Kim Dzong Un określił nowo otwartą ulicę jako „źródło dumy dla Pjongjangu i państwa”. Jak dodał, jest to dar dla „pogrążonych w żałobie członków rodzin poległych żołnierzy i innych kombatantów, a także kombatantów z pułku inżynieryjnego, którzy zostali skierowani do zagranicznych operacji wojskowych”.
Nagranie pochodzi z obwodu charkowskiego.
O wyjeździe delegacji na rozmowy pokojowe w formacie trójstronnym, których dwie rundy odbyły się już wcześniej w Abu Zabi, poinformował szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego Kyryło Budanow. „W drodze do Genewy. Kolejna runda negocjacji przed nami” - napisał. „Interesy Ukrainy muszą być chronione” - dodał Budanow. Rozmowy w Genewie rozpoczną się 17 lutego i potrwają do 18 lutego.
Ukraiński gubernator obwodu ługańskiego, Ołeksij Charczenko, poinformował o tym na swoim kanale w serwisie Telegram. Z jego wpisu wynika, że rolnicy z obwodu ługańskiego są zmuszani do przekazania co najmniej 30 proc. swoich zapasów paliwa na potrzeby rosyjskiej armii. „Podobna decyzja została podjęta odnośnie lokalnych przedsiębiorstw przemysłowych. Administracja okupacyjna tłumaczy to brakami paliwa w jednostkach rosyjskiej armii działających na terenie obwodu ługańskiego” - pisze Charczenko.
Obsługa zestawów rakietowych obrony wybrzeża Bał, wchodzących w skład Floty Bałtyckiej, przeprowadziły ćwiczenia z zakresu zwalczania celów nawodnych u wybrzeży obwodu królewieckiego – przekazuje biuro prasowe Floty. Zestawy rakietowe Bał są w stanie razić cele w odległości do 120 km.
O gotowości Rosji do podjęcia negocjacji handlowych z państwami Ameryki Łacińskiej skupionymi w Mercosur poinformował, na łamach dziennika „Izwiestia” wicepremier Rosji Aleksiej Owierczuk. Owierczuk zaznaczył, że Rosja musi przeanalizować jak obie strony mogłyby skorzystać na stworzeniu strefy wolnego handlu. - Zawsze jesteśmy otwarci na taki dialog – zaznaczył.
Ministerstwo Obrony Rosji podało, że między godziną 20.00 a 23.00 czasu moskiewskiego drony były strącane nad obwodami: briańskim, kałuskim, tulskim, riazańskim i moskiewskim. Strącono m.in. jednego drona lecącego w stronę Moskwy.
Informację o podjętych przez władze działaniach podał gubernator obwodu penzeńskiego Oleg Mielniczenko na swoim kanale w serwisie Telegram.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1453 dniu wojny
