Obecnie wypełniony papierowy wniosek o zezwolenie na pobyt musi być złożony przez cudzoziemca osobiście w urzędzie wojewódzkim. Po wejściu noweli w życie wnioski będą składane za pośrednictwem Modułu Obsługi Spraw (MOS) dostępnym pod adresem mos.cudzoziemcy.gov.pl. To serwis internetowy uruchomiony przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Oprócz przesłania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, portal umożliwia m.in. wypełnienie formularzy w kreatorze, poprawne przygotowanie dokumentów oraz uzyskanie informacji na temat procedur migracyjnych. Strona jest dostępna w siedmiu wersjach językowych.

Reklama Reklama

Wyjątki od obowiązku wizowego znajdą się w rozporządzeniach

Podpisana dziś nowelizacja wprowadza też szczególne rozwiązania dotyczące udzielania zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną oraz zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca będącego członkiem rodziny obywatela RP lub obywatela państwa członkowskiego UE, jeżeli cudzoziemiec, którego wniosek dotyczy, przebywa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wraz z wejściem noweli w życie doprecyzowany zostanie zakres danych i informacji przetwarzanych w rejestrach i postępowaniach dotyczących cudzoziemców. Wprowadza też obowiązek wydania rozporządzeń określających wyjątki od obowiązku wizowego lub od zwolnienia z obowiązku wizowego wobec cudzoziemców wskazanych w art. 6 ust. 1 lub 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1806 z dnia 14 listopada 2018 r. wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu.

Wejście w życie zasadniczej części przepisów nowelizacji uzależnione jest od wprowadzenia odpowiednich rozwiązań technicznych umożliwiających korzystanie z MOS. Konkretna data zostanie wskazana w komunikacie ministra właściwego do spraw wewnętrznych ogłoszonym w Monitorze Polskim.