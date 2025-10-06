Po zwycięstwie populistów prezydent Czech naciska na dalszą pomoc dla Ukrainy

Aktualizacja: 06.10.2025 20:37 Publikacja: 06.10.2025 19:21
Prezydent Czech Petr Pavel
Na początku 2024 roku Czechy wyszły z inicjatywą stworzenia grupy państw, które na światowych rynkach skupowałyby amunicję w celu przekazania jej walczącej Ukrainie. Jak zapowiadał wówczas prezydent Petr Pavel, celem był zakup co najmniej 500 tys. pocisków kalibru 155 mm oraz 300 tys. pocisków kalibru 122 mm.
Do połowy 2024 roku w ramach tej inicjatywy 18 państwom z UE i NATO udało się zgromadzić na ten cel ponad 1,5 mld euro. Do końca grudnia 2024 roku na Ukrainę trafiło 1,5 mln sztuk amunicji artyleryjskiej, w tym ponad pół miliona pocisków kalibru 155 mm.
Już w sierpniu tego roku, przed zapowiedzianymi na początek października wyborami w Czechach, prezydent tego kraju w rozmowie z BBC stwierdził, że nie może zagwarantować, że Republika Czeska będzie nadal – jak to robi od początku wojny – udzielać Ukrainie pomocy wojskowej.
- Nie wiem, jakie będą priorytety nowego rządu – powiedział wówczas Petr Pavel. Dodał, że stale rozmawia ze wszystkimi liderami partii parlamentarnych, przekonując, że czeska pomoc dla Ukrainy jest jednym z kluczowych elementów obrony Czech.
Po październikowych wyborach do władzy wróciła populistyczna partia ANO pod wodzą miliardera Andreja Babiša, premiera w latach 2017-2021.
Jak mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Martin Ehl, główny analityk dziennika „Hospodářské noviny”, Czesi przywrócili do władzy Babiša, kierowani sprzeciwem wobec wysokich cen żywności i energii, ale także zmęczeniem pomocą dla ukraińskich uchodźców, których w Czechach procentowo jest najwięcej w UE.
Przed wyborami Andrej Babiš, zapowiedział zakończenie czeskiej inicjatywy zakupu amunicji dla Ukrainy, określając ją jako przewartościowaną i nieprzejrzystą. Według niego pomoc dla Ukrainy powinna być prowadzona przez Unię Europejską i NATO. Obecnie ANO prowadzi rozmowy z mniejszymi partiami, w tym skrajną prawicą SPD, która dąży do całkowitego zaprzestania wsparcia dla Ukrainy.
Po wyborach 3–4 października Babiš ponownie wyraził krytykę wobec programu, ale nie zadeklarował jednoznacznego zakończenia wsparcia. Wyraził niezadowolenie z zarobków, które osiągają uczestnicy programu, i zapowiedział, że będzie to wyjaśniał, być może w rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Po niedawnych wyborach prezydent Petr Pavel spotkał się z liderami partii, a spotkanie dotyczyło tworzenia nowego rządu.
Wezwał partie polityczne do podtrzymania programu dostaw amunicji dla Ukrainy, podkreślając, że zakończenie inicjatywy, która pomogła Ukrainie zmniejszyć przewagę ogniową Rosji, zaszkodziłoby zarówno pozycji Pragi wśród sojuszników NATO, jak i zdolnościom obronnym Ukrainy.
Pavel zauważył, że chodzi też o zachowanie wiarygodności Czech wobec Ukrainy, dla której kluczowe znaczenie ma dostawa amunicji od sojuszników.
