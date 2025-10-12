Aktualizacja: 12.10.2025 09:23 Publikacja: 12.10.2025 09:07
We wrześniu agencje ratingowe Moody's i Fitch obniżyły perspektywę ratingu Polski ze stabilnej do negatywnej, utrzymując jednocześnie na wysokim poziomie rating naszego kraju. Powodem obniżenia perspektywy były – w obu przypadkach – obawy związane ze stanem finansów publicznych i wysokim deficytem.
Z projektu budżetu na 2026 rok wynika, że deficyt budżetowy w przyszłym roku wyniesie 271,7 mld złotych – i będzie to już kolejny rok z tak wysokim deficytem (w 2025 roku deficyt wyniósł ok. 289 mld zł, a w 2024 – 210,9 mld zł). W 2026 roku wydatki budżetu mają wynieść 918,9 mld zł, a dochody – 647,2 mld zł.
Na wysoki deficyt budżetowy zwraca uwagę opozycja – prezes PiS Jarosław Kaczyński ostrzegał niedawno, że kryzys finansów publicznych może pociągnąć za sobą kryzys gospodarczy i wzrost bezrobocia w Polsce.
Otwierając posiedzenie rządu Donald Tusk poinformował, że Polska „trafiła do klubu bilionerów”.
Jednocześnie Polska utrzymuje dość wysoki – jak na kraj wysoko rozwinięty – wzrost gospodarczy. W 2024 roku, jak podał GUS, PKB wzrósł realnie o 3 proc. Premier Donald Tusk informował niedawno, że polski PKB przekroczył bilion dolarów, a Polska dołączyła do 20 największych gospodarek świata.
Inflacja w Polsce, która jeszcze na początku 2023 roku przekraczała 18 proc., spadła do poziomu 2,9 proc. we wrześniu (jak wynika z wstępnych szacunków GUS).
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak oceniają obecną sytuację gospodarczą Polski.
1,2 proc. badanych oceniło sytuację gospodarczą kraju celująco (na szkolną „szóstkę”).
8,2 proc. respondentów na pytanie o ocenę sytuacji gospodarczej kraju wystawiło ocenę bardzo dobrą.
27,6 proc. ankietowanych ocenia sytuację gospodarczą dobrze.
Zdaniem 28,1 proc. badanych sytuację gospodarczą kraju można ocenić dostatecznie.
19,9 proc. ankietowanych oceniło sytuację gospodarczą kraju miernie.
10,8 proc. respondentów na pytanie o ocenę sytuacji gospodarczej kraju wystawiło ocenę niedostateczną.
4,3 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.
– Polską sytuację gospodarczą dostatecznie częściej od ogółu badanych oceniają respondenci do 24 roku życia (37 proc.). Taką opinię wyraża co trzecia osoba z wykształceniem podstawowym i niemal czterech na dziesięciu (38 proc.) uczestników badania z miast liczących maksymalnie 20 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 7-8 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
