Sejmowy pojedynek projektów w sprawie Funduszu Medycznego

W Sejmie ścierają się dwa projekty zmian w ustawie o Funduszu Medycznym – rządowy, procedowany w trybie pilnym, i prezydencki, który nie otrzymał jeszcze numeru druku. Komisja Zdrowia przegłosowała dziś projekt Rady Ministrów.

Publikacja: 20.11.2025 17:01

Do parlamentu trafiły równolegle dwa projekty nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym: propozycja Rady Ministrów, przegłosowana na posiedzeniu rządu w środę oraz projekt prezydenta. Jak tłumaczył poseł Janusz Cieszyński (PiS), propozycja Karola Nawrockiego została złożona wcześniej do laski marszałkowskiej, a do tej pory nie doczekała się numeru druku.

Zuzanna Świerczek

Do parlamentu trafiły równolegle dwa projekty nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym: propozycja Rady Ministrów, przegłosowana na posiedzeniu rządu w środę oraz projekt prezydenta. Jak tłumaczył poseł Janusz Cieszyński (PiS), propozycja Karola Nawrockiego została złożona wcześniej do laski marszałkowskiej, a do tej pory nie doczekała się numeru druku. Z kolei projekt rządowy został skierowany do prac w trybie pilnym, dlatego to nim w pierwszej kolejności zajęli się parlamentarzyści.

Spór proceduralny podczas posiedzenia Komisji Zdrowia

Początek prac nad nowelizacją ustawy o Funduszu Medycznym był burzliwy. Janusz Cieszyński wnioskował o przerwę w obradach, argumentując, że Komisja powinna równolegle rozpatrzyć projekt prezydencki. – Pan prezydent Karol Nawrocki przesłał swój projekt do Sejmu dzień przed tym, jak trafił tu projekt rządowy. Jak to jest, że jest traktowanie priorytetowe projektów Rady Ministrów w sytuacji, w której pan prezydent przedstawił projekt dokładnie w tym samym zakresie? – mówił. Jego wniosek przepadł w głosowaniu – przeciw było 17 posłów, za jedynie 11, a kolejnych 11 nie oddało głosu. Przewodnicząca Komisji Marta Golbik (KO) tłumaczyła, że projekt prezydencki nie mógłby być procedowany bez nadanego numeru druku. – Gdyby pan poseł chciał pozytywnie przyjąć swój wniosek, to bardzo długo musielibyśmy czekać, żeby procedować bardzo ważny projekt ustawy, jakim jest nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym – dodała. – Pan marszałek Czarzasty w jeden dzień wyniósł wódkę z sejmowej stołówki, to na pewno numer druku też ogarnie – skomentował ironicznie poseł Cieszyński.

Decyzja o szybkim procedowaniu rządowego projektu wynikała przede wszystkim z sytuacji finansowej w ochronie zdrowia. Jak informujemy od dłuższego czasu, NFZ zmaga się z rosnącą luką finansową, brakiem środków na nadwykonania, przez co szpitale coraz bardziej toną w długach. O konieczności przesunięcia pieniędzy z Funduszu Medycznego do NFZ mówił niedawno prezes Funduszu Filip Nowak. – […] liczymy również na przeprowadzenie alokacji, czyli zmianę struktury wydatków w Funduszu Medycznym wskazywał na briefingu prasowym o sytuacji finansowej Funduszu.

Przekazanie środków z Funduszu Medycznego ratunkiem dla NFZ

Rządowy projekt, procedowany dzisiaj na Komisji, zakłada szeroką przebudowę sposobu zasilania i wykorzystywania środków z Funduszu Medycznego. Jak wyjaśniła wiceministra zdrowia, Katarzyna Kacperczyk, proponowane zmiany mają umożliwić znaczące zwiększenie puli na finansowanie świadczeń pediatrycznych w 2025 r. oraz dostosować przyszłe wpłaty budżetowe do realnych potrzeb tego mechanizmu. Kacperczyk podkreślała, że intencją ustawodawcy było objęcie finansowaniem z tego Funduszu wszystkich kosztów tzw. nadwykonań świadczeń wobec dzieci, ale obecny limit refundacji jest zaniżony, przez co ogromna część wydatków spada na budżet NFZ. Wiceministra wyliczała, że tylko w 2024 r. NFZ musiał dopłacić 2,397 mld zł, które nie zostały zrefundowane z Funduszu Medycznego, a w latach wcześniejszych były to kwoty odpowiednio ponad 1,5 mld zł i 989 mln zł.

Dlatego rząd proponuje jednoroczne wyłączenie limitu na 2025 r., co – jak szacuje resort zdrowia – pozwoli przekazać NFZ dodatkowo około 3,6 mld zł na świadczenia dla dzieci. Jednocześnie projekt przewiduje dostosowanie maksymalnych i minimalnych wpłat z budżetu państwa do Funduszu w latach 2026-2029. – Zmiany te mają na celu zapewnienie płynności finansowej Funduszu Medycznego do 2029 r. – tłumaczyła Kacperczyk.

Wiceministra zaznaczyła również, że na 12 listopada na rachunku Funduszu znajdowało się 7 mld zł, a na koniec roku pozostanie 4,4 mld zł. W jej ocenie aktywne przekazywanie środków na leczenie pacjentów, zamiast „magazynowania miliardów na koncie funduszu medycznego, które […] są zamrożone” jest zgodne z celem, dla którego fundusz powołano. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że wszystkie już ogłoszone i planowane konkursy, w tym inwestycyjne, mają zagwarantowane finansowanie.

PiS: Rząd chce ograbić Fundusz Medyczny

Janusz Cieszyński krytykował projekt rządowy, wskazując, że ogranicza środki Funduszu, co jego zdaniem stoi w sprzeczności z pierwotną ideą jego utworzenia. – Nie byłoby leku na SMA w refundacji dzisiaj, gdyby nie było Funduszu Medycznego. Gdyby od początku ten fundusz był ograbiany, tak jak państwo dzisiaj chcą go ograbić – argumentował. Podkreślił też, że projekt prezydencki obejmuje te same rozwiązania, co projekt rządowy, ale nie przewiduje odebrania Funduszowi 4 mld zł. Zwracał również uwagę na nowe elementy, które – według niego – stanowią odpowiedź na realne wyzwania systemu ochrony zdrowia, takie jak subfundusz bezpieczeństwa, chorób rzadkich dla dzieci czy centrum obsługi pacjenta. Jak tłumaczył, propozycja Karola Nawrockiego zakłada również usunięcie wymogu współfinansowania programów profilaktycznych przez samorządy, który jego zdaniem blokuje dzisiaj wykorzystanie środków na profilaktykę.

Cieszyński zapowiedział zgłaszanie poprawek odzwierciedlających te rozwiązania w toku dalszych prac nad projektem rządowym.

Nadanie trybu pilnego rządowemu projektowi zmusza Komisję Zdrowia do procedowania i przedstawienia wniosków z pierwszego czytania projektu do 20 listopada. Z kolei projekt prezydencki, przez brak numeru druku, będzie mógł trafić pod obrady Sejmu najwcześniej w grudniu. Rząd zakłada, że nowelizacja ustawy wejdzie w życie 15 grudnia.

