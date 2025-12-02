Rzeczpospolita
Rząd będzie miał swój szczyt medyczny. Jest odpowiedź na ruch Karola Nawrockiego

Po zapowiedzi prezydenckiego szczytu medycznego, rząd uprzedza ruch Karola Nawrockiego organizując własny „szczyt medyczny - bezpieczny pacjent” - podaje portal Rynek Zdrowia. Szczyt w Pałacu prezydenckim zapowiedziano na 5 grudnia. Dzień wcześniej, 4 grudnia, odbyć ma się spotkanie rządowe.

Publikacja: 02.12.2025 09:40

Prezydent Karol Nawrocki i ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda

Prezydent Karol Nawrocki i ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda

Foto: PAP/Marcin Obara

Bartosz Lewicki

Podczas szczytu przedstawiciele kilku ministerstw mają przedstawić pomysł na reformę i rozwój systemu ochrony zdrowia. Z informacji Rynku Zdrowia wynika, że szczyt zaplanowano na 4 grudnia w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, ale w spotkaniu mają wziąć udział także minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, a także przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony.

Jakub Gołąb, dyrektor Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia wyjaśnił Rynkowi Zdrowia, że celem tego spotkania ma być nie tylko przedstawienie rozwoju systemu ochrony zdrowia w ostatnich latach, ale również pomysłów rządu na reformę i rozwój systemu, także w kontekście finansowym. 

Prezydencki szczyt pod hasłem „Na ratunek ochronie zdrowia”

Szczyt medyczny w Pałacu Prezydenckim, który ma odbyć się 5 grudnia, zapowiedział w połowie listopada rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak wyjaśniał, po spotkaniu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Łukaszem Jankowskim prezydent Karol Nawrocki zaproponował zorganizowanie szczytu medycznego. Leśkiewicz wyjaśnił, że na szczyt zostaną zaproszone organizacje zrzeszające lekarzy, środowiska medyczne z całego kraju, a także minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Wyjaśnił, że prezydent będzie chciał rozmawiać „o sposobach na poprawę sytuacji w systemie ochrony zdrowia”. Zapowiadał także, że po szczycie powstaną rekomendacje, mapa drogowa, która „zmusi rządzących” do tego, by znaleźli środki finansowe na poprawę sytuacji. 

Rzecznik prezydenta powiedział, że prezydent Karol Nawrocki zaproponował pilne przekazanie 3,5 mld zł z Funduszu Medycznego do Narodowego Funduszu Zdrowia, co miałoby pomóc w zaspokojeniu „doraźnych potrzeb szpitali realizujących najpotrzebniejsze zabiegi medyczne”. Prezydent złożył też projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, który przewiduje zwiększenie limitu pieniędzy możliwych do przekazania w 2025 r. do NFZ z Funduszu Medycznego.

Prognozwane wpływy do budżetu NFZ

Prognozwane wpływy do budżetu NFZ

Foto: PAP

Swój projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym złożył też rząd. Projekt ten został przegłosowany 20 listopada w sejmowej Komisji Zdrowia. 

Jak tłumaczył poseł Janusz Cieszyński (PiS), propozycja Karola Nawrockiego została złożona wcześniej do laski marszałkowskiej, ale nie doczekała się numeru druku. Z kolei projekt rządowy został skierowany do prac w trybie pilnym. Cieszyński podczas głosowania nad rządowym projektem domagał się równoległego rozpatrzenia projektu prezydenckiego, jednak jego wniosek został oddalony. 

