycznego oraz wartościami, na których opierają się Czechy jako nierozłączna część europejskiej wspólnoty” – oświadczył ambasador.
Na wspólne działanie przy głosowaniu nad odwołaniem Okamury zgodzili się liderzy dawnej koalicji rządzącej: ODS (Obywatelska Partia Demokratyczna), STAN (Burmistrzowie i Niezależni), Piratów, KDU-ČSL i TOP 09 (Tradycja Odpowiedzialność Dobrobyt 09).
„ODS będzie współinicjatorem debaty nad nieakceptowalnymi wypowiedziami Tomia Okamury w Izbie Poselskiej i poprze wniosek o jego odwołanie” – oświadczyło prezydium ODS. Przemówienie Okamury nazwano przykładem niedopuszczalnej kłamliwej manipulacji i straszenia. „Uwagi na temat III wojny światowej, którą Bruksela rzekomo jest zainteresowana, wyrządzają Czechom fundamentalną szkodę” – stwierdziła ODS. Obraza przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, którą Okamura nazwał „szaloną”, jest według ODS nie do przyjęcia ze strony ważnego dostojnika. Rząd powinien się od tych słów zdystansować, bo ponosi główną odpowiedzialność za politykę zagraniczną – uważają Obywatelscy Demokraci.
Czytaj więcej
Czeska inicjatywa „Dar dla Putina” odsunęła plany zakupu pocisków rakietowych Flamingo, na które...
Przedstawiciele pozostałych partii opozycyjnych już zapowiedzieli, że w przyszłym tygodniu rozpoczną zbieranie podpisów potrzebnych do debaty nad jego odwołaniem.
Odwołanie marszałka Izby jest możliwe według regulaminu tylko na pisemny wniosek co najmniej dwóch piątych wszystkich posłów. Opozycja musi zebrać podpisy co najmniej 80 z 92 swoich posłów. W 200-osobowej Izbie rządząca koalicja ANO, SPD i Motoristé ma większość 108 głosów.
Po październikowych wyborach, wygranych przez populistyczną partię ANO Andreja Babiša, obecnego premiera, prezydent Petr Pavel wezwał partie polityczne do podtrzymania programu dostaw amunicji dla Ukrainy, podkreślając, że zakończenie inicjatywy, która pomogła Ukrainie zmniejszyć przewagę ogniową Rosji, zaszkodziłoby zarówno pozycji Pragi wśród sojuszników NATO, jak i zdolnościom obronnym Ukrainy.
Jednak jeszcze przed wyborami prezydent Czech przyznawał w rozmowie z BBC, że nie może zagwarantować, że Republika Czeska będzie nadal – jak to robi od początku wojny – udzielać Ukrainie pomocy wojskowej.
– Nie wiem, jakie będą priorytety nowego rządu – powiedział wówczas Petr Pavel. Dodał, że stale rozmawia ze wszystkimi liderami partii parlamentarnych, przekonując, że czeska pomoc dla Ukrainy jest jednym z kluczowych elementów obrony Czech.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, České Noviny
Generał Kyryło Budanow, dotychczasowy szef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR), poinformował w mediach społeczności...
Wołodymyr Zełenski poinformował, że Kyryło Budanow otrzymał propozycję objęcia stanowiska szefa Kancelarii Prezy...
Jedynym oczekiwaniem, jakie chcę zresetować, są niskie oczekiwania – powiedział podczas swojego przemówienia ina...
Rosyjskie władze zwróciły się do USA z oficjalnym wnioskiem dyplomatycznym, by przestały ścigać tankowiec Bella...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
Przywódca Wenezueli Nicolás Maduro w wywiadzie, który wyemitowano 1 stycznia, zadeklarował gotowość do negocjacj...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas