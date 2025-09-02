Rzeczpospolita
Donald Tusk: Polska trafiła do klubu bilionerów. Jest tylko 20 takich państw

Otwierając posiedzenie rządu Donald Tusk poinformował, że Polska „trafiła do klubu bilionerów”.

Publikacja: 02.09.2025 12:32

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

– Mam dwie dobre informacje. Często słyszymy, że nie umiemy się pochwalić, że nie zawsze znajdujemy czas i determinację, by mówić o tym, co Polsce się udaje – oświadczył szef rządu. 

Donald Tusk: Polska liderem, jeśli chodzi o dochód rozporządzalny per capita w krajach rozwiniętych

– To stało się faktem, absolutnie historycznym, Polska trafiła właśnie w tych dniach do tego bardzo ekskluzywnego klubu państw bilionerów – oświadczył Tusk, dodając, że było to „spodziewane przez rząd”. Klub bilionerów, o którym mówi premier, to grono państw, których PKB przekracza wartość biliona dolarów. 

– Ja wiem, że to są abstrakcyjne statystyki, że się w głowie nie mieści raczej takie coś jak bilion. Ale robi wrażenie. Jest dwadzieścia takich państw na świecie. Na 195 państw 20 należy do tego klubu bilionerów – dodał szef rządu. 

– To na pewno nie jest nasze ostatnie słowo. To od was wszystkich będzie zależało, czy my ten marsz będziemy kontynuowali tak efektywnie – powiedział też Tusk, zwracając się do ministrów.

Które kraje należą do „klubu bilionerów”

Krajem z największym PKB na świecie (ok. 30 mld dolarów) są USA. PKB Chin, drugiej największej gospodarki świata, to niespełna 19 mld dolarów. Do „klubu bilionerów” należą też Niemcy, Japonia, Indie, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada, Brazylia, Rosja, Meksyk, Australia, Hiszpania, Korea Południowa, Indonezja, Turcja, Arabia Saudyjska i Holandia. 

– W tym samym czasie otrzymaliśmy informację – wiadomo, mamy ten wzrost, on jest jednym z najwyższych w Europie i w porównaniu do największych gospodarek, nie tylko europejskich, Polska jest bezkonkurencyjna jeśli chodzi o tempo wzrostu, 3,4 proc. – kontynuował szef rządu. – Ale jedna statystyka jest naprawdę uderzająca i chyba interesuje wszystkich. To jest statystyka, komu rośnie najwięcej w portfelu, na głowę mieszkańca. Tzn. w jakim państwie ludziom przybywa i w jakim tempie pieniędzy w ich portfelu. Nazywa się to realny dochód rozporządzalny per capita, czyli ten dochód, który jest w dyspozycji każdego z obywateli. (...) W Polsce ten wzrost jest absolutnie rekordowy, bijemy na głowę wszystkich, i to jest okres od końca 2023 roku do końca I kwartału 2025 roku. A więc to się pokrywa prawie dokładnie z czasem naszych rządów. Ludziom (w Polsce) rekordowo, w porównaniu do wszystkich innych państw rozwiniętych wzrosła ilość pieniędzy w portfelach – dodał.

Największe gospodarki świata

Największe gospodarki świata

Foto: PAP

Tusk zaprezentował wykres pokazujący ten wzrost i wskazał na nim, że w Polsce ten wzrost jest wielokrotnie wyższy niż w Niemczech, gdzie – jak wynika z wykresu – jest zbliżony do zera. – Wszyscy mamy powód do satysfakcji, a ja jakoś szczególnie mocniej może, niż inni – podkreślił. 

Donald Tusk o wizycie Karola Nawrockiego w USA: Prezydent wie, czego Polska oczekiwałaby po tej wizycie

Premier poinformował również – w kontekście zbliżającej się wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu – że przekazał prezydentowi przed jego wyjazdem do Waszyngtonu „potwierdzenie, że rekomendacje rządu przygotowane na wizytę pana prezydenta pozostają w mocy”.

– Minister Sikorski informował, co jest priorytetem z punktu widzenia polskich interesów, na co liczymy. Ja trzymam kciuki za efektywność tych relacji i oczywiście bezpieczeństwo Polski w różnych aspektach jest tu kluczowe – dodał. – Nie chcę w żaden sposób narzucać jakiejś agendy, która jest niewykonalna. Dobrze byłoby, gdyby np. kwestie ceł nie były w konsekwencji dotkliwe dla Polski, ale nie jestem pewien, czy to będzie agenda spotkania prezydentów – zaznaczył premier. – Jedno jest pewne: prezydent Nawrocki wie od nas, czego Polska oczekiwałaby po tej wizycie – podsumował.

Wzrost gospodarczy w Polsce

Wzrost gospodarczy w Polsce

Foto: PAP

Tusk poinformował też, że weźmie udział w czwartkowym spotkaniu w Paryżu tzw. koalicji chętnych, czyli grupy 32 państw, które deklarują gotowość do wsparcia bezpieczeństwa Ukrainy w kontekście przyszłego porozumienia pokojowego. – Tym razem organizatorem spotkania jest prezydent (Emmanuel) Macron. Będziemy dyskutować o tym, co na tym etapie można zrobić na rzecz pokoju i zatrzymania rosyjskiej agresji – poinformował. 

