Nowelizacja Kodeksu pracy podpisana przez Karola Nawrockiego

Celem nowelizacji Kodeksu pracy jest uporządkowanie i uproszczenie niektórych jego regulacji. Chodzi o możliwość korzystania z formy elektronicznej przy niektórych czynnościach, która dotyczyć będzie m.in. przekazania informacji o monitoringu, przekazania informacji o warunkach przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z zakładową organizacją związkową, wniosku o udzielenie czasu wolnego za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych czy wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego (pracodawca lub pracownik będą mogli wybrać formę papierową lub elektroniczną). Nowelizacja zakłada także zmianę terminu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop, która następować będzie w terminie wypłaty wynagrodzenia.

„Jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia przypadłby przed dniem rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, wypłata ekwiwalentu pieniężnego nastąpi w terminie 10 dni od tego dnia. Jeżeli ustalony w ten sposób termin wypłaty ekwiwalentu będzie dniem wolnym od pracy, ekwiwalent będzie wypłacany w dniu poprzedzającym ten dzień” – czytamy. Ustawa wchodzi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zagospodarowanie przestrzenne. Nowelizacja podpisana

Druga z ustaw zakłada wprowadzenie nowych kompetencji dla rady gminy, związanych z umowami urbanistycznymi.

„Wprowadzona zmiana polega na dodaniu przepisów umożliwiających radzie gminy ustalenie w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wytycznych dotyczących umów urbanistycznych zawieranych w procedurze sporządzania ZPI” – czytamy w komunikacie KPRP. Ustawa wchodzi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Ustawa nowelizująca ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym przewiduje dwie zmiany.