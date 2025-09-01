Spotkanie Tusk-Nawrocki przed wyjazdem prezydenta do USA

Aktualizacja: 01.09.2025 11:03 Publikacja: 01.09.2025 09:37
Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte w Gdańsku, w ramach obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej
Foto: PAP, Adam Warżawa
Media opisują spotkanie Tuska z Nawrockim jako nieoficjalne i lakoniczne, ale miało ono na celu omówienie szczegółów tej wizyty oraz koordynację polityki zagranicznej między prezydentem a rządem.
W ostatnia środę premier Tusk informował, że jeszcze przed wyjazdem Nawrockiego do USA spotka się z prezydentem, dla którego zostaną przygotowane rekomendacje. Wpłynięcie takiego pisma z Ministerstwa Spraw Zagranicznych potwierdził Szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Marcin Przydacz.
W poniedziałek, po uroczystościach na Westerplatte, doszło do nieoficjalnego spotkania Tuska i Nawrockiego. Tematem rozmowy była zbliżająca się podróż Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych. Rozmowa toczyła się w cztery oczy, jej szczegóły nie wyciekły do mediów.
Wizyta prezydenta Nawrockiego w USA będzie jego pierwszą wizytą zagraniczną, a spotkanie z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym zaplanowano na 3 września o godzinie 11:00 czasu lokalnego, z konferencją prasową i lunchem po rozmowach.
Wcześniej obaj politycy uczestniczyli w obchodach 86, rocznicy wybuchu II wojny światowej, które tradycyjnie odbyły się na Westerplatte.
W swoim wystąpieniu prezydent mówił, że wyzwanie, jakim jest odradzanie się neoimperialistycznej Rosji, wymaga współpracy przy budowie Unii Europejskiej i NATO. Współpracy także z Niemcami.
- Te zadania realizujemy razem z naszym partnerem handlowym, naszym sąsiadem, z Niemcami. Ze sprawcami II wojny światowej, którzy ręka w rękę z Sowietami, ze Stalinem, doprowadzili do wybuchu tej wojny i którzy zaatakowali Westerplatte – mówił Nawrocki. Nawiązał przy tym do reparacji, których Polska oczekuje od Niemiec, aby móc budować z nimi partnerstwo.
- Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam. Dla naszej przyszłości – mówił prezydent.
Premier Tusk z kolei mówił, że „najlepiej pokonać przeciwnika bez wojny. To powinno być dla nas święte przykazanie”.
- Musimy rozumieć dobrze, skąd płynie to wielkie zagrożenie i z kim powinniśmy jednoczyć się w wysiłku obrony Polski, całego świata Zachodu, naszej cywilizacji, cywilizacji wolności. Polska, zjednoczona Europa, NATO, nasi sojusznicy. To jest wynik lekcji, jaką wyciągnęliśmy z samotności 1939 roku – mówił Tusk.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
