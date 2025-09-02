– Ja wiem, że to są abstrakcyjne statystyki, że się w głowie nie mieści raczej takie coś jak bilion. Ale robi wrażenie. Jest dwadzieścia takich państw na świecie. Na 195 państw 20 należy do tego klubu bilionerów – dodał szef rządu.

– To na pewno nie jest nasze ostatnie słowo. To od was wszystkich będzie zależało, czy my ten marsz będziemy kontynuowali tak efektywnie – powiedział też Tusk, zwracając się do ministrów.

Które kraje należą do „klubu bilionerów” Krajem z największym PKB na świecie (ok. 30 mld dolarów) są USA. PKB Chin, drugiej największej gospodarki świata, to niespełna 19 mld dolarów. Do „klubu bilionerów” należą też Niemcy, Japonia, Indie, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada, Brazylia, Rosja, Meksyk, Australia, Hiszpania, Korea Południowa, Indonezja, Turcja, Arabia Saudyjska i Holandia.

– W tym samym czasie otrzymaliśmy informację – wiadomo, mamy ten wzrost, on jest jednym z najwyższych w Europie i w porównaniu do największych gospodarek, nie tylko europejskich, Polska jest bezkonkurencyjna jeśli chodzi o tempo wzrostu, 3,4 proc. – kontynuował szef rządu. – Ale jedna statystyka jest naprawdę uderzająca i chyba interesuje wszystkich. To jest statystyka, komu rośnie najwięcej w portfelu, na głowę mieszkańca. Tzn. w jakim państwie ludziom przybywa i w jakim tempie pieniędzy w ich portfelu. Nazywa się to realny dochód rozporządzalny per capita, czyli ten dochód, który jest w dyspozycji każdego z obywateli. (...) W Polsce ten wzrost jest absolutnie rekordowy, bijemy na głowę wszystkich, i to jest okres od końca 2023 roku do końca I kwartału 2025 roku. A więc to się pokrywa prawie dokładnie z czasem naszych rządów. Ludziom (w Polsce) rekordowo, w porównaniu do wszystkich innych państw rozwiniętych wzrosła ilość pieniędzy w portfelach – dodał.

Największe gospodarki świata Foto: PAP

Tusk zaprezentował wykres pokazujący ten wzrost i wskazał na nim, że w Polsce ten wzrost jest wielokrotnie wyższy niż w Niemczech, gdzie – jak wynika z wykresu – jest zbliżony do zera. – Wszyscy mamy powód do satysfakcji, a ja jakoś szczególnie mocniej może, niż inni – podkreślił.