Aktualizacja: 03.12.2025 07:34 Publikacja: 03.12.2025 07:23
Marco Rubio
Foto: REUTERS/Eva Marie Uzcategui
Trump w ostatnim czasie wielokrotnie powtarzał, że zatrzymał osiem wojen, natomiast nie udało mu się jak dotąd zatrzymać wojny Rosji z Ukrainą, która – jak mu się wydawało – będzie najłatwiejsza do zatrzymania. Rubio pytany o takie słowa stwierdził, że Trumpowi chodziło o to, iż jest to „najbardziej nielogiczna wojna”. – To ta, w przypadku której logika wskazuje, że powinna się skończyć, ponieważ nikt jej naprawdę nie wygrywa w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Rosjanie tracą 7 tys. żołnierzy w ciągu tygodnia. 7 tysięcy to więcej, niż traciliśmy w niektórych wojnach, które toczyliśmy. Tylko strona rosyjska traci 7 tys. żołnierzy tygodniowo, nie mówiąc już o zniszczeniach po ukraińskiej stronie – wyjaśnił Rubio.
Czytaj więcej
Rosjanom udały się dwie rzeczy: wywiad i propaganda. Gospodarz Kremla starannie to wykorzystuje p...
– Oni dosłownie walczą o przestrzeń o szerokości 30-50 km, 20 proc. obwodu donieckiego, który pozostaje (w rękach ukraińskich). I dlatego staramy się – i sądzę, że czynimy pewne postępy – ustalić co Ukraińcy mogliby zaakceptować i dać im gwarancje bezpieczeństwa na przyszłość, że nigdy już nie zostaną najechani, co pozwoli im nie tylko odbudować gospodarkę, ale także rozkwitnąć jako państwo, być państwem, które ma rosnącą gospodarkę. Teoretycznie, wykonując właściwe posunięcia, w ciągu 10 lat PKB Ukrainy może być większe niż Rosji – dodał sekretarz stanu USA.
Rubio wyjaśnił, że celem USA jest powstrzymanie wojny na Ukrainie i zapewnienie, że Ukraina nie zostanie już najechana, a także zagwarantowanie Kijowowi suwerenności i niepodległości w długiej perspektywie, by nie stała się „marionetkowym reżimem”. – To staramy się osiągnąć – podkreślił
Postępy rosyjskich wojsk na Ukrainie. Grudzień 2024 - 16 listopada 2025
Foto: PAP
Sekretarz stanu USA zastrzegł przy tym, że wojna Rosji z Ukrainą nie jest wojną Stanów Zjednoczonych. – Nie walczymy na niej; nie ma tam amerykańskich żołnierzy. Jest na innym kontynencie. Angażujemy się, ponieważ jesteśmy jedynymi, którzy mogą (doprowadzić do zakończenia wojny). Nie ma nikogo na świecie, kto może to zrobić. Chińczycy nie mogą tego zrobić. Jedynym przywódcą światowym, który może rozmawiać z obiema stronami i zawrzeć porozumienie, jeśli porozumienie jest możliwe, jest prezydent Trump. I był bardzo cierpliwy. Poświęcił temu wiele czasu. Mnóstwo czołowych przedstawicieli jego administracji było w to zaangażowanych – zaznaczył.
Marco Rubio, sekretarz stanu USA
Rubio dodał, że obecnie USA starają się ustalić, czy są w stanie zasypać różnice między Rosją a Ukrainą. Jak dodał nieracjonalne byłoby, aby w takim procesie nie rozmawiać z Rosjanami. – Nie można zakończyć wojny Rosji z Ukrainą nie rozmawiając z Rosją – podkreślił. – Ale trzeba brać też pod uwagę stanowisko Ukrainy. Byli bardzo dzielni w walce. Ale sądzę, że teraz przyszedł idealny moment dla obu stron, by zakończyć wojnę – dodał.
Jednocześnie sekretarz stanu USA stwierdził, że jeśli obie strony zdecydują, że nie chcą zakończyć wojny, wówczas będą walczyć dalej. Zaznaczył jednak, że nie sądzi, aby Rosja realnie mogła kontynuować wojnę przez kolejne 4-5 lat. Ale nierealna jest też – jego zdaniem – perspektywa dalszego finansowania przez USA pomocy wojskowej dla Ukrainy niezależnie od tego, jak długo wojna będzie trwała.
Na pytanie, czy jego zdaniem USA uda się doprowadzić do pokoju na Ukrainie, Rubio odparł, że trudno mu to ocenić, ponieważ „ostatecznie decyzje są podejmowane, w przypadku Rosji, wyłącznie przez Putina”, a nie jego doradców. – Putin, tylko Putin może zakończyć tę wojnę po stronie rosyjskiej – zaznaczył.
2 grudnia na Kremlu doszło do spotkania Władimira Putina ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu Stevem Witkoffem oraz zięciem Trumpa Jaredem Kushnerem. Rozmowy nie przyniosły jednak przełomu – z informacji przekazywanych przez stronę rosyjską wynika, że nie porozumiano się w „kwestiach terytorialnych”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła, że admirał Frank Bradley, ówczesny szef Połączonego Dowód...
Jeśli szybko nie nastąpi jednoznaczna deklaracja ze strony Niemiec, rząd w przyszłym roku będzie rozważał decyzj...
To historyczna zmiana - mówił na konferencji prasowej w Berlinie Donald Tusk w kontekście współpracy Polski i Ni...
Rząd Niemiec zwróci Polsce wyjątkową kolekcję dokumentów polsko-krzyżackich zrabowanych w czasie wojny. Wróci te...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Dążenie Donalda Trumpa do pokoju na Ukrainie nie może oznaczać, że Władimir Putin uniknie odpowiedzialności za z...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas