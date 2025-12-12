Rzeczpospolita
Wydarzenia
41 min. 43 sek.

Strategia USA kolejnym tematem, który dzieli PiS. Na dwulecie rządu – dobre nastroje w KO

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa USA staje się punktem zapalnym w PiS-ie, wywołując konsternację i ideologiczne tarcia. Z kolei obóz rządzący – Koalicja Obywatelska – celebruje polityczne półmetek z sondażami dającymi jej przewagę. Karol Nawrocki mierzy się z konsekwencjami swoich decyzji, a Nowa Lewica wybrała starego-nowego przewodniczącego - o tym mówią Michał Kolanko i Michał Szułdrzyński w nowym odcinku podcastu

Publikacja: 12.12.2025 15:00

Michał Szułdrzyński, Michał Kolanko

W podcaście „Polityczne Michałki” Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko analizują, jak globalne decyzje z Waszyngtonu wpływają na polską scenę polityczną. Dwulecie rządu Donalda Tuska zbiegło się z publikacją Narodowej Strategii Bezpieczeństwa USA, która nie tylko podsyca wewnętrzne konflikty w obozie PiS, ale też podkreśla różnice strategiczne między prawicą a koalicją rządzącą. Rozmowa odsłania kulisy podziałów, sondażowych triumfów i nadchodzących wyzwań dla wszystkich graczy.

PiS obrywa rykoszetem od Trumpa

Od wielu lat PiS stawia na Donalda Trumpa, a Donald Tusk i jego obóz dystansują się od prezydenta USA. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa USA opublikowana w ostatnich dniach ujawnia efekty tych strategii. – Dla PiS zbytnie stawianie na Donalda Trumpa po prostu się odbija rykoszetem w polskiej krajowej polityce – zauważa Michał Kolanko. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, choć wydana w USA, rozlewa się na polskie podwórko, ujawniając głęboki podział w PiS. Część polityków identyfikuje się bowiem z alt-rightową agendą Trumpa, inni dostrzegają zagrożenia w izolacjonizmie i niechęci do NATO.

– No i w tym ujawnionym przez media alternatywnym projekcie strategii mowa jest wprost o tym, żeby wybijać Polskę z Unii Europejskiej – przypomina Michał Szułdrzyński. Jarosław Kaczyński, jeszcze niedawno promujący ideę Pax Americana, będzie musiał tłumaczyć się z konsekwencji tej koncepcji w kontekście tych akcentów polityki Trumpa. PiS ma problem z podejściem Trumpa. Nie może go skrytykować, a nie chce całkowicie flirtować z polexitem – konkluduje Kolanko.

Dla KO dobry moment, dla koalicjantów – niekoniecznie

Premier Donald Tusk politycznie zyskuje na tle chaosu w PiS. – Dla premiera to na pewno wszystko jest super, bo może chwalić się kolejnymi sondażami – mówi Michał Kolanko. Jak dodaje Szułdrzyński: – Donald Tusk może się cieszyć dobrym poparciem dla KO na tle wyników i problemów PiS – podkreśla Choć Koalicja Obywatelska konsoliduje pozycję lidera, mniejsze partie koalicyjne mają problemy.

– Największe problemy mają PSL i Polska 2050, nieco lepiej ma się Lewica – komentuje Kolanko. Polska 2050 zmaga się z kryzysem przywództwa: – To prawdopodobnie jedyna partia, która może się rozpaść po tych swych wewnętrznych wyborach – przewiduje Szułdrzyński. Rozmówcy podkreślają też, że chociaż dziś to Tusk jest w lepszej sytuacji niż Jarosław Kaczyński, to nieprzewidywalność polityki jest tak wielka, że już za dwa miesiące może być inaczej.

