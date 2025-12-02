Aktualizacja: 02.12.2025 04:51 Publikacja: 02.12.2025 04:51
Informacje takie przekazuje ukraińskie Centrum Praw Człowieka ZMINA. Informację o planach budowy pomnika miał przekazać stojący na czele władz okupacyjnych Leonid Pasiecznik.
Sąd w Kijowie skazał na pięć lat więzienia 57-letniego mieszkańca obwodu ługańskiego, który na polecenie swojego „opiekuna” miał - za pieniądze – podpalić trzy samochody w rejonie szewczenkowskim. Śledztwo wykazało, że 57-latek, pod osłoną nocy oblewał samochody łatwopalną substancją, po czym podpalał je i nagrywał płonące pojazdy, aby mieć dowód na wykonanie postawionego mu zadania.
Taki meldunek złożył Władimirowi Putinowi gen. Walery Sołodczuk, dowódca zgrupowania „Centrum”. Gen. Sołodczuk dodał, że ukraińskie zgrupowanie, broniące północnej części miasta, jest okrążone (strona ukraińska temu zaprzecza). Wielkość okrążonego zgrupowania gen. Sołodczuk ocenił na 1,5-2 tys. żołnierzy. Rosjanie mają wzywać pozostające w mieście ukraińskie jednostki do kapitulacji.
Z komunikatu dowódcy rosyjskiego zgrupowania „Wschód” gen. Andrieja Iwanajewa wynika, że w Hulajpolu trwają obecnie walki uliczne, a jednostki 5. Armii uchwyciły przyczółek w tym mieście w obwodzie zaporoskim. - Ofensywa na tym kierunku trwa – podkreślił gen. Iwanajew. Generał poinformował, że od 1 listopada jednostki zgrupowania „Wschód” zajęły 360 km2 terytorium w obwodach dniepropietrowskim i zaporoskim. W tym czasie zajętych miało zostać siedem miejscowości w obwodzie dniepropietrowskim i 12 w obwodzie zaporoskim.
Rozmowa Putina z Witkoffem będzie dotyczyć zmodyfikowanej, w toku negocjacji ze stroną ukraińską, przy udziale Europejczyków, wersji 28-punktowego planu pokojowego opracowanego przez administrację Donalda Trumpa.
Samoloty przestały odprawiać i przyjmować lotniska w Krasnodarze, Machaczkale, Władykaukazie, Groznym, Tambowie, Magas i Nalczyku.
Informacje takie przekazuje gubernator obwodu Jurij Sliusar. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1377 dniu wojny
Foto: PAP
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W tym tygodniu do Moskwy...
