Aktualizacja: 12.10.2025 08:24 Publikacja: 12.10.2025 07:03
Podział majątku po rodzicach nie zawsze musi być równy
Foto: Adobe Stock
W świetle prawa dziedziczenie ustawowe co do całości lub części spadku następuje w momencie, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy w testamencie lub gdy osoba/osoby, które powołał, nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. W praktyce w większości spraw spadkowych w Polsce obowiązuje dziedziczenie na podstawie ustawy.
Testament pozwala na zmodyfikowanie kręgu spadkobierców. Spadkodawca może w praktyce powołać w nim do dziedziczenia nie tylko osoby z najbliższej rodziny, ale również znajomych oraz inne, dowolne podmioty. Na jego podstawie można więc dokonać zmian w ustawowej kolejności dziedziczenia. Należy dodać, że jeśli spadkodawca sporządził testament i jest on ważny, zawsze ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem na podstawie ustawy.
Jeśli jednak taki dokument nie został sporządzony, okazał się nieważny lub spadkobiercy nie chcieli przyjąć spadku, stosuje się dziedziczenie z ustawy, czyli na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Jaka jest w tym przypadku kolejność dziedziczenia? W polskim prawie obowiązuje dziedziczenie w linii prostej, co oznacza, że majątek jest przekazywany od rodziców do dzieci, następnie wnuków i dalszych potomków. Te osoby mają pierwszeństwo w dziedziczeniu. Jeśli okaże się, że spadkodawca nie miał żadnego spadkobiercy w linii prostej (nie miał żony i dzieci), majątek przypadnie spadkobiercom w linii bocznej – w pierwszej kolejności rodzicom, a następnie rodzeństwu spadkodawcy.
Czytaj więcej
Do 5-letniego terminu, po którym sprzedaż nieruchomości spadkowej jest bez PIT, można zaliczyć ic...
Podział majątku po rodzicach nierzadko jest przyczyną konfliktu między jego potomkami. Czego najczęściej dotyczą spory?
„Po pierwsze konflikty mogą powstać przy dziedziczeniu testamentowym, gdzie spadek nie jest podzielony równo między dzieci (tzn. dzieci nie są powołane do spadku w równych częściach). Często wiąże się to z wolą testatora wyeliminowania dziecka z dziedziczenia z uwagi na jego nałogi lub lekkomyślność. Taka osoba często dostaje coś ze spadku tytułem zapisu, ale nie jest to zwykle warte tyle, co udział w spadku. Oczywistym powodem do sporów jest też wydziedziczenie w testamencie” – wyjaśnia Maciej Celichowski, notariusz i rzecznik prasowy Izby Notarialnej w Poznaniu.
„Z drugiej strony w przypadku powołania do spadku dzieci w równych częściach spory wynikają o to, kto się rodzicami za życia opiekował i ponosił z tym związane koszty. Relacje między rodzicami a dziećmi za życia tych pierwszych często ujawniają się przy dziedziczeniu. Są to sprawy, które nawet w rodzinie nie są do końca rozpoznane. Czasem w przypadku dziedziczenia w równych częściach część dzieci uważa, że ze względu na opiekę świadczoną przez nie za życia rodzicom należy się im wyższy udział w spadku, a z kolei dzieci, które opieki tej nie świadczyły, uważają, że niezależnie od tego, z uwagi na krzywdę, która ich spotkała ze strony rodziców, należy się im równa część" – dodaje.
W przypadku dziedziczenia ustawowego do spadku powołane są w pierwszej kolejności dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek lub małżonka. Dziedziczą oni w częściach równych, ale z zastrzeżeniem, że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku.
Czytaj więcej
Można uniknąć sytuacji, w której po latach wspólnego życia związek partnerski się rozpada, a jedn...
W praktyce oznacza to, że jeśli małżonkowie mieli jedno, dwoje lub troje dzieci, każdy otrzyma równą część (odpowiednio 1/2, 1/3 i 1/4 spadku). Przy większej liczbie dzieci, małżonek otrzymuje wspomniane minimum, czyli 1/4, a reszta jest dzielona równo między rodzeństwo. Równy podział między dziećmi obowiązuje również wtedy, gdy oboje rodzice nie żyją. Co jeśli jedna osoba z rodzeństwa zmarła przed rodzicem? W takim przypadku ustawowo przysługująca jej część majątku zostanie odziedziczona przez jej potomków (i rozdzielona po równo).
Jeśli spadkodawca sporządził testament, może się okazać, że jedno z dzieci ma otrzymać większą część majątku lub całość, a ktoś został całkiem pominięty. Nie oznacza to jednak, że dzieci, które nie zostały uwzględnione w podziale majątku, nie mogą nic zrobić. Przysługuje im w tym przypadku prawo do zachowku, który stanowi pewną formę rekompensaty. W jego ramach można otrzymać połowę tego, co osoba odziedziczyłaby w ramach dziedziczenia ustawowego, a w niektórych przypadkach 2/3 wartości udziału. Zachowek jest wypłacany w formie pieniężnej.
Zasady dziedziczenia spadku wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego zakładają, że każde dziecko otrzyma taką samą część spadku. Nie ma przy tym znaczenia, czy dzieci pochodzą z poprzedniego, czy aktualnego małżeństwa, ze związku pozamałżeńskiego, czy zostały przysposobione. W tym przypadku sprawa jest więc dość prosta. Czy to oznacza, że zawsze mogą liczyć na równy udział w majątku, który pozostawili po sobie rodzice? Niekoniecznie. Maciej Celichowski wskazuje, że równowagę dziedziczenia ustawowego mogą zaburzyć zarówno zapisy zwykłe lub testamentowe, jak i darowizny za życia dokonane przez rodziców na rzecz niektórych dzieci. To kolejne czynniki konfliktogenne. Warto jednak dodać, że majątek przekazany w formie darowizny może zostać wliczony do masy spadkowej w momencie obliczania zachowku. Mamy wtedy do czynienia z tzw. uzupełnieniem zachowku. Rodzeństwo, które zostało w ten sposób pozbawione korzyści majątkowych, może skorzystać z przysługującego mu prawa do rekompensaty, o ile darowizna w dużym stopniu zmniejszyła wartość spadku.
Czytaj więcej
Dziedziczenie wiązać się może nie tylko z przekazaniem majątku, lecz także długów – czego spadkob...
Zdarzają się również skrajne sytuacje, gdy rodzic lub rodzice decydują się wydziedziczyć jedno, lub więcej dzieci w testamencie. W takim przypadku rodzeństwo nie może się domagać rekompensaty w formie zachowku. Niemniej decyzja w tej sprawie nie może zostać podjęta wedle własnego uznania spadkodawcy. Zgodnie z obowiązującym prawem, aby wydziedziczenie miało skutek prawny, osoba, która ma zostać pozbawiona prawa do majątku, musiałaby postępować uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego wbrew woli spadkodawcy, dopuścić się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci, lub uporczywie nie dopełniać względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.
Co rodzice mogą zrobić jeszcze za życia, aby uniknąć konfliktów między rodzeństwem w trakcie podziału majątku?
„Jedyną radą dla rodziców, by ograniczyć konflikty między dziećmi, jest ich równe traktowanie. Nawet gdy rodzice dzieciom czynią za życia darowizny, to winni zwracać uwagę na to, by były to darowizny jednakowej wartości. Dotyczy to także darowizn na rzecz wnuków, które w rodzinie często traktowane są jak darowizny dla dzieci. Warto także sprawę podziału majątku rodziców za życia omówić z dziećmi. Należy pamiętać jednak, że stosunki w rodzinie nie zawsze są proste i czasem omówienie kwestii spadku z dziećmi jest niemożliwe. Wtedy pozostaje napisać list do dzieci wyjaśniający przyczyny rozporządzenia przez rodziców swoim majątkiem za życia i po śmierci. Warto pamiętać, że spadek to nie tylko majątek, ale związane z tym emocje wynikające często ze skomplikowanych relacji rodzinnych. Warto o nie zadbać zarówno za życia, jak i po śmierci" – wyjaśnia Maciej Celichowski.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W świetle prawa dziedziczenie ustawowe co do całości lub części spadku następuje w momencie, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy w testamencie lub gdy osoba/osoby, które powołał, nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. W praktyce w większości spraw spadkowych w Polsce obowiązuje dziedziczenie na podstawie ustawy.
Niech mi ktoś wytłumaczy, jak zaszycie w ministerialnym rozporządzeniu przepisu skrojonego pod dosłownie kilka o...
Od września wzrosły opłaty za badania techniczne pojazdów. Jak się okazuje, to nie koniec podwyżek dla kierowców...
Zasiedzenie działki okazało się niemożliwe, bo inne osoby parkowały na niej auta i wyrzucały śmieci.
Narodowy Fundusz Zdrowia „zarabia” rocznie ponad 1,5 mld zł z tytułu leczenia obywateli Ukrainy. Koszty świadcze...
Rzecznik praw pacjenta poinformował w środę o przełomowym wyroku. Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas