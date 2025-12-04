– Sądzę że chciałby wrócić do bardziej normalnego życia. Sądzę, że chciałby handlować z USA, mówiąc szczerze, zamiast, jak wiecie, tracić tysiące żołnierzy tygodniowo. Ale ich (Kushnera i Witkoffa – red.) wrażenie było bardzo silne, że chciałby się dogadać – mówił o Putinie Trump.

W czwartek Witkoff i Kushner mają spotkać się w Miami z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Rustemem Umerowem, by kontynuować rozmowy pokojowe – poinformował przedstawiciel amerykańskiej administracji. Witkoff i Kushner mieli po rozmowach na Kremlu spotkać się w Brukseli z Wołodymyrem Zełenskim, ale ostatecznie spotkanie to zostało odwołane. Z nieoficjalnych informacji wynika, że strona rosyjska zażądała, by po rozmowie z Putinem delegacja z USA udała się bezpośrednio do Waszyngtonu.

Rosja chwali się podbojami Tuż przed negocjacjami z Witkoffem i Kushnerem Putin wizytował jedno ze stanowisk dowodzenia siłami, uczestniczącymi w wojnie z Ukrainą. Szef Sztabu Generalnego Rosji gen. Walerij Gierasimow poinformował go o zdobyciu Pokrowska, okrążeniu ukraińskich sił broniących północnej części Myrnohradu oraz zdobyciu Wołczańska. Doniesień tych nie potwierdzają Ukraińcy. Już pod koniec listopada Rosjanie informowali, że zajęli Kupiańsk – tymczasem strona ukraińska do dziś podaje, że trwają walki o to miasto w obwodzie charkowskim.

Co wiemy o spotkaniu Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z Władimirem Putinem? Rosja nie odrzuciła wszystkich propozycji

Rozmowy na Kremlu nie przyniosły przełomu – USA i Rosja zgodziły się, że nie będą ujawniać jej szczegółów. Strona rosyjska poinformowała jedynie, że omawiano cztery dokumenty przekazane wcześniej przez Waszyngton Moskwie, które dotyczyły porozumienia pokojowego. Z wypowiedzi uczestniczącego w rozmowach doradcy Władimira Putina Jurija Uszakowa wynikało, że Rosja zgadza się na niektóre elementy amerykańskiego planu pokojowego, a niektóre odrzuca. Wiadomo, że w czasie rozmowy poruszono kwestie terytorialne, w których nie osiągnięto porozumienia. Rozmowy rosyjsko-amerykańskie mają być kontynuowane.

– Jak dotąd nie znaleźliśmy opcji kompromisowej, ale niektóre propozycje wydają się mniej lub bardziej akceptowalne – mówił po rozmowach Uszakow.