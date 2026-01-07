Aktualizacja: 07.01.2026 22:40 Publikacja: 07.01.2026 20:34
Warszawa, 07.01.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim
Foto: Paweł Supernak/PAP
Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, Karol Nawrocki podpisał dziś cztery ustawy. Wśród nich znalazła się nowelizacja Kodeksu pracy oraz zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także – przede wszystkim – duże zmiany w orzecznictwie lekarskim ZUS i zwolnieniach lekarskich.
Z komunikatu Kancelarii Prezydenta RP wynika, że prezydent podpisał następujące cztery ustawy:
Czego dokładnie dotyczą podpisane przez prezydenta ustawy?
Czytaj więcej
Przebywanie na L4 u jednego pracodawcy nie będzie przeszkodą aby wykonywać obowiązki służbowe w t...
Celem nowelizacji Kodeksu pracy jest uporządkowanie i uproszczenie niektórych jego regulacji. Chodzi o możliwość korzystania z formy elektronicznej przy niektórych czynnościach, która dotyczyć będzie m.in. przekazania informacji o monitoringu, przekazania informacji o warunkach przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z zakładową organizacją związkową, wniosku o udzielenie czasu wolnego za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych czy wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego (pracodawca lub pracownik będą mogli wybrać formę papierową lub elektroniczną). Nowelizacja zakłada także zmianę terminu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop, która następować będzie w terminie wypłaty wynagrodzenia.
„Jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia przypadłby przed dniem rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, wypłata ekwiwalentu pieniężnego nastąpi w terminie 10 dni od tego dnia. Jeżeli ustalony w ten sposób termin wypłaty ekwiwalentu będzie dniem wolnym od pracy, ekwiwalent będzie wypłacany w dniu poprzedzającym ten dzień” – czytamy. Ustawa wchodzi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Druga z ustaw zakłada wprowadzenie nowych kompetencji dla rady gminy, związanych z umowami urbanistycznymi.
„Wprowadzona zmiana polega na dodaniu przepisów umożliwiających radzie gminy ustalenie w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wytycznych dotyczących umów urbanistycznych zawieranych w procedurze sporządzania ZPI” – czytamy w komunikacie KPRP. Ustawa wchodzi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Ustawa nowelizująca ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym przewiduje dwie zmiany.
Po pierwsze, „bezpośrednio w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym stawia wymóg stosowania właściwej Polskiej Normy w celu obliczenia powierzchni użytkowej lokalu lub domu jednorodzinnego”.
Czytaj więcej
Możliwe będzie przebywanie na zwolnieniu lekarskim u jednego pracodawcy i pracy w tym samym czasi...
Po drugie zaś, „wiąże sposób wyliczenia ceny nabycia praw wynikających z umowy zawieranej w oparciu o przepisy nowelizowanej ustawy z powierzchnią użytkową nieruchomości, nie dopuszczając do stosowania innych sposobów mierzenia powierzchni niż odnosząca się do powierzchni użytkowej obliczonej zgodnie z Polską Normą”.
„Wprowadzany art. 5a ustawy przesądza, że cena lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub domu jednorodzinnego będzie ustalana wyłącznie jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i ceny za 1 m2 tej powierzchni. Powierzchnia użytkowa nabywanych nieruchomości ma być określana zgodnie z obowiązującą Polską Normą dotyczącą określania i obliczania wskaźników powierzchniowych kubaturowych w budownictwie. Obowiązek ten ma objąć wszystkie umowy zawierane na podstawie ustawy, co ma zapewnić jednolitość i przejrzystość praktyki handlowej”.
Ta ustawa wejdzie w życie po miesiącu od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zakłada usprawnienie i ujednolicenie sposobu wydawania orzeczeń przez lekarzy ZUS. Ustawa przewiduje także skrócenie czasu oczekiwania na orzeczenie i zapewnienie lepszych warunków pracy dla lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Reforma systemu orzeczniczego objęła m.in. ujednolicenie zasad wydawania orzeczeń i kontroli zaświadczeń lekarskich, zmianę zasad zatrudniania, wynagradzania i kwalifikacji lekarzy orzeczników, a także dopuszczenie innych zawodów medycznych do pełnienia tej funkcji w określonych sprawach i pod nadzorem. To ostatnie oznacza, że pielęgniarki i fizjoterapeuci będą mogli także wydawać orzeczenia jako lekarze orzecznicy ZUS. Ma to skrócić czas oczekiwania na orzeczenie.
Czytaj więcej
W sprawach szczególnie skomplikowanych orzekać będzie mogło trzech lekarzy orzeczników, a nie jeden.
Doprecyzowano także przesłanki utraty zasiłku chorobowego.
„W ustawie wprowadzane zostały wyjątki od zakazu podejmowania aktywności niezgodnej z celem zwolnienia dotyczące podejmowania zwykłych czynności dnia codziennego lub czynności incydentalnych, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności” – czytamy w komunikacie KPRP.
Ponadto, ustawa „umożliwia również wystawianie zwolnień od pracy tylko dla określonego tytułu zatrudnienia na żądanie ubezpieczonego”.
Większość przepisów wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy, a część – już po 14 dniach.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sytuacja w Wenezueli pokazuje utrwalanie się podziału na kilka sfer wpływów, w których mocarstwa mogą sobie robi...
Zakup zezwoleń na amatorski połów ryb wkrótce będzie możliwy wyłącznie przez Internet.
Z początkiem 2026 roku zmieniła się wysokość abonamentu RTV. Za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjneg...
Część rodziców może liczyć na wcześniejszą wypłatę świadczenia 800 plus w styczniu. Przelewy z ZUS dotrą do świa...
Wraz z Nowym Rokiem wchodzą w życie cztery rozporządzenia dotyczące wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnyc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas