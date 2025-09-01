Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Spotkanie Tusk-Nawrocki przed wyjazdem prezydenta do USA

TVN24 poinformowała, że rano, po uroczystościach na Westerplatte w 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej, doszło do spotkania prezydenta Nawrockiego i premiera Tuska. Tematem rozmowy była zbliżająca się podróż Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych.

Publikacja: 01.09.2025 09:37

Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeż

Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte w Gdańsku, w ramach obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Foto: PAP, Adam Warżawa

Agnieszka Kazimierczuk

Media opisują spotkanie Tuska z Nawrockim jako nieoficjalne i lakoniczne, ale miało ono na celu omówienie szczegółów tej  wizyty oraz koordynację polityki zagranicznej między prezydentem a rządem.

W ostatnia środę premier Tusk informował, że jeszcze przed wyjazdem Nawrockiego do USA spotka się z prezydentem, dla którego zostaną przygotowane rekomendacje. Wpłynięcie takiego pisma z Ministerstwa Spraw Zagranicznych potwierdził Szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Marcin Przydacz.

W poniedziałek, po uroczystościach na Westerplatte, doszło do nieoficjalnego spotkania Tuska i Nawrockiego. Tematem rozmowy była zbliżająca się podróż Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych. Rozmowa toczyła się w cztery oczy, jej szczegóły nie wyciekły do mediów.

Wizyta prezydenta Nawrockiego w USA będzie jego pierwszą wizytą zagraniczną, a spotkanie z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym zaplanowano na 3 września o godzinie 11:00 czasu lokalnego, z konferencją prasową i lunchem po rozmowach.

Tusk i Nawrocki na Westerplatte

Wcześniej obaj politycy uczestniczyli w obchodach 86, rocznicy wybuchu II wojny światowej, które tradycyjnie odbyły się na Westerplatte. 

Reklama
Reklama

W swoim wystąpieniu prezydent mówił, że wyzwanie, jakim jest odradzanie się neoimperialistycznej  Rosji, wymaga współpracy przy budowie Unii Europejskiej i NATO. Współpracy także z Niemcami. 

-  Te zadania realizujemy razem z naszym partnerem handlowym, naszym sąsiadem, z Niemcami. Ze sprawcami II wojny światowej, którzy ręka w rękę z Sowietami, ze Stalinem, doprowadzili do wybuchu tej wojny i którzy zaatakowali Westerplatte – mówił Nawrocki. Nawiązał przy tym do reparacji, których Polska oczekuje od Niemiec, aby móc budować z nimi partnerstwo. 

-  Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam. Dla naszej przyszłości – mówił prezydent.

Premier Tusk z kolei mówił, że  „najlepiej pokonać przeciwnika bez wojny. To powinno być dla nas święte przykazanie”.

-  Musimy rozumieć dobrze, skąd płynie to wielkie zagrożenie i z kim powinniśmy jednoczyć się w wysiłku obrony Polski, całego świata Zachodu, naszej cywilizacji, cywilizacji wolności. Polska, zjednoczona Europa, NATO, nasi sojusznicy. To jest wynik lekcji, jaką wyciągnęliśmy z samotności 1939 roku – mówił Tusk.

Reklama
Reklama

Więcej informacji wkrótce

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Donald Tusk Karol Nawrocki

Media opisują spotkanie Tuska z Nawrockim jako nieoficjalne i lakoniczne, ale miało ono na celu omówienie szczegółów tej  wizyty oraz koordynację polityki zagranicznej między prezydentem a rządem.

W ostatnia środę premier Tusk informował, że jeszcze przed wyjazdem Nawrockiego do USA spotka się z prezydentem, dla którego zostaną przygotowane rekomendacje. Wpłynięcie takiego pisma z Ministerstwa Spraw Zagranicznych potwierdził Szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Marcin Przydacz.

Pozostało jeszcze 82% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Marcin Mastalerek
Polityka
Marcin Mastalerek: Dzięki Andrzejowi Dudzie świat jest bezpieczniejszy
Co dalej z bronią czarnoprochową w Polsce?
Polityka
Broń czarnoprochowa już nie dla każdego. Rząd chce ograniczyć do niej dostęp
Sondaż: Nawrocki może być lepszym prezydentem niż Duda? Wiemy, co uważają Polacy
Polityka
Sondaż: Nawrocki może być lepszym prezydentem niż Duda? Wiemy, co uważają Polacy
Bruksela i krajowe fundusze wspierają firmy rolno-spożywcze
Materiał Promocyjny
Bruksela i krajowe fundusze wspierają firmy rolno-spożywcze
Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia podczas uroczystego spotkania Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ
Polityka
Obchody rocznicy Porozumień Sierpniowych. Prezydent Nawrocki atakuje Wałęsę
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie