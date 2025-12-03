Co wiemy o rozmowie Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z Władimirem Putinem na Kremlu?

USA i Rosja nie ujawniły szczegółów rozmów na Kremlu – z informacji przekazywanych przez Uszakowa wynika, że Waszyngton i Moskwa uzgodniły, że nie będą upubliczniać informacji na temat negocjacji.

Uszakow mówił jedynie, że w czasie rozmowy omawiano cztery dokumenty przekazane wcześniej Rosji przez Stany Zjednoczone i dotyczące długoterminowego porozumienia pokojowego, które ma zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą. W trakcie rozmów poruszono m.in. „kwestie terytorialne” i nie osiągnięto w tym zakresie porozumienia. Rozmowy miały też dotyczyć perspektyw wznowienia współpracy gospodarczej między Rosją a USA.

Rosyjskie podboje na Ukrainie Foto: PAP

Uszakow podsumował,że rozmowy były „konstruktywne, bardzo użyteczne i istotne”. Putin miał też przekazać „ważne sygnały”, które Witkoff i Kushner mają przekazać bezpośrednio Donaldowi Trumpowi.

Doradca Putina mówił też, że rozmowy będą kontynuowane „na poziomie przedstawicieli, doradców, w szczególności” Rosja pozostanie w kontakcie z Kushnerem i Witkoffem. W kontekście ewentualnego spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem Uszakow mówił, że dojdzie do niego w zależności od postępów w negocjacjach.

O perspektywach zakończenia wojny Rosji z Ukrainą mówił we wtorkowej rozmowie z Fox News sekretarz stanu USA Marco Rubio. Zdaniem szefa amerykańskiej dyplomacji wojna Rosji z Ukrainą jest „nielogiczna”, ponieważ żadna ze stron jej nie wygrywa, a obie ponoszą ciężkie straty. Rubio mówił też, że walka toczy się obecnie o 20 proc. obwodu donieckiego, które pozostają pod kontrolą Ukrainy, a USA ustalają na jakie ustępstwa jest w stanie pójść Ukraina oraz jak zagwarantować jej, że pozostanie krajem suwerennym i niepodległym oraz że nie zostanie ponownie najechana przez Rosję.