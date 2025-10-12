Czy spadek po rodzicach zawsze dzieli się po równo?

Jeśli spadkodawca sporządził testament, może się okazać, że jedno z dzieci ma otrzymać większą część majątku lub całość, a ktoś został całkiem pominięty. Nie oznacza to jednak, że dzieci, które nie zostały uwzględnione w podziale majątku, nie mogą nic zrobić. Przysługuje im w tym przypadku prawo do zachowku, który stanowi pewną formę rekompensaty. W jego ramach można otrzymać połowę tego, co osoba odziedziczyłaby w ramach dziedziczenia ustawowego, a w niektórych przypadkach 2/3 wartości udziału. Zachowek jest wypłacany w formie pieniężnej.

Zasady dziedziczenia spadku wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego zakładają, że każde dziecko otrzyma taką samą część spadku. Nie ma przy tym znaczenia, czy dzieci pochodzą z poprzedniego, czy aktualnego małżeństwa, ze związku pozamałżeńskiego, czy zostały przysposobione. W tym przypadku sprawa jest więc dość prosta. Czy to oznacza, że zawsze mogą liczyć na równy udział w majątku, który pozostawili po sobie rodzice? Niekoniecznie. Maciej Celichowski wskazuje, że równowagę dziedziczenia ustawowego mogą zaburzyć zarówno zapisy zwykłe lub testamentowe, jak i darowizny za życia dokonane przez rodziców na rzecz niektórych dzieci. To kolejne czynniki konfliktogenne. Warto jednak dodać, że majątek przekazany w formie darowizny może zostać wliczony do masy spadkowej w momencie obliczania zachowku. Mamy wtedy do czynienia z tzw. uzupełnieniem zachowku. Rodzeństwo, które zostało w ten sposób pozbawione korzyści majątkowych, może skorzystać z przysługującego mu prawa do rekompensaty, o ile darowizna w dużym stopniu zmniejszyła wartość spadku.

Zdarzają się również skrajne sytuacje, gdy rodzic lub rodzice decydują się wydziedziczyć jedno, lub więcej dzieci w testamencie. W takim przypadku rodzeństwo nie może się domagać rekompensaty w formie zachowku. Niemniej decyzja w tej sprawie nie może zostać podjęta wedle własnego uznania spadkodawcy. Zgodnie z obowiązującym prawem, aby wydziedziczenie miało skutek prawny, osoba, która ma zostać pozbawiona prawa do majątku, musiałaby postępować uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego wbrew woli spadkodawcy, dopuścić się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci, lub uporczywie nie dopełniać względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Co rodzice mogą zrobić jeszcze za życia, aby uniknąć konfliktów między rodzeństwem w trakcie podziału majątku?

„Jedyną radą dla rodziców, by ograniczyć konflikty między dziećmi, jest ich równe traktowanie. Nawet gdy rodzice dzieciom czynią za życia darowizny, to winni zwracać uwagę na to, by były to darowizny jednakowej wartości. Dotyczy to także darowizn na rzecz wnuków, które w rodzinie często traktowane są jak darowizny dla dzieci. Warto także sprawę podziału majątku rodziców za życia omówić z dziećmi. Należy pamiętać jednak, że stosunki w rodzinie nie zawsze są proste i czasem omówienie kwestii spadku z dziećmi jest niemożliwe. Wtedy pozostaje napisać list do dzieci wyjaśniający przyczyny rozporządzenia przez rodziców swoim majątkiem za życia i po śmierci. Warto pamiętać, że spadek to nie tylko majątek, ale związane z tym emocje wynikające często ze skomplikowanych relacji rodzinnych. Warto o nie zadbać zarówno za życia, jak i po śmierci" – wyjaśnia Maciej Celichowski.