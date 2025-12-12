– W marcu 2003 r., kiedy „Kod” ukazał się w Ameryce, stał się światowym fenomenem, a potem powodzenie Dana i kolejnych jego tytułów wzmacniały ekranizacje. Bilans jest taki, że w Polsce sprzedałam ok. 3,4 mln egzemplarzy wszystkich tytułów Browna, w tym 930 tys. „Kodu” (część tytułów wydałam w koedycji z wydawnictwem Albatros w latach 2003-2010).

Sonia Draga podkreśla, że choć Dan Brown osiągnął gigantyczny sukces, relacje z nim i jego agentką, co widać było w Pradze przy okazji premiery „Tajemnicy tajemnic”, pozostają familiarne, przyjacielskie.

– To, że Dan jest serdeczny, otwarty, bezpośredni, jest dla wszystkich bardzo motywujące. Każda nowa książka jest okazją do spotkania, podobnie jak ekranizacje, bo widzieliśmy się też we Florencji przy okazji kręcenia „Inferno”.

„Tajemnica tajemnic” jest jednym z największych hitów tego roku i typem na książkowy prezent. Zainteresowanie powróci wraz z serialem Netflixa.

To, że Dan jest serdeczny, otwarty, bezpośredni, jest dla wszystkich bardzo motywujące. Sonia Draga

„50 twarzy Greya” i Nicolas Sarkozy

Sonia Draga opowiada też o innych hitach oficyny, w tym „50 twarzy Greya”, a także o tym, jak profilowała swoje wydawnictwo, którego nazwę stanowi imię i nazwisko szefowej.