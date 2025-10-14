Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który we wtorek przyjął rząd.

Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” przyznał, że Rada Ministrów w pierwszej kolejności zamierza przeprowadzić właśnie reformę orzecznictwa lekarskiego w ZUS oraz zwolnień chorobowych, a dopiero potem pochylić się nad kwestią opłacania przez ZUS zasiłku chorobowego od pierwszego dnia nieobecności pracownika. Wygląda na to, że właśnie zrobiono ku realizacji tych obietnic kolejny krok.

L4 w jednej firmie, a praca w drugiej

Przypomnijmy, że projekt reguluje kilka ważnych, z punktu widzenia zatrudnionych, jak i firm kwestii. I tak, przewidziano w nim wyjątek od zasady, zgodnie z którą gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z co najmniej dwóch tytułów (np. jest zatrudniona u dwóch różnych płatników składek), to w takiej sytuacji niezdolność do pracy z powodu choroby dotyczy każdego z nich. Czyli jeśli ktoś jest zatrudniony w dwóch firmach jednocześnie, to jego absencja chorobowa dotyczy obydwu miejsc pracy. Po wejściu w życie nowelizacji to się zmieni. W efekcie możliwe będzie przebywanie na zwolnieniu lekarskim u jednego pracodawcy i praca w tym samym czasie w innym miejscu.

Ale to nie wszystko. Projekt zakłada też zmianę zasad zatrudniania lekarzy orzeczników. Chodzi głównie o wprowadzenie elastycznych form współpracy. W efekcie lekarze orzecznicy będą mogli wykonywać swoje zadania na podstawie nie tylko umowy o pracę, ale też np. umowy o świadczenie usług. Wybór będzie należał, co do zasady, do nich. Nowe przepisy zakładają też zmiany dotyczące kwalifikacji wymaganych od lekarzy orzeczników. Przykładowo planowane jest wprowadzenie możliwości wydawania orzeczeń w określonych rodzajach spraw przez osoby wykonujące samodzielne zawody medyczne, tj. pielęgniarki, pielęgniarzy i fizjoterapeutów. Ma to usprawnić funkcjonowanie całego systemu orzecznictwa.