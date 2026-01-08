Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne różnice między trzema projektami ustaw dotyczącymi asystencji dla osób z niepełnosprawnościami?

Jakie aspekty prawne i praktyczne związane są z prawem do niezależnego życia dla osób z niepełnosprawnościami?

Jakie kontrowersje wzbudzają obecne propozycje ustaw dotyczących wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami?

Jakie grupy osób z niepełnosprawnościami mogą być najbardziej dotknięte brakiem odpowiednich przepisów?

Problemu braku przepisów o asystencji dla osób z niepełnosprawnościami, co wielu z nich pozbawia możliwości samodzielnego życia, a opiekujących się nimi bliskich wyklucza z rynku pracy, dotąd nie udało się rozwiązać. W grze są obecnie trzy projekty ustaw – rządowy, poselski i prezydencki, złożony jeszcze za czasów Andrzeja Dudy.

Różnią się one choćby w kwestii decyzji, czy wsparcie przyznawane będzie zarówno dorosłym, jak i nastolatkom (jak chce rząd), czy tylko osobom pełnoletnim (jak przewidział były prezydent). Wszystkie one już jakiś czas temu trafiły do Sejmu, zaś zapisy pierwszego z nich – sygnowanego przez Radę Ministrów – mają stać się bazą do jednej, spójnej wersji przepisów, nad wykuciem których pracują obecnie posłowie.

Co znajdzie się w ustawie o asystencji dla osób z niepełnosprawnościami? Propozycje przepisów pod lupą

Decyzją sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, kwestią tą pod koniec grudnia zajęła się powołana do tego podkomisja. W dyskusji nad rozwiązaniami biorą udział zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak i rządu oraz prezydenta.

W toku debaty pojawiły się już wątpliwości, dotyczące ryzyka wykluczenia niektórych grup osób z niepełnosprawnościami (jeśli od komisji orzekających nie otrzymają one odpowiednio wysokiej liczby punktów). A także te odnośnie zapowiedzi, że nastolatkowie – jak przewidział rząd – na swoich asystentów będą musieli czekać jeszcze kilka lat (zaś ci po 65. roku życia w ogóle ich nie doczekają; na ich potrzeby odpowiadać ma już polityka senioralna). Rząd nie przewidział też waloryzacji stawek asystentów (a taki zapis przewiduje projekt poselski).