We wrześniu agencje ratingowe Moody's i Fitch obniżyły perspektywę ratingu Polski ze stabilnej do negatywnej, utrzymując jednocześnie na wysokim poziomie rating naszego kraju. Powodem obniżenia perspektywy były – w obu przypadkach – obawy związane ze stanem finansów publicznych i wysokim deficytem.

Reklama Reklama

Sytuacja gospodarcza Polski: Wysoki deficyt, dość wysoki wzrost gospodarczy

Z projektu budżetu na 2026 rok wynika, że deficyt budżetowy w przyszłym roku wyniesie 271,7 mld złotych – i będzie to już kolejny rok z tak wysokim deficytem (w 2025 roku deficyt wyniósł ok. 289 mld zł, a w 2024 – 210,9 mld zł). W 2026 roku wydatki budżetu mają wynieść 918,9 mld zł, a dochody – 647,2 mld zł.

Na wysoki deficyt budżetowy zwraca uwagę opozycja – prezes PiS Jarosław Kaczyński ostrzegał niedawno, że kryzys finansów publicznych może pociągnąć za sobą kryzys gospodarczy i wzrost bezrobocia w Polsce.

Jednocześnie Polska utrzymuje dość wysoki – jak na kraj wysoko rozwinięty – wzrost gospodarczy. W 2024 roku, jak podał GUS, PKB wzrósł realnie o 3 proc. Premier Donald Tusk informował niedawno, że polski PKB przekroczył bilion dolarów, a Polska dołączyła do 20 największych gospodarek świata.