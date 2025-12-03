Aktualizacja: 03.12.2025 10:16 Publikacja: 03.12.2025 09:08
Prezydent, uzasadniając swoje weto, stwierdził, że choć intencja – ochrona zwierząt jest słuszna i szlachetna – to sama tzw. ustawa łańcuchowa była źle napisana. – Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt – wskazał Karol Nawrocki. Jego zdaniem proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. – Kojce wielkości miejskich kawalerek – to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa. To prawo było oderwane od rzeczywistości. Martwe prawo jest gorsze niż brak prawa. Nie będę sankcjonował przepisów, których nie da się wykonać, a państwo nie da rady ich egzekwować – argumentował prezydent.
Decyzję Karola Nawrockiego mocno skrytykowali politycy rządzącej koalicji. W nagraniu na portalu X marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że "to weto krzywdzi psy".- Panie prezydencie, płakać się chce. Miał pan uwolnić z łańcuchów psy, a tak naprawdę uwolnił pan z łańcuchów złe myśli. Dał pan bezkarność złym ludziom, którzy to wykorzystają, którzy będą nadal traktowali psy, tak jak traktowali do tej pory źle – powiedział. Jeszcze mocniejszych słów użył wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. "Weto ustawy o ochronie zwierząt to wariactwo! Żadnej wrażliwości, żadnej odpowiedzialności, to bezduszne traktowanie zwierząt i uleganie lobbingowi! Pozostanie krew na rękach Prezydenta po każdym okaleczeniu lub śmierci bezbronnego zwierzaka!" – napisał.
Przypomnijmy, iż zawetowany projekt zakładał wprowadzenie całkowitego zakazu trzymania psów na uwięzi, tj. na łańcuchach. Po wejściu ustawy w życie dozwolone miały być jedynie krótkotrwałe, wyjątkowe sytuacje trzymania psów na uwięzi – m.in. w trakcie prac gospodarskich albo w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Projekt wprowadzał też minimalne wymogi powierzchni dla kojców: 10 m2 dla psów o wzroście poniżej 50 cm (w kłębie), 15 m2 dla psów o wzroście od 51 do 65 cm, a 20 m2 dla większych psów.
Obecne przepisy pozwalają na trzymanie psów na uwięzi przez najwyżej 12 godzin w ciągu doby – jak jednak wskazują eksperci, przepis ten był w praktyce martwy. Podczas kontroli trudno jest bowiem ustalić, ile czasu zwierzę przebywało przywiązane na uwięzi, co dawało pole do nadużyć ze strony właścicieli zwierząt i gospodarstw.
Zgodnie z zapowiedzią prezydenta, we wtorek do Sejmu trafił jego projekt ustawy w tej sprawie. Zakłada on wprowadzenie zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi. Będą jednak wyjątki. Zakaz nie będzie dotyczył prowadzenia zwierząt na smyczy lub ich uwiązania podczas transportu, udziału w wystawie, pokazie, konkursie, występie, treningu lub tresurze, przeprowadzanego na zwierzęciu zabiegu lekarsko-weterynaryjnego, a także krótkotrwałego uwięzienia poza miejscem stałego bytowania – pod warunkiem, że nie narusza to dobrostanu zwierzęcia. Zakaz nie będzie też dotyczył sytuacji, gdy uwięź jest konieczna dla bezpieczeństwa ludzi lub innych zwierząt, a także gdy jest to najlepiej tolerowane przez dane zwierzę. Kolejny wyjątek: zakaz nie będzie dotyczył psów wykorzystywanych do celów specjalnych oraz psów pasterskich w czasie sezonowego wypasu kulturowego.
W projekcie prezydenta znalazł się też przepis nakładający na właścicieli psów trzymanych w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni, obowiązek zapewnienia budy. Ma być ona wykonana z drewna lub materiałów drewnopochodnych stanowiących barierę termiczną, z izolacją cieplną, chroniącą przed warunkami atmosferycznymi oraz o wielkości dostosowanej do wielkości psa. Jak zaznaczono, budę należy ustawić w sposób zapewniający izolację od podłoża. W przypadku utrzymywania więcej niż jednego psa w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni buda musi zostać zapewniona każdemu psu.
Na dostosowanie się do nowych wymogów właściciele zwierząt będą mieć 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.
