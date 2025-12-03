Sekretarz stanu USA zastrzegł przy tym, że wojna Rosji z Ukrainą nie jest wojną Stanów Zjednoczonych. – Nie walczymy na niej; nie ma tam amerykańskich żołnierzy. Jest na innym kontynencie. Angażujemy się, ponieważ jesteśmy jedynymi, którzy mogą (doprowadzić do zakończenia wojny). Nie ma nikogo na świecie, kto może to zrobić. Chińczycy nie mogą tego zrobić. Jedynym przywódcą światowym, który może rozmawiać z obiema stronami i zawrzeć porozumienie, jeśli porozumienie jest możliwe, jest prezydent Trump. I był bardzo cierpliwy. Poświęcił temu wiele czasu. Mnóstwo czołowych przedstawicieli jego administracji było w to zaangażowanych – zaznaczył.

Rosjanie tracą 7 tys. żołnierzy w ciągu tygodnia. 7 tysięcy to więcej, niż traciliśmy w niektórych wojnach, które toczyliśmy Marco Rubio, sekretarz stanu USA

Marco Rubio: Po stronie rosyjskiej wyłącznie Władimir Putin może podjąć decyzję o zakończeniu wojny

Rubio dodał, że obecnie USA starają się ustalić, czy są w stanie zasypać różnice między Rosją a Ukrainą. Jak dodał nieracjonalne byłoby, aby w takim procesie nie rozmawiać z Rosjanami. – Nie można zakończyć wojny Rosji z Ukrainą nie rozmawiając z Rosją – podkreślił. – Ale trzeba brać też pod uwagę stanowisko Ukrainy. Byli bardzo dzielni w walce. Ale sądzę, że teraz przyszedł idealny moment dla obu stron, by zakończyć wojnę – dodał.

Jednocześnie sekretarz stanu USA stwierdził, że jeśli obie strony zdecydują, że nie chcą zakończyć wojny, wówczas będą walczyć dalej. Zaznaczył jednak, że nie sądzi, aby Rosja realnie mogła kontynuować wojnę przez kolejne 4-5 lat. Ale nierealna jest też – jego zdaniem – perspektywa dalszego finansowania przez USA pomocy wojskowej dla Ukrainy niezależnie od tego, jak długo wojna będzie trwała.

Na pytanie, czy jego zdaniem USA uda się doprowadzić do pokoju na Ukrainie, Rubio odparł, że trudno mu to ocenić, ponieważ „ostatecznie decyzje są podejmowane, w przypadku Rosji, wyłącznie przez Putina”, a nie jego doradców. – Putin, tylko Putin może zakończyć tę wojnę po stronie rosyjskiej – zaznaczył.

2 grudnia na Kremlu doszło do spotkania Władimira Putina ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu Stevem Witkoffem oraz zięciem Trumpa Jaredem Kushnerem. Rozmowy nie przyniosły jednak przełomu – z informacji przekazywanych przez stronę rosyjską wynika, że nie porozumiano się w „kwestiach terytorialnych”.