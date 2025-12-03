Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego ze Stevem Witkoffem odwołane

Nie dojdzie do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu Stevem Witkoffem i zięciem prezydenta USA Jaredem Kushnerem po tym, jak wysłannicy Stanów Zjednoczonych przez pięć godzin rozmawiali na Kremlu z Władimirem Putinem.

Publikacja: 03.12.2025 09:39

Wołodymyr Zełenski i Steve Witkoff

Wołodymyr Zełenski i Steve Witkoff

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego, według nieoficjalnych doniesień, spotkanie Wołodymyra Zełenskiego ze Stevem Witkoffem zostało odwołane?
  • Jakie tematy były poruszane podczas rozmów na Kremlu między USA a Rosją?
  • Jakie warunki dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie stawia Rosja?

O odwołaniu spotkania informuje m.in. „Kyiv Post”, powołując się na informacje swojego korespondenta w Waszyngtonie Alexa Raufoglu. Do spotkania miało dojść w Brukseli. „Kyiv Post” podaje, że Zełenski, który w ostatnich dwóch dniach przebywał z oficjalnymi wizytami we Francji I Irlandii, wraca na Ukrainę. 

Reklama
Reklama

Steve Witkoff i Jared Kushner obiecali Władimirowi Putinowi, że nie spotkają się z Wołodymyrem Zełenskim?

Według doniesień korespondenta „Kyiv Post” Witkoff i Kushner mieli „obiecać” Władimirowi Putinowi, że polecą bezpośrednio do Waszyngtonu po zakończeniu rozmów na Kremlu. Strona amerykańska oficjalnie nie potwierdza, że Rosjanie wyrazili takie oczekiwanie. Oficjalnego powodu odwołania spotkania Witkoffa i Kushnera z Zełenskim na razie nie podano. Po spotkaniu doradca Władimira Putina Uszakow wyraził przekonanie, że Witkoff i Kushner polecą bezpośrednio z Moskwy do Waszyngtonu. 

Czytaj więcej

Większość Rosjan już dawno kupiła fałszywą narrację Władimira Putina. Czy kupią to też Amerykanie?
analizy
Rusłan Szoszyn: Rozmowy pokojowe i ofensywa propagandowa Władimira Putina

O tym, że do takiego spotkania dojdzie informował we wtorek, przed rozpoczęciem rozmów na Kremlu, korespondent serwisu Axios Barak Ravid. Ravid powoływał się przy tym na źródła w administracji USA.  

Reklama
Reklama

Co wiemy o rozmowie Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z Władimirem Putinem na Kremlu?

USA i Rosja nie ujawniły szczegółów rozmów na Kremlu – z informacji przekazywanych przez Uszakowa wynika, że Waszyngton i Moskwa uzgodniły, że nie będą upubliczniać informacji na temat negocjacji

Uszakow mówił jedynie, że w czasie rozmowy omawiano cztery dokumenty przekazane wcześniej Rosji przez Stany Zjednoczone i dotyczące długoterminowego porozumienia pokojowego, które ma zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą. W trakcie rozmów poruszono m.in. „kwestie terytorialne” i nie osiągnięto w tym zakresie porozumienia. Rozmowy miały też dotyczyć perspektyw wznowienia współpracy gospodarczej między Rosją a USA. 

Rosyjskie podboje na Ukrainie

Rosyjskie podboje na Ukrainie

Foto: PAP

Uszakow podsumował,że rozmowy były „konstruktywne, bardzo użyteczne i istotne”. Putin miał też przekazać „ważne sygnały”, które Witkoff i Kushner mają przekazać bezpośrednio Donaldowi Trumpowi. 

Doradca Putina mówił też, że rozmowy będą kontynuowane „na poziomie przedstawicieli, doradców, w szczególności” Rosja pozostanie w kontakcie z Kushnerem i Witkoffem. W kontekście ewentualnego spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem Uszakow mówił, że dojdzie do niego w zależności od postępów w negocjacjach.  

O perspektywach zakończenia wojny Rosji z Ukrainą mówił we wtorkowej rozmowie z Fox News sekretarz stanu USA Marco Rubio. Zdaniem szefa amerykańskiej dyplomacji wojna Rosji z Ukrainą jest „nielogiczna”, ponieważ żadna ze stron jej nie wygrywa, a obie ponoszą ciężkie straty. Rubio mówił też, że walka toczy się obecnie o 20 proc. obwodu donieckiego, które pozostają pod kontrolą Ukrainy, a USA ustalają na jakie ustępstwa jest w stanie pójść Ukraina oraz jak zagwarantować jej, że pozostanie krajem suwerennym i niepodległym oraz że nie zostanie ponownie najechana przez Rosję. 

Reklama
Reklama

Rosja ma uzależniać zgodę na zakończenie wojny na Ukrainie – co Władimir Putin miał sygnalizować Donaldowi Trumpowi już w czasie sierpniowego szczytu na Alasce – od wycofania się Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części Donbasu, a także od gwarancji, że Ukraina nie wejdzie do NATO, a na jej terytorium nie będą stacjonować żadne zachodnie wojska. Takie zapisy znalazły się w 28-punktowym planie pokojowym opracowanym przez administrację Trumpa (jego treść ujawnił portal Axios), który jednak potem miał zostać zmodyfikowany w toku negocjacji USA z Ukrainą w Genewie (plan miał zostać zredukowany do 19-punktów, najbardziej sporne kwestie pozostawiono do rozstrzygnięcia Trumpowi i Zełenskiemu w bezpośredniej rozmowie). Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji mówił jednak, że jeśli plan nie będzie oddawać „ducha i litery” rozmów na Alasce, wówczas Rosja go odrzuci.  

Tuż przed spotkaniem z Witkoffem i Kushnerem na Kremlu Putin odwiedził stanowisko dowodzenia rosyjskich wojsk walczących na Ukrainie i odebrał meldunek m.in. od szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji, z którego wynikało, że Rosjanie zajęli Pokrowsk i są bliscy zajęcia Myrnohradu. Doniesień tych, podobnie jak podanej pod koniec listopada informacji o zajęciu przez Rosjan Kupiańska w obwodzie charkowskim, nie potwierdza strona ukraińska. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Wołodymyr Zełenski
Marco Rubio
Dyplomacja
Marco Rubio o wojnie na Ukrainie: Walka toczy się o 20 proc. obwodu donieckiego
Karoline Leavitt
Dyplomacja
Rzeczniczka Białego Domu pytana o atak na rozbitków. Mówi o samoobronie
Premier Donald Tusk i kanclerz Friedrich Merz
Dyplomacja
Donald Tusk do Friedricha Merza: Jeśli chcecie zadośćuczynić ofiarom, to się pospieszcie
Donald Tusk i Friedrich Merz
Dyplomacja
Polska-Niemcy. Merz: Potrzebujemy silnej Polski. Tusk: Kopernikański przełom
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Jeden z dokumentów, który Niemcy mają zwrócić Polsce
Dyplomacja
Kanclerz Friedrich Merz oddaje zabytki zrabowane przez Niemców w Polsce. Co wróci?
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama