Przypomnijmy, iż zawetowany projekt zakładał wprowadzenie całkowitego zakazu trzymania psów na uwięzi, tj. na łańcuchach. Po wejściu ustawy w życie dozwolone miały być jedynie krótkotrwałe, wyjątkowe sytuacje trzymania psów na uwięzi – m.in. w trakcie prac gospodarskich albo w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Projekt wprowadzał też minimalne wymogi powierzchni dla kojców: 10 m2 dla psów o wzroście poniżej 50 cm (w kłębie), 15 m2 dla psów o wzroście od 51 do 65 cm, a 20 m2 dla większych psów.

Obecne przepisy pozwalają na trzymanie psów na uwięzi przez najwyżej 12 godzin w ciągu doby – jak jednak wskazują eksperci, przepis ten był w praktyce martwy. Podczas kontroli trudno jest bowiem ustalić, ile czasu zwierzę przebywało przywiązane na uwięzi, co dawało pole do nadużyć ze strony właścicieli zwierząt i gospodarstw.

Prezydent chce zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi. Będą jednak wyjątki

Zgodnie z zapowiedzią prezydenta, we wtorek do Sejmu trafił jego projekt ustawy w tej sprawie. Zakłada on wprowadzenie zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi. Będą jednak wyjątki. Zakaz nie będzie dotyczył prowadzenia zwierząt na smyczy lub ich uwiązania podczas transportu, udziału w wystawie, pokazie, konkursie, występie, treningu lub tresurze, przeprowadzanego na zwierzęciu zabiegu lekarsko-weterynaryjnego, a także krótkotrwałego uwięzienia poza miejscem stałego bytowania – pod warunkiem, że nie narusza to dobrostanu zwierzęcia. Zakaz nie będzie też dotyczył sytuacji, gdy uwięź jest konieczna dla bezpieczeństwa ludzi lub innych zwierząt, a także gdy jest to najlepiej tolerowane przez dane zwierzę. Kolejny wyjątek: zakaz nie będzie dotyczył psów wykorzystywanych do celów specjalnych oraz psów pasterskich w czasie sezonowego wypasu kulturowego.

W projekcie prezydenta znalazł się też przepis nakładający na właścicieli psów trzymanych w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni, obowiązek zapewnienia budy. Ma być ona wykonana z drewna lub materiałów drewnopochodnych stanowiących barierę termiczną, z izolacją cieplną, chroniącą przed warunkami atmosferycznymi oraz o wielkości dostosowanej do wielkości psa. Jak zaznaczono, budę należy ustawić w sposób zapewniający izolację od podłoża. W przypadku utrzymywania więcej niż jednego psa w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni buda musi zostać zapewniona każdemu psu.

Na dostosowanie się do nowych wymogów właściciele zwierząt będą mieć 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.