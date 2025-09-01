Spotkanie Tusk-Nawrocki przed wyjazdem prezydenta do USA

Media opisują spotkanie Tuska z Nawrockim jako nieoficjalne i lakoniczne, ale miało ono na celu omówienie szczegółów tej wizyty oraz koordynację polityki zagranicznej między prezydentem a rządem.

W ostatnia środę premier Tusk informował, że jeszcze przed wyjazdem Nawrockiego do USA spotka się z prezydentem, dla którego zostaną przygotowane rekomendacje. Wpłynięcie takiego pisma z Ministerstwa Spraw Zagranicznych potwierdził Szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Marcin Przydacz.

W poniedziałek, po uroczystościach na Westerplatte, doszło do nieoficjalnego spotkania Tuska i Nawrockiego. Tematem rozmowy była zbliżająca się podróż Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych. Rozmowa toczyła się w cztery oczy, jej szczegóły nie wyciekły do mediów.

Wizyta prezydenta Nawrockiego w USA będzie jego pierwszą wizytą zagraniczną, a spotkanie z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym zaplanowano na 3 września o godzinie 11:00 czasu lokalnego, z konferencją prasową i lunchem po rozmowach.

Tusk i Nawrocki na Westerplatte

Wcześniej obaj politycy uczestniczyli w obchodach 86, rocznicy wybuchu II wojny światowej, które tradycyjnie odbyły się na Westerplatte.