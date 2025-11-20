Sejmowy pojedynek projektów w sprawie Funduszu Medycznego

Przekazanie środków z Funduszu Medycznego ratunkiem dla NFZ

Rządowy projekt, procedowany dzisiaj na Komisji, zakłada szeroką przebudowę sposobu zasilania i wykorzystywania środków z Funduszu Medycznego. Jak wyjaśniła wiceministra zdrowia, Katarzyna Kacperczyk, proponowane zmiany mają umożliwić znaczące zwiększenie puli na finansowanie świadczeń pediatrycznych w 2025 r. oraz dostosować przyszłe wpłaty budżetowe do realnych potrzeb tego mechanizmu. Kacperczyk podkreślała, że intencją ustawodawcy było objęcie finansowaniem z tego Funduszu wszystkich kosztów tzw. nadwykonań świadczeń wobec dzieci, ale obecny limit refundacji jest zaniżony, przez co ogromna część wydatków spada na budżet NFZ. Wiceministra wyliczała, że tylko w 2024 r. NFZ musiał dopłacić 2,397 mld zł, które nie zostały zrefundowane z Funduszu Medycznego, a w latach wcześniejszych były to kwoty odpowiednio ponad 1,5 mld zł i 989 mln zł.

Dlatego rząd proponuje jednoroczne wyłączenie limitu na 2025 r., co – jak szacuje resort zdrowia – pozwoli przekazać NFZ dodatkowo około 3,6 mld zł na świadczenia dla dzieci. Jednocześnie projekt przewiduje dostosowanie maksymalnych i minimalnych wpłat z budżetu państwa do Funduszu w latach 2026-2029. – Zmiany te mają na celu zapewnienie płynności finansowej Funduszu Medycznego do 2029 r. – tłumaczyła Kacperczyk.

Wiceministra zaznaczyła również, że na 12 listopada na rachunku Funduszu znajdowało się 7 mld zł, a na koniec roku pozostanie 4,4 mld zł. W jej ocenie aktywne przekazywanie środków na leczenie pacjentów, zamiast „magazynowania miliardów na koncie funduszu medycznego, które […] są zamrożone” jest zgodne z celem, dla którego fundusz powołano. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że wszystkie już ogłoszone i planowane konkursy, w tym inwestycyjne, mają zagwarantowane finansowanie.

PiS: Rząd chce ograbić Fundusz Medyczny

Janusz Cieszyński krytykował projekt rządowy, wskazując, że ogranicza środki Funduszu, co jego zdaniem stoi w sprzeczności z pierwotną ideą jego utworzenia. – Nie byłoby leku na SMA w refundacji dzisiaj, gdyby nie było Funduszu Medycznego. Gdyby od początku ten fundusz był ograbiany, tak jak państwo dzisiaj chcą go ograbić – argumentował. Podkreślił też, że projekt prezydencki obejmuje te same rozwiązania, co projekt rządowy, ale nie przewiduje odebrania Funduszowi 4 mld zł. Zwracał również uwagę na nowe elementy, które – według niego – stanowią odpowiedź na realne wyzwania systemu ochrony zdrowia, takie jak subfundusz bezpieczeństwa, chorób rzadkich dla dzieci czy centrum obsługi pacjenta. Jak tłumaczył, propozycja Karola Nawrockiego zakłada również usunięcie wymogu współfinansowania programów profilaktycznych przez samorządy, który jego zdaniem blokuje dzisiaj wykorzystanie środków na profilaktykę.

Cieszyński zapowiedział zgłaszanie poprawek odzwierciedlających te rozwiązania w toku dalszych prac nad projektem rządowym.