Prezes NFZ o finansowaniu ochrony zdrowia: Umowy są opłacane z pełną regularnością

Aktualizacja: 06.11.2025 21:15 Publikacja: 06.11.2025 15:47
Foto: Adobe Stock
W kasie Narodowego Funduszu Zdrowia brakuje 14 mld zł na rozliczenie świadczeń do końca roku. W przyszłym roku luka ta może wynieść nawet 23 mld zł.
– W ostatnim czasie pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda, we współpracy z Ministerstwem Finansów, zabezpieczyła dodatkowe środki w wysokości 3,5 mld zł. Będziemy także uruchamiać obligacje, z których uzyskamy ok. 1 mld zł. Oprócz tego środki z Ministerstwa Zdrowia to ponad 0,5 mld zł, a liczymy również na przeprowadzenie alokacji, czyli zmianę struktury wydatków w Funduszu Medycznym. Jutro rozmawiamy o kolejnych środkach na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej – mówił podczas briefingu prasowego Filip Nowak, prezes NFZ.
Czytaj więcej
Nie możemy udawać, że wyzwania stojące przed sektorem ochrony zdrowia są takie same jak kilkanaśc...
Dzień wcześniej prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski alarmował w Polsat News, że szpitale przestają przyjmować nowych pacjentów i przesuwają niektóre zabiegi na przyszły rok, ponieważ „pieniądze się skończyły”. Jak zaznaczał, problem ten dotyczy również pacjentów onkologicznych. Prezes NFZ, pytany o tę sprawę podczas briefingu, nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. – Nie ma żadnych opóźnień w finansowaniu świadczeń zgodnie z wartością zawartej umowy. Żaden system na świecie, finansowany ze środków publicznych, nie jest w stanie przyjąć wszystkich pacjentów w dniu, w którym mogliby skorzystać z opieki zdrowotnej. Zadaniem organizatora systemu ochrony zdrowia, a także zarządzającego placówką medyczną, jest takie planowanie finansowania, które zapewni dostępność pacjentów w sytuacjach zagrożenia życia oraz pilnych przyjęć – w pierwszej kolejności bez oczekiwania – a następnie ustalenie kolejności przyjęć pacjentów, którzy mogą być zoperowani lub leczeni nieco później, bez szkody dla zdrowia – mówił Filip Nowak.
Dodał, że nakłady na leczenie onkologiczne w pierwszym półroczu bieżącego roku, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, wzrosły o 0,5 mld zł. – Pieniądze nie zawsze przekładają się na faktyczną dostępność, ale w tym przypadku tak właśnie się dzieje. Mamy 96 tys. pacjentów więcej, którzy skorzystali z pomocy w sytuacji choroby lub podejrzenia choroby nowotworowej. Udzielono 372 tys. więcej świadczeń i przyjęto 59 tys. pacjentów więcej niż w poprzednim półroczu – podsumował prezes NFZ.
W piątek, 7 listopada, o godzinie 11.00 ma odbyć się spotkanie ministra finansów Andrzeja Domańskiego z ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą w sprawie przekazania kolejnych środków do budżetu NFZ. Chodzi o około 3–4 mld zł, których wciąż brakuje w kasie Funduszu. Prezes NFZ nie chciał komentować tej kwoty. – Musimy jednak wziąć pod uwagę jedną rzecz: nie mówimy o środkach na zabezpieczenie zawartych umów. Umowy są opłacane z pełną regularnością. Mówimy natomiast o finansowaniu świadczeń, które zostały wykonane ponad wartość zawartej umowy. I te świadczenia można podzielić na dwie grupy: limitowane i nielimitowane. Priorytetem dla nas są świadczenia nielimitowane – realizujemy je w różnym tempie w poszczególnych województwach, ale konsekwentnie – podkreślił Filip Nowak.
Czytaj więcej
Środowisko lekarskie alarmuje, że ustanowienie limitu zarobków medyków na zasadach zaproponowanyc...
Szef NFZ zwrócił uwagę, że oprócz pozyskiwania nowych środków konieczna jest także korekta kosztów funkcjonowania systemu. Szansę na dodatkowe wsparcie finansowe upatruje w nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. – Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu była rozwiązaniem formalnoprawnym, które pozwoliło zachęcić adeptów kierunków związanych z ochroną zdrowia do podejmowania studiów i kształcenia się w tym zakresie. Powstrzymała także emigrację medyków za granicę. Dziś jesteśmy w takim momencie, że należy zastanowić się, czy tempo wzrostu wynagrodzeń jest adekwatne do tempa wzrostu dostępności do świadczeń. Myślę, że wszyscy wiemy, że te relacje chyba zostały jednak zachwiane – tłumaczył Filip Nowak.
Wskazał także na potrzebę zmian organizacyjnych w szpitalach. – Korygowanie kosztów to tylko nie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, ale też pewne działania organizacyjne. Mamy od niedawna zapisy ustawowe o konsolidacji szpitali, restrukturyzacji szpitali. My widzimy, że medycyna się zmienia. Nie jest już tak, że przy każdym zabiegu pacjent musi być wiele dni hospitalizowany. Dziś medycyna pozwala skrócić okres hospitalizacji i restrukturyzacja powinna dotyczyć mapy usług w taki sposób, żeby dostosować ofertę placówek medycznych do faktycznego zapotrzebowania. I tu nie ukrywam, że widzimy dużą szansę po pierwsze dla pacjentów, żeby otrzymali to, czego oczekują, co jest potrzebne w danym powiecie, w danym województwie, dla świadczeniodawców, dyrektorów placówek medycznych, żeby zapanować nad rosnącymi kosztami, a także dla płatnika, żeby taniej kupić pewne świadczenia – dodał.
NFZ prowadzi analizy dotyczące optymalizacji pracy oddziałów, m.in. chirurgii ogólnej. – W 90 szpitalach pierwszego i drugiego poziomu zaledwie 4 proc. pacjentów trafia na oddział chirurgiczny karetką. Utrzymywanie całodobowej gotowości w weekendy, gdy przyjęć jest niewiele, generuje ogromne koszty i problemy kadrowe – wyjaśnił prezes. Fundusz rozważa też obniżenie wymogów dotyczących liczby specjalistów podczas niektórych procedur, m.in. w chirurgii robotowej, aby ograniczyć niepotrzebne wydatki.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W kasie Narodowego Funduszu Zdrowia brakuje 14 mld zł na rozliczenie świadczeń do końca roku. W przyszłym roku luka ta może wynieść nawet 23 mld zł.
– W ostatnim czasie pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda, we współpracy z Ministerstwem Finansów, zabezpieczyła dodatkowe środki w wysokości 3,5 mld zł. Będziemy także uruchamiać obligacje, z których uzyskamy ok. 1 mld zł. Oprócz tego środki z Ministerstwa Zdrowia to ponad 0,5 mld zł, a liczymy również na przeprowadzenie alokacji, czyli zmianę struktury wydatków w Funduszu Medycznym. Jutro rozmawiamy o kolejnych środkach na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej – mówił podczas briefingu prasowego Filip Nowak, prezes NFZ.
Koncepcja Unii Zdrowia, zarysowana pod koniec 2020 r., w pewnym sensie nabiera dziś realnych kształtów – mówi w...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Opłakana sytuacja finansowa szpitala w Lublińcu skłoniła powiat do wyrażenia zgody na jego potencjalne wydzierża...
Środowisko lekarskie alarmuje, że ustanowienie limitu zarobków medyków na zasadach zaproponowanych przez Ministe...
Rektorzy uczelni medycznych chcą likwidacji stażu podyplomowego dla lekarzy. To powrót do pomysłu sprzed ponad d...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Unia Europejska stoi w obliczu narastającego kryzysu kadrowego w ochronie zdrowia. Parlament Europejski przygoto...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas