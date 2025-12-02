Aktualizacja: 02.12.2025 09:56 Publikacja: 02.12.2025 09:40
Prezydent Karol Nawrocki i ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
Foto: PAP/Marcin Obara
Podczas szczytu przedstawiciele kilku ministerstw mają przedstawić pomysł na reformę i rozwój systemu ochrony zdrowia. Z informacji Rynku Zdrowia wynika, że szczyt zaplanowano na 4 grudnia w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, ale w spotkaniu mają wziąć udział także minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, a także przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony.
Jakub Gołąb, dyrektor Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia wyjaśnił Rynkowi Zdrowia, że celem tego spotkania ma być nie tylko przedstawienie rozwoju systemu ochrony zdrowia w ostatnich latach, ale również pomysłów rządu na reformę i rozwój systemu, także w kontekście finansowym.
Czytaj więcej
5 grudnia odbędzie się Szczyt Medyczny w Pałacu Prezydenckim. Minister zdrowia Jolanta Sobierańsk...
Szczyt medyczny w Pałacu Prezydenckim, który ma odbyć się 5 grudnia, zapowiedział w połowie listopada rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak wyjaśniał, po spotkaniu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Łukaszem Jankowskim prezydent Karol Nawrocki zaproponował zorganizowanie szczytu medycznego. Leśkiewicz wyjaśnił, że na szczyt zostaną zaproszone organizacje zrzeszające lekarzy, środowiska medyczne z całego kraju, a także minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Wyjaśnił, że prezydent będzie chciał rozmawiać „o sposobach na poprawę sytuacji w systemie ochrony zdrowia”. Zapowiadał także, że po szczycie powstaną rekomendacje, mapa drogowa, która „zmusi rządzących” do tego, by znaleźli środki finansowe na poprawę sytuacji.
Czytaj więcej
W Sejmie ścierają się dwa projekty zmian w ustawie o Funduszu Medycznym – rządowy, procedowany w...
Rzecznik prezydenta powiedział, że prezydent Karol Nawrocki zaproponował pilne przekazanie 3,5 mld zł z Funduszu Medycznego do Narodowego Funduszu Zdrowia, co miałoby pomóc w zaspokojeniu „doraźnych potrzeb szpitali realizujących najpotrzebniejsze zabiegi medyczne”. Prezydent złożył też projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, który przewiduje zwiększenie limitu pieniędzy możliwych do przekazania w 2025 r. do NFZ z Funduszu Medycznego.
Prognozwane wpływy do budżetu NFZ
Foto: PAP
Swój projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym złożył też rząd. Projekt ten został przegłosowany 20 listopada w sejmowej Komisji Zdrowia.
Jak tłumaczył poseł Janusz Cieszyński (PiS), propozycja Karola Nawrockiego została złożona wcześniej do laski marszałkowskiej, ale nie doczekała się numeru druku. Z kolei projekt rządowy został skierowany do prac w trybie pilnym. Cieszyński podczas głosowania nad rządowym projektem domagał się równoległego rozpatrzenia projektu prezydenckiego, jednak jego wniosek został oddalony.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Podczas szczytu przedstawiciele kilku ministerstw mają przedstawić pomysł na reformę i rozwój systemu ochrony zdrowia. Z informacji Rynku Zdrowia wynika, że szczyt zaplanowano na 4 grudnia w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, ale w spotkaniu mają wziąć udział także minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, a także przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony.
Jakub Gołąb, dyrektor Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia wyjaśnił Rynkowi Zdrowia, że celem tego spotkania ma być nie tylko przedstawienie rozwoju systemu ochrony zdrowia w ostatnich latach, ale również pomysłów rządu na reformę i rozwój systemu, także w kontekście finansowym.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Rozumiem, że panika otoczenia pana prezydenta bierze się stąd, że coś uważa, że coś uważa, że może robi nie tak...
Niemal połowa Polaków pozytywnie ocenia działania prezydenta Karola Nawrockiego - wynika z sondażu pracowni UCE...
Ostatni tydzień ujawnił, jak głębokie są podziały w PiS. Spór o program to tylko pretekst w walce koterii i frak...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
"Tusk chce pieniędzmi polskich obywateli spłacać niemieckie zbrodnie??” - tak prezes PiS Jarosław Kaczyński zare...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas