Podczas szczytu przedstawiciele kilku ministerstw mają przedstawić pomysł na reformę i rozwój systemu ochrony zdrowia. Z informacji Rynku Zdrowia wynika, że szczyt zaplanowano na 4 grudnia w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, ale w spotkaniu mają wziąć udział także minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, a także przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony.

Reklama Reklama

Jakub Gołąb, dyrektor Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia wyjaśnił Rynkowi Zdrowia, że celem tego spotkania ma być nie tylko przedstawienie rozwoju systemu ochrony zdrowia w ostatnich latach, ale również pomysłów rządu na reformę i rozwój systemu, także w kontekście finansowym.

Prezydencki szczyt pod hasłem „Na ratunek ochronie zdrowia”

Szczyt medyczny w Pałacu Prezydenckim, który ma odbyć się 5 grudnia, zapowiedział w połowie listopada rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak wyjaśniał, po spotkaniu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Łukaszem Jankowskim prezydent Karol Nawrocki zaproponował zorganizowanie szczytu medycznego. Leśkiewicz wyjaśnił, że na szczyt zostaną zaproszone organizacje zrzeszające lekarzy, środowiska medyczne z całego kraju, a także minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Wyjaśnił, że prezydent będzie chciał rozmawiać „o sposobach na poprawę sytuacji w systemie ochrony zdrowia”. Zapowiadał także, że po szczycie powstaną rekomendacje, mapa drogowa, która „zmusi rządzących” do tego, by znaleźli środki finansowe na poprawę sytuacji.