Rzeczpospolita
Prawo
Karol Nawrocki podpisał cztery ustawy. Zmiany w ZUS i prawie pracy

Fizjoterapeuci i pielęgniarki będą orzekać jako lekarze w ZUS, co skróci czas oczekiwania na orzeczenie. To nie wszystkie założenia ustaw, które podpisał prezydent Karol Nawrocki.

Publikacja: 07.01.2026 20:34

Karol Nawrocki podpisał cztery ustawy. Zmiany w ZUS i prawie pracy

Warszawa, 07.01.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim

Foto: Paweł Supernak/PAP

Jan Skoumal

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie ustawy zostały podpisane przez Karola Nawrockiego?
  • Jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy?
  • Jakie są nowe kompetencje dla rady gminy związane z zagospodarowaniem przestrzennym?
  • Jakie zmiany dotyczą ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego?
  • Jak zmienia się system orzecznictwa lekarskiego ZUS?
  • Jakie są nowe zasady dotyczące utraty zasiłku chorobowego?

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, Karol Nawrocki podpisał dziś cztery ustawy. Wśród nich znalazła się nowelizacja Kodeksu pracy oraz zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także – przede wszystkim – duże zmiany w orzecznictwie lekarskim ZUS i zwolnieniach lekarskich.

Jakie ustawy podpisał Karol Nawrocki?

Z komunikatu Kancelarii Prezydenta RP wynika, że prezydent podpisał następujące cztery ustawy:

  • Ustawę z dnia 4 grudnia 2025 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
  • Ustawę z dnia 4 grudnia 2025 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Ustawę z dnia 4 grudnia 2025 roku o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
  • Ustawę z dnia 18 grudnia 2025 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw.

Czego dokładnie dotyczą podpisane przez prezydenta ustawy?

Czytaj więcej

Szykują się zmiany w zwolnieniach lekarskich. Sejm wydłuża vacatio legis
Praca, Emerytury i renty
Szykują się zmiany w zwolnieniach lekarskich. Sejm wydłuża vacatio legis

Nowelizacja Kodeksu pracy podpisana przez Karola Nawrockiego

Celem nowelizacji Kodeksu pracy jest uporządkowanie i uproszczenie niektórych jego regulacji. Chodzi o możliwość korzystania z formy elektronicznej przy niektórych czynnościach, która dotyczyć będzie m.in. przekazania informacji o monitoringu, przekazania informacji o warunkach przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z zakładową organizacją związkową, wniosku o udzielenie czasu wolnego za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych czy wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego (pracodawca lub pracownik będą mogli wybrać formę papierową lub elektroniczną). Nowelizacja zakłada także zmianę terminu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop, która następować będzie w terminie wypłaty wynagrodzenia.

„Jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia przypadłby przed dniem rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, wypłata ekwiwalentu pieniężnego nastąpi w terminie 10 dni od tego dnia. Jeżeli ustalony w ten sposób termin wypłaty ekwiwalentu będzie dniem wolnym od pracy, ekwiwalent będzie wypłacany w dniu poprzedzającym ten dzień” – czytamy. Ustawa wchodzi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zagospodarowanie przestrzenne. Nowelizacja podpisana

Druga z ustaw zakłada wprowadzenie nowych kompetencji dla rady gminy, związanych z umowami urbanistycznymi.

„Wprowadzona zmiana polega na dodaniu przepisów umożliwiających radzie gminy ustalenie w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wytycznych dotyczących umów urbanistycznych zawieranych w procedurze sporządzania ZPI” – czytamy w komunikacie KPRP. Ustawa wchodzi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Ustawa nowelizująca ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym przewiduje dwie zmiany.

Po pierwsze, „bezpośrednio w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym stawia wymóg stosowania właściwej Polskiej Normy w celu obliczenia powierzchni użytkowej lokalu lub domu jednorodzinnego”.

Czytaj więcej

Nadchodzą korzystne zmiany w L4 dla pracowników. Reforma zaakceptowana przez rząd
Praca, Emerytury i renty
Nadchodzą korzystne zmiany w L4 dla pracowników. Reforma zaakceptowana przez rząd

Po drugie zaś, „wiąże sposób wyliczenia ceny nabycia praw wynikających z umowy zawieranej w oparciu o przepisy nowelizowanej ustawy z powierzchnią użytkową nieruchomości, nie dopuszczając do stosowania innych sposobów mierzenia powierzchni niż odnosząca się do powierzchni użytkowej obliczonej zgodnie z Polską Normą”.

art. 5a ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
Z komunikatu KPRP:

„Wprowadzany art. 5a ustawy przesądza, że cena lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub domu jednorodzinnego będzie ustalana wyłącznie jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i ceny za 1 m2 tej powierzchni. Powierzchnia użytkowa nabywanych nieruchomości ma być określana zgodnie z obowiązującą Polską Normą dotyczącą określania i obliczania wskaźników powierzchniowych kubaturowych w budownictwie. Obowiązek ten ma objąć wszystkie umowy zawierane na podstawie ustawy, co ma zapewnić jednolitość i przejrzystość praktyki handlowej”.

Ta ustawa wejdzie w życie po miesiącu od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zmiany w orzecznictwie lekarzy ZUS i zwolnieniach lekarskich. Karol Nawrocki podpisał ustawę

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zakłada usprawnienie i ujednolicenie sposobu wydawania orzeczeń przez lekarzy ZUS. Ustawa przewiduje także skrócenie czasu oczekiwania na orzeczenie i zapewnienie lepszych warunków pracy dla lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Reforma systemu orzeczniczego objęła m.in. ujednolicenie zasad wydawania orzeczeń i kontroli zaświadczeń lekarskich, zmianę zasad zatrudniania, wynagradzania i kwalifikacji lekarzy orzeczników, a także dopuszczenie innych zawodów medycznych do pełnienia tej funkcji w określonych sprawach i pod nadzorem. To ostatnie oznacza, że pielęgniarki i fizjoterapeuci będą mogli także wydawać orzeczenia jako lekarze orzecznicy ZUS. Ma to skrócić czas oczekiwania na orzeczenie.

Czytaj więcej

L4 w jednej firmie, praca w drugiej. Senat wprowadził ważne zmiany w projekcie
Praca, Emerytury i renty
L4 w jednej firmie, praca w drugiej. Senat wprowadził ważne zmiany w projekcie

Doprecyzowano także przesłanki utraty zasiłku chorobowego.

„W ustawie wprowadzane zostały wyjątki od zakazu podejmowania aktywności niezgodnej z celem zwolnienia dotyczące podejmowania zwykłych czynności dnia codziennego lub czynności incydentalnych, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności” – czytamy w komunikacie KPRP.

Ponadto, ustawa „umożliwia również wystawianie zwolnień od pracy tylko dla określonego tytułu zatrudnienia na żądanie ubezpieczonego”.

Większość przepisów wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy, a część – już po 14 dniach.

Źródło: rp.pl

