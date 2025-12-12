Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Tajemnica tajemnic współpracy Soni Dragi z Danem Brownem i „Kodu da Vinci" w Polsce

O „Tajemnicy tajemnic”, pierwszym od 8 lat thrillerze Dana Browna, tegorocznym hicie, współpracy z pisarzem i działalności autorskiej oficyny mówi w „Rzeczy o książkach” Sonia Draga. Niedługo premiera głośnego „Dziennika więźnia” Sarkozy’ego.

Publikacja: 12.12.2025 19:00

Jacek Cieślak

Sonia Draga to założycielka i redaktor naczelna Grupy Wydawniczej Sonia Draga, w latach 2020-2024 prezes Polskiej Izby Książki. Od 2024 prezes Federacji Europejskich Wydawców.

Reklama
Reklama

Sonia Draga, czyli szczęście i intuicja z Danem Brownem

Początki jej współpracy z Danem Brownem w opowieści Soni Dragi wskazują na duży potencjał intuicji.

– W 2002 r. wśród różnych zagranicznych propozycji, jakie otrzymałam, znalazła się książka Dana Browna „Anioły i Demony”. Potem agencja reprezentująca wówczas pisarza przysłała maila z pytaniem, czy mogłabym przyspieszyć lekturę, ponieważ autor wkrótce będzie zmieniać agencję. Sięgnęłam natychmiast po książkę, pochłonęła mnie, również dlatego, że proponowała nowe podejście do konstruowania akcji z dużym udziałem wiedzy o historii sztuki. Napisałam do agencji, że jestem pod wrażeniem lektury, a wręcz zła na siebie, że pozwoliłam książce czekać pośród innych, zaś agencja mi odpisała, czy byłabym też zainteresowana najnowszą pozycją, która ukaże się za pół roku. Jak się okazało – chodziło o „Kod da Vinci”.

Czytaj więcej

Dawid Krawczyk współautor bestselerowej książki „Męska rzecz”
Literatura
„Męska rzecz", czyli książkowy hit nie tylko dla facetów i twardzieli

Już po lekturze pierwszych 60-80 stron szefowa śląskiego wydawnictwa wiedziała, że chce książkę wydać i złożyła ofertę na oba tytuły, gdy o Danie w Polsce mało kto wiedział.

Reklama
Reklama

– W marcu 2003 r., kiedy „Kod” ukazał się w Ameryce, stał się światowym fenomenem, a potem powodzenie Dana i kolejnych jego tytułów wzmacniały ekranizacje. Bilans jest taki, że w Polsce sprzedałam ok. 3,4 mln egzemplarzy wszystkich tytułów Browna, w tym 930 tys. „Kodu” (część tytułów wydałam w koedycji z wydawnictwem Albatros w latach 2003-2010).

Sonia Draga podkreśla, że choć Dan Brown osiągnął gigantyczny sukces, relacje z nim i jego agentką, co widać było w Pradze przy okazji premiery „Tajemnicy tajemnic”, pozostają familiarne, przyjacielskie.

– To, że Dan jest serdeczny, otwarty, bezpośredni, jest dla wszystkich bardzo motywujące. Każda nowa książka jest okazją do spotkania, podobnie jak ekranizacje, bo widzieliśmy się też we Florencji przy okazji kręcenia „Inferno”.

„Tajemnica tajemnic” jest jednym z największych hitów tego roku i typem na książkowy prezent. Zainteresowanie powróci wraz z serialem Netflixa.

To, że Dan jest serdeczny, otwarty, bezpośredni, jest dla wszystkich bardzo motywujące. 

Sonia Draga

„50 twarzy Greya” i Nicolas Sarkozy

Sonia Draga opowiada też o innych hitach oficyny, w tym „50 twarzy Greya”, a także o tym, jak profilowała swoje wydawnictwo, którego nazwę stanowi imię i nazwisko szefowej.

Reklama
Reklama

– Szczerze mówiąc, to kiedyś wyszło trochę przypadkowo, siłą rozpędu, ale potem zdałam sobie sprawę, że to zobowiązuje do utożsamiania się z ofertą. Pracuję przecież na swoje imię i nazwisko, na swoją reputację. Krytyki biorę sobie do serca, aczkolwiek też staram się od lat postępować tak, żeby te krytyki mnie też budowały. Nie obrażam się, traktuję to raczej jako doświadczenie, motywację, bo każdy z nas popełnia błędy i na tych błędach wszyscy powinniśmy się uczyć.

Czytaj więcej

Ewa Woydyłło – doktor psychologii i terapeuta uzależnień. Autorka książek
Literatura
Ewa Woydyłło i jej szczęśliwa trzynastka

Sonia Draga działa w organizacjach wydawców. Opowiada się za wprowadzeniem stałej, niezmiennej przez rok ceny książki.

– To pozwoliłoby zachować w miarę zdrową sytuację na rynku. Obawa jest taka, że może wtedy czytelnicy kupią mniej tytułów. Ale może niekoniecznie. Może po prostu zrozumieją, że gdy płaci się za bilet do teatru często powyżej stu złotych, a za koncert rockowej gwiazdy kilkaset złotych i więcej – to książka, będąca owocem długiej pracy pisarza, redaktorów, całego zespołu – też musi kosztować. To jest dobro kultury, nad którym pracowało wiele osób.

Najbliższym hitem Soni Dragi będzie polskie wydanie „Dziennika więźnia” Nicolasa Sarkozy’ego, będące zapisem czasu jego uwięzienia. Premiera 28 stycznia.

Podcast powstał we współpracy z internetową księgarnią Nexto, dystrybutorem e-booków, audiobooków i prasy.

Reklama
Reklama

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Nicolas Sarkozy Dan Brown Sonia Draga
Laszlo Krasznahorkai
Literatura
Musk, padlinożercy i pariasi. Wykład noblowski Krasznahorkaia o nadziei i buncie
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Dawid Krawczyk współautor bestselerowej książki „Męska rzecz”
Literatura
„Męska rzecz", czyli książkowy hit nie tylko dla facetów i twardzieli
Karolina Bednarz, pisarka i założycielka wydawnictwa Tajfuny
Literatura
Azja w polskich księgarniach: boom, stereotypy i „comfort books”
Wojciech Gunia, polski pisarz, autor utworów prozą poruszających się w rejonach dziwności i grozy
Literatura
Wojciech Gunia: „Im więcej racjonalności, tym głębszy cień”
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Szczepan Twardoch
Literatura
Książka Twardocha o wojnie w Ukrainie druga w rankingu „Der Spiegel"
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama