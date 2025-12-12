Aktualizacja: 12.12.2025 05:32 Publikacja: 12.12.2025 04:45
Warto na wstępie przypomnieć, dlaczego półmetek kadencji Sejmu przypada dopiero 13 grudnia, choć wybory odbyły się 15 października 2023 r. Prezydent Andrzej Duda celowo zwlekał, żeby rząd Donalda Tuska zaprzysiąc 13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, ku uciesze polityków PiS, którzy dzięki temu mogli ochrzcić nowe rządy „koalicją 13 grudnia”.
KO, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Lewica obchodziły rocznicę swoich rządów w październiku. Warto też odnotować nie tylko to, co wydarzyło się przez dwa lata, ale również co miało miejsce przez ostatnie dwa miesiące, które dla gabinetu Donalda Tuska wydają się przełomowe.
Koalicja rządowa zyskała nową energię, a silnym motorem okazał się dla niej Waldemar Żurek. Zaprzysiężony w lipcu nowy minister sprawiedliwości i prokurator generalny dokańcza to, co zaczął jego poprzednik, Adam Bodnar, tylko z lepszym efektem wizerunkowym. Rozliczenia przyspieszyły, nawet jeśli nie są głównym oczekiwaniem wyborców wobec obecnej władzy. Ich twarzą stał się Zbigniew Ziobro, który zbiegł na Węgry. Wiceprezes PiS, który ucieka do kraju bratającego się z Rosją, stał się zarazem problemem dla partii Jarosława Kaczyńskiego, o czym mówią publicznie sami posłowie PiS i prezydent Karol Nawrocki. Żurek, ze swoją pewnością siebie, spokojem i sprawnością poruszania się w mediach, również społecznościowych, stał się za to jednym z filarów rządu.
Donald Tusk poczuł się przez ostatnie dwa miesiące pewniej również dzięki utrwaleniu się pozytywnego trendu sondażowego dla swojej partii. Koalicja Obywatelska jest konsekwentnym liderem sondaży i stale powiększa dystans dzielący ją od PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego traci na rzecz formacji Grzegorza Brauna i Konfederacji. Inną ważną rzeczą, która udała się koalicji rządzącej, jest zakopanie toporów wojennych. Szymon Hołownia w zasadzie bezproblemowo ustąpił z funkcji marszałka Sejmu na rzecz Włodzimierza Czarzastego, którego pozycja drugiej osoby w państwie uskrzydla. Lewica zyskuje w sondażach, zwykle przekracza próg wyborczy, a jej lider prowadzi owocną politykę medialną.
Spory między Polską 2050 a koalicjantami ustały. Wyborcy KO – co formacja miała potwierdzić w wewnętrznych badaniach – nie byli zadowoleni z konfliktów w koalicji. Te od kilku tygodni ucichły. Nawet mniejsze koalicyjne ugrupowania nie prowadzą już publicznie bratobójczych sporów, ani nie są swoimi wewnętrznymi recenzentami. Zmianie uległ również polityczny balans sił.
PiS zaczęło za to tracić na sporze z Konfederacją, z którą walczy częściowo o tego samego wyborcę. Konfederacja Korony Polskiej notuje stabilny wzrost w sondażach parlamentarnych, plasując się obecnie na czwartym miejscu w większości badań z poparciem w zakresie 6–8 proc. Z takim wynikiem mogłaby uzyskać ok. 20-33 mandatów w Sejmie. W grudniu 2025 r. KKP wyprzedza Lewicę, co czyni ją potencjalnym „języczkiem u wagi” w ewentualnych koalicjach. A to osłabia PiS, a wzmacnia koalicję 15 października.
Problemem Jarosława Kaczyńskiego jest przeniesienie polaryzacji z konfliktu KO–PiS na KO – Karol Nawrocki. Prezydent sam obsadził się w roli głównego recenzenta i przeciwnika rządu. Wetując ustawy, odmawiając nominacji ambasadorskich, oficerskich i sędziowskich głowa państwa staje na opozycyjnej szpicy, spychając PiS i Kaczyńskiego na drugi plan. To też wzmacnia koalicję rządową. Jednak koalicja rządowa nie może być spokojna.
Na horyzoncie bowiem widać kilka zagrożeń, które mogą popsuć doskonałe dziś humory rządzących. Na te powinni zwrócić szczególną uwagę:
Są też jednak pozytywne informacje dla koalicji rządzącej. Kilka procesów jej sprzyja. Pytanie tylko, czy będzie potrafiła je wykorzystać. Ale niewątpliwie szanse może upatrywać w poniższych kwestiach:
