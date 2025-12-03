Aktualizacja: 03.12.2025 10:19 Publikacja: 03.12.2025 09:39
Wołodymyr Zełenski i Steve Witkoff
O odwołaniu spotkania informuje m.in. „Kyiv Post”, powołując się na informacje swojego korespondenta w Waszyngtonie Alexa Raufoglu. Do spotkania miało dojść w Brukseli. „Kyiv Post” podaje, że Zełenski, który w ostatnich dwóch dniach przebywał z oficjalnymi wizytami we Francji I Irlandii, wraca na Ukrainę.
Według doniesień korespondenta „Kyiv Post” Witkoff i Kushner mieli „obiecać” Władimirowi Putinowi, że polecą bezpośrednio do Waszyngtonu po zakończeniu rozmów na Kremlu. Strona amerykańska oficjalnie nie potwierdza, że Rosjanie wyrazili takie oczekiwanie. Oficjalnego powodu odwołania spotkania Witkoffa i Kushnera z Zełenskim na razie nie podano. Po spotkaniu doradca Władimira Putina Uszakow wyraził przekonanie, że Witkoff i Kushner polecą bezpośrednio z Moskwy do Waszyngtonu.
O tym, że do takiego spotkania dojdzie informował we wtorek, przed rozpoczęciem rozmów na Kremlu, korespondent serwisu Axios Barak Ravid. Ravid powoływał się przy tym na źródła w administracji USA.
USA i Rosja nie ujawniły szczegółów rozmów na Kremlu – z informacji przekazywanych przez Uszakowa wynika, że Waszyngton i Moskwa uzgodniły, że nie będą upubliczniać informacji na temat negocjacji.
Uszakow mówił jedynie, że w czasie rozmowy omawiano cztery dokumenty przekazane wcześniej Rosji przez Stany Zjednoczone i dotyczące długoterminowego porozumienia pokojowego, które ma zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą. W trakcie rozmów poruszono m.in. „kwestie terytorialne” i nie osiągnięto w tym zakresie porozumienia. Rozmowy miały też dotyczyć perspektyw wznowienia współpracy gospodarczej między Rosją a USA.
Rosyjskie podboje na Ukrainie
Uszakow podsumował,że rozmowy były „konstruktywne, bardzo użyteczne i istotne”. Putin miał też przekazać „ważne sygnały”, które Witkoff i Kushner mają przekazać bezpośrednio Donaldowi Trumpowi.
Doradca Putina mówił też, że rozmowy będą kontynuowane „na poziomie przedstawicieli, doradców, w szczególności” Rosja pozostanie w kontakcie z Kushnerem i Witkoffem. W kontekście ewentualnego spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem Uszakow mówił, że dojdzie do niego w zależności od postępów w negocjacjach.
O perspektywach zakończenia wojny Rosji z Ukrainą mówił we wtorkowej rozmowie z Fox News sekretarz stanu USA Marco Rubio. Zdaniem szefa amerykańskiej dyplomacji wojna Rosji z Ukrainą jest „nielogiczna”, ponieważ żadna ze stron jej nie wygrywa, a obie ponoszą ciężkie straty. Rubio mówił też, że walka toczy się obecnie o 20 proc. obwodu donieckiego, które pozostają pod kontrolą Ukrainy, a USA ustalają na jakie ustępstwa jest w stanie pójść Ukraina oraz jak zagwarantować jej, że pozostanie krajem suwerennym i niepodległym oraz że nie zostanie ponownie najechana przez Rosję.
Rosja ma uzależniać zgodę na zakończenie wojny na Ukrainie – co Władimir Putin miał sygnalizować Donaldowi Trumpowi już w czasie sierpniowego szczytu na Alasce – od wycofania się Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części Donbasu, a także od gwarancji, że Ukraina nie wejdzie do NATO, a na jej terytorium nie będą stacjonować żadne zachodnie wojska. Takie zapisy znalazły się w 28-punktowym planie pokojowym opracowanym przez administrację Trumpa (jego treść ujawnił portal Axios), który jednak potem miał zostać zmodyfikowany w toku negocjacji USA z Ukrainą w Genewie (plan miał zostać zredukowany do 19-punktów, najbardziej sporne kwestie pozostawiono do rozstrzygnięcia Trumpowi i Zełenskiemu w bezpośredniej rozmowie). Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji mówił jednak, że jeśli plan nie będzie oddawać „ducha i litery” rozmów na Alasce, wówczas Rosja go odrzuci.
Tuż przed spotkaniem z Witkoffem i Kushnerem na Kremlu Putin odwiedził stanowisko dowodzenia rosyjskich wojsk walczących na Ukrainie i odebrał meldunek m.in. od szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji, z którego wynikało, że Rosjanie zajęli Pokrowsk i są bliscy zajęcia Myrnohradu. Doniesień tych, podobnie jak podanej pod koniec listopada informacji o zajęciu przez Rosjan Kupiańska w obwodzie charkowskim, nie potwierdza strona ukraińska.
