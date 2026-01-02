Rzeczpospolita
Czechy. Opozycja chce odwołać przewodniczącego Izby Poselskiej. Mówił o „złodziejach z junty Zełenskiego”

Czeska opozycja chce odwołania przewodniczącego niższej izby parlamentu, Tomiego Okamury, z powodu jego noworocznego przemówienia, w którym ostro wystąpił przeciwko Ukrainie i Unii Europejskiej.

Publikacja: 02.01.2026 19:40

Tomio Okamura

Tomio Okamura

Foto: PAP/CTK, Ondrej Deml

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego czeska opozycja domaga się odwołania przewodniczącego Izby Poselskiej, Tomiego Okamury?
  • Jakie reakcje wywołało przemówienie Okamury na Ukrainie i w Czechach?
  • Jakie stanowisko wobec wypowiedzi Okamury zajęły różne czeskie partie polityczne i jakie działania planują?
  • Jak prezydent Czech, Petr Pavel, odnosi się do kwestii pomocy dla Ukrainy po wyborach?

Politycy opozycji uważają wypowiedzi jednego z najwyższych urzędników w państwie (przewodniczący Izby Poselskiej jest trzecim najwyższym konstytucyjnym urzędnikiem w Republice Czeskiej – red.) za haniebne i nieakceptowalne. Twierdzą, że Izba Poselska oraz rząd Andreja Babiša (ANO) powinny się od słów Okamury zdystansować.

Ostra krytyka Ukrainy i UE w przemówieniu Okamury

W swoim wystąpieniu Okamura skrytykował m.in. dostawy broni na Ukrainę.

– Wierzę, że nasza republika wyskoczy z brukselskiego pociągu, który mimo ostrzeżeń rządu USA zmierza ku trzeciej wojnie światowej – stwierdził. Sprzeciwił się ukraińskiemu członkostwu w UE oraz pomocy zadłużonemu krajowi, który od niemal czterech lat odpiera rosyjską agresję.

– Pieniądze płyną we wszystkich kierunkach, a każdy na tym biznesie coś ugra. Zachodnie firmy i rządy, a także ukraińscy złodzieje z junty Zełenskiego, co budują sobie złote ubikacje – wyraził się ostro o prezydencie Wołodymyrze Zełenskim i jego otoczeniu. – Niech sobie kradną, ale już nie naszym kosztem – dodał szef izby niższej parlamentu.

Reakcja Ukraińców: wstyd dla Czech

Jego słowa na temat Ukrainy ostro skrytykował też marszałek ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk oraz ambasador Ukrainy w Pradze Wasyl Zwarycz.

Stefanczuk na platformie X napisał, że powtarzające się obrażanie Ukrainy i Ukraińców przez Okamurę szkodzi przede wszystkim Czechom i przynosi im hańbę.

„Jego przemówienie to jaskrawy przykład ignorancji, manipulacji i cynizmu” – ocenił. „Jestem przekonany, że najostrzejszą ocenę słów pana Okamury wystawią sami Czesi, a, co nieuniknione, także historia, w której jego imię raczej nie zapisze się na trwałe.  A pewnego dnia dowiemy się również, czy był on po prostu pożytecznym idiotą, czy też agentem FSB” – dodał. Jednocześnie zapewnił, że Ukraińcy są głęboko wdzięczni Czechom i ich przedstawicielom za wszelką pomoc w trudnych czasach.

Zwarycz we wpisie na Facebooku nazwał słowa Okamury przeciwko Ukrainie i jej przywództwu niedopuszczalnymi i absolutnie nieakceptowalnymi. „Słowa, których użył wobec moich rodaków, Ukrainy i demokratycznie wybranego kierownictwa państwa, są haniebne. Są sprzeczne z zasadami społeczeństwa demokratycznego oraz wartościami, na których opierają się Czechy jako nierozłączna część europejskiej wspólnoty” – oświadczył ambasador.

Opozycja się jednoczy

Na wspólne działanie przy głosowaniu nad odwołaniem Okamury zgodzili się liderzy dawnej koalicji rządzącej: ODS (Obywatelska Partia Demokratyczna), STAN (Burmistrzowie i Niezależni), Piratów, KDU-ČSL i TOP 09 (Tradycja Odpowiedzialność Dobrobyt 09).

„ODS będzie współinicjatorem debaty nad nieakceptowalnymi wypowiedziami Tomia Okamury w Izbie Poselskiej i poprze wniosek o jego odwołanie” – oświadczyło prezydium ODS. Przemówienie Okamury nazwano przykładem niedopuszczalnej kłamliwej manipulacji i straszenia.  „Uwagi na temat III wojny światowej, którą Bruksela rzekomo jest zainteresowana, wyrządzają Czechom fundamentalną szkodę” – stwierdziła ODS. Obraza przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, którą Okamura nazwał „szaloną”, jest według ODS nie do przyjęcia ze strony ważnego dostojnika. Rząd powinien się od tych słów zdystansować, bo ponosi główną odpowiedzialność za politykę zagraniczną – uważają Obywatelscy Demokraci.

Przedstawiciele pozostałych partii opozycyjnych już zapowiedzieli, że w przyszłym tygodniu rozpoczną zbieranie podpisów potrzebnych do debaty nad jego odwołaniem.

Odwołanie marszałka Izby jest możliwe według regulaminu tylko na pisemny wniosek co najmniej dwóch piątych wszystkich posłów. Opozycja musi zebrać podpisy co najmniej 80 z 92 swoich posłów. W 200-osobowej Izbie rządząca koalicja ANO, SPD i Motoristé ma większość 108 głosów.

Stanowisko prezydenta Czech

Po październikowych wyborach, wygranych przez populistyczną partię ANO  Andreja Babiša, obecnego premiera, prezydent Petr Pavel wezwał partie polityczne do podtrzymania programu dostaw amunicji dla Ukrainy, podkreślając, że zakończenie inicjatywy, która pomogła Ukrainie zmniejszyć przewagę ogniową Rosji, zaszkodziłoby zarówno pozycji Pragi wśród sojuszników NATO, jak i zdolnościom obronnym Ukrainy.

Jednak jeszcze przed wyborami prezydent Czech przyznawał w rozmowie z BBC, że nie może zagwarantować, że Republika Czeska będzie nadal –  jak to robi od początku wojny – udzielać Ukrainie pomocy wojskowej.

– Nie wiem, jakie będą priorytety nowego rządu – powiedział wówczas Petr Pavel. Dodał, że stale rozmawia ze wszystkimi liderami partii parlamentarnych, przekonując, że czeska pomoc dla Ukrainy jest jednym z kluczowych elementów obrony Czech.

Źródło: rp.pl, České Noviny

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą
