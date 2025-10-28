Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Będzie asystencja dla osób z niepełnosprawnościami. Rząd przyjął projekt ustawy

Po miesiącach zapowiedzi rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o asystencji osób z niepełnosprawnościami, który dorosłym i nastolatkom zagwarantować ma stały dostęp do takich usług. W grze pozostają jeszcze propozycje przepisów, przygotowane przez posłów i byłego prezydenta.

Publikacja: 28.10.2025 16:10

Będzie asystencja dla osób z niepełnosprawnościami. Rząd przyjął projekt ustawy

Foto: Adobe Stock

Nadia Senkowska

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy gwarantuje osobom z niepełnosprawnościami systemowe i bezpłatne wsparcie asystentów, którzy pomogą im w codziennym życiu, pracy, nauce i kontaktach społecznych, a po odpowiednim przeszkoleniu – także w niektórych czynnościach medycznych.

Tym pełnoletnim – do 65. roku życia – przysługiwało będzie od 20 do 240 godzin takiego wsparcia miesięcznie. Nastolatkowie, od 13. roku życia, z przydzielonych im godzin skorzystać będą mogli dopiero od 2030 r. Dorośli swoje wnioski złożą najwcześniej początkiem 2027 r., a samo świadczenie usług dla nich rozpocznie się w kwietniu.

To sami korzystający z usług asystentów będą mogli zdecydować, czy świadczyć będzie je dla nich samorząd, czy też organizacja pozarządowa, a także wybrać asystenta (którego stawka będzie wynosić od 49 do 55 zł brutto za godzinę). Prawo do świadczenia dostaną co najmniej na rok, a maksymalnie – na trzy lata.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że z usług skorzysta ok. 100 tys. osób. 

Projekt ustawy o asystencji osób z niepełnosprawnościami przyjęty przez rząd

Jednak rozwiązania zawarte w rządowym projekcie nie wydają się w pełni satysfakcjonujące dla samych zainteresowanych. Jak komentował niedawno na łamach „Rzeczpospolitej” przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami dr Krzysztof Kurowski, w toku podjętych nad nim prac został on mocno „poszkodowany”.

Reklama
Reklama

Szansę na realizację postulatów środowiska – jak podkreślał – widzi zaś w bazującym na nim, ale jednak pełniejszym, złożonym w październiku projekcie ustawy Lewicy i Polski 2050. Dr Kurowski komentował, że daje to „szansę na prawdziwą ustawę o asystencji osobistej, zgodną z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, a nie wydmuszkę, która najprawdopodobniej wyjdzie jako projekt rządowy”.

Czytaj więcej

Kolejna odsłona boju o asystentów osobistych. Posłowie mają nowy pomysł
Niepełnosprawni
Kolejna odsłona boju o asystentów osobistych. Posłowie mają nowy pomysł

Posłowie Polski 2050 i Lewicy oraz były prezydent z własnymi pomysłami. Która propozycja jest najlepsza? 

Co zaproponowali posłowie? Przede wszystkim waloryzację stawek dla asystentów osobistych, możliwość samodzielnego wyboru ich przez korzystających z usług i wyeliminowanie ryzyka utraty niewykorzystanych w danym miesiącu godzin, które przechodziłyby na kolejny. Liczba tych dostępnych dla pełnoletnich – do 65. roku życia – wynosiłaby maksymalnie 240, zaś dla nastolatków, od 13. roku życia – 80.

Poselska propozycja powstała jako odpowiedź na opóźnienia w reakcji jednego ze „100 konkretów na 100 dni” rządu Donalda Tuska. Jego autorzy zadeklarowali jednak pełną gotowość do wspólnej pracy nad wszystkimi trzema projektami ustaw o asystencji – bo w grze pozostaje również ten prezydencki, przygotowany jeszcze za czasów urzędowania, który póki co utknął w sejmowej komisji.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Czytaj więcej

Warszawa, 04.03.2024. Doradczyni prezydenta RP, kierująca Zespołem ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Niepełnosprawni
Prawem osób z niepełnosprawnościami jest upominanie się o maksimum

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Rząd Niepełnosprawni osoby niepełnosprawne
Uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej zablokowane. Brakuje podpisu Dariusza Barskiego
Sądy i trybunały
Uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej zablokowane. Brakuje podpisu Dariusza Barskiego
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Pedagoga, którego sprawą zajął się szczeciński sąd, obwiniono o uchybienie godności zawodu i obowiąz
Oświata i nauczyciele
Uczniowie i nauczyciele alarmują w sprawie tzw. godzin basiowych. „To tykająca bomba”
Chciał usunięcia danych z policyjnego rejestru, by dostać pracę. Wyrok NSA
Dane osobowe
Chciał usunięcia danych z policyjnego rejestru, by dostać pracę. Wyrok NSA
Sędziowie nie chcą odchodzić „na emeryturę”. KRS częściej odmawia niż się zgadza
Sądy i trybunały
Sędziowie nie chcą odchodzić „na emeryturę”. KRS częściej odmawia niż się zgadza
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Kto odpowiada za wyciek danych osobowych pacjenta? Zapadł precedensowy wyrok
Dane osobowe
Kto odpowiada za wyciek danych osobowych pacjenta? Zapadł precedensowy wyrok
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie