05:45 Kim Dzong Un otworzył w Pjongjangu ulicę, przy której mieszkać będą rodziny żołnierzy poległych w walkach na froncie rosyjsko-ukraińskim

Kim Dzong Un określił nowo otwartą ulicę jako „źródło dumy dla Pjongjangu i państwa”. Jak dodał, jest to dar dla „pogrążonych w żałobie członków rodzin poległych żołnierzy i innych kombatantów, a także kombatantów z pułku inżynieryjnego, którzy zostali skierowani do zagranicznych operacji wojskowych”.

04:47 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie ilustrujące atak dronów na grupę rosyjskich żołnierzy poruszających się na motocyklach

Nagranie pochodzi z obwodu charkowskiego.

04:43 Ukraińska delegacja wyruszyła do Genewy na rozmowy z Rosjanami i Amerykanami

O wyjeździe delegacji na rozmowy pokojowe w formacie trójstronnym, których dwie rundy odbyły się już wcześniej w Abu Zabi, poinformował szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego Kyryło Budanow. „W drodze do Genewy. Kolejna runda negocjacji przed nami” - napisał. „Interesy Ukrainy muszą być chronione” - dodał Budanow. Rozmowy w Genewie rozpoczną się 17 lutego i potrwają do 18 lutego.

04:38 Ukraińcy: Rosjanie zmuszają mieszkańców okupowanej części obwodu ługańskiego do przekazywania części zapasów paliwa na potrzeby armii

Ukraiński gubernator obwodu ługańskiego, Ołeksij Charczenko, poinformował o tym na swoim kanale w serwisie Telegram. Z jego wpisu wynika, że rolnicy z obwodu ługańskiego są zmuszani do przekazania co najmniej 30 proc. swoich zapasów paliwa na potrzeby rosyjskiej armii. „Podobna decyzja została podjęta odnośnie lokalnych przedsiębiorstw przemysłowych. Administracja okupacyjna tłumaczy to brakami paliwa w jednostkach rosyjskiej armii działających na terenie obwodu ługańskiego” - pisze Charczenko.

04:33 Flota Bałtycka przeprowadziła ćwiczenia obrony wybrzeża

Obsługa zestawów rakietowych obrony wybrzeża Bał, wchodzących w skład Floty Bałtyckiej, przeprowadziły ćwiczenia z zakresu zwalczania celów nawodnych u wybrzeży obwodu królewieckiego – przekazuje biuro prasowe Floty. Zestawy rakietowe Bał są w stanie razić cele w odległości do 120 km.

04:30 Rosja wyraża gotowość na rozmowy o stworzeniu strefy wolnego handlu z krajami Mercosur

O gotowości Rosji do podjęcia negocjacji handlowych z państwami Ameryki Łacińskiej skupionymi w Mercosur poinformował, na łamach dziennika „Izwiestia” wicepremier Rosji Aleksiej Owierczuk. Owierczuk zaznaczył, że Rosja musi przeanalizować jak obie strony mogłyby skorzystać na stworzeniu strefy wolnego handlu. - Zawsze jesteśmy otwarci na taki dialog – zaznaczył.

04:29 W niedzielę wieczorem nad Rosją strącono 49 ukraińskich dronów

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że między godziną 20.00 a 23.00 czasu moskiewskiego drony były strącane nad obwodami: briańskim, kałuskim, tulskim, riazańskim i moskiewskim. Strącono m.in. jednego drona lecącego w stronę Moskwy.

04:26 W nocy w obwodzie penzeńskim ograniczono dostęp do internetu mobilnego w związku z zagrożeniem atakiem dronów

Informację o podjętych przez władze działaniach podał gubernator obwodu penzeńskiego Oleg Mielniczenko na swoim kanale w serwisie Telegram.

04:25 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1453 dniu wojny

