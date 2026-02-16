Reklama
W Korei Północnej powstała ulica dla rodzin żołnierzy poległych w walce z Ukraińcami

W Pjongjangu, stolicy Korei Północnej, Kim Dzong Un uroczyście otworzył nową ulicę, przy której stanęły budynki mieszkalne dla rodzin żołnierzy, którzy u boku rosyjskiej armii walczyli z Ukraińcami.

Publikacja: 16.02.2026 05:40

Kim Dzong Un bierze udział w uroczystym otwarciu nowej ulicy w Pjongjangu

Foto: KCNA via REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • W jaki sposób Korea Północna i Rosja współpracują w kontekście działań wojennych przeciw Ukrainie?
  • Jakie kroki podjęła Korea Północna w celu upamiętnienia swoich żołnierzy poległych poza granicami kraju?
  • Kto towarzyszył Kim Dzong Unowi w czasie uroczystego otwarcia nowej ulicy w Pjongjangu?

Według informacji przekazywanych południowokoreańskim parlamentarzystom przez Narodową Służbę Wywiadu (NIS) nawet ok. 6 tys. północnokoreańskich żołnierzy (z kilkunastu tysięcy wysłanych do Rosji) zginęło lub zostało rannych po skierowaniu ich do strefy działań wojennych. W ubiegłym roku południowokoreański wywiad informował, że w walkach z Ukraińcami poległo co najmniej 600 północnokoreańskich żołnierzy.

Uroczyste otwarcie ulicy w Pjongjangu dla rodzin żołnierzy poległych w walkach na rosyjsko-ukraińskim froncie. Kim Dzong Unowi towarzyszyła córka

Korea Północna, która od 2023 roku ma wspierać Rosję w wojnie z Ukrainą dostarczając jej amunicję artyleryjską, a także pociski balistyczne, miała zacząć wysyłać do Rosji swoich żołnierzy jesienią 2024 roku Północnokoreańscy żołnierze pomogli Rosji w walkach w obwodzie kurskim, gdzie Ukraińcy od sierpnia 2024 roku prowadzili kontrofensywę, w wyniku której zajęli ponad 1 000 km2 terytorium obwodu. 

Czytaj więcej

Kim Dzong Un
Konflikty zbrojne
Korea Północna buduje pomnik żołnierzy, którzy zginęli w wojnie na Ukrainie

Wcześniej, w czasie wizyty Władimira Putina w Pjongjangu z czerwca 2024 roku Rosja i Korea Północna zawarły umowę o partnerstwie strategicznym. Kim Dzong Un, mówiąc o podpisanej umowie, używał określenia „sojusz”, ale Władimir Putin nigdy nie użył tego terminu w odniesieniu do podpisanego porozumienia. Umowa zawiera jednak klauzulę o obronie wzajemnej w przypadku, gdy jedna z jej stron zostanie zaatakowana. 

Teraz, jak informują północnokoreańskie media, w Pjongjangu zakończono budowę budynków mieszkalnych przy ulicy, którą mają zamieszkiwać rodziny żołnierzy poległych w walce z Ukraińcami u boku rosyjskich żołnierzy. 

600

Tylu żołnierzy z Korei Północnej mogło polec w walkach z Ukraińcami według południowokoreańskiego wywiadu

W uroczystym otwarciu ulicy Saeppyol wziął udział Kim Dzong Un – zdjęcia z ceremonii publikują północnokoreańskie media. Kim Dzong Un odwiedził też w mieszkaniach niektórych członków rodzin poległych żołnierzy. Przywódcy Korei Północnej towarzyszyła córka, Kim Ju Ae, która – według ostatnich doniesień wywiadu Korei Południowej – jest obecnie wyznaczana na następczynię ojca i kolejnego przywódcę kraju z dynastii Kimów. 

Przemawiając w czasie uroczystości, Kim mówił, że ulica powstała dzięki „gorącemu pragnieniu ojczyzny, by życia jej wybitnych synów, którzy bronili najświętszych wartości (...) trwały wiecznie”. 

Kim Dzong Un w jednym z mieszkań oddanych do użytku przy nowo otwartej ulicy w Pjongjangu

Foto: REUTERS

Kim Dzong Un określił nowo otwartą ulicę jako „źródło dumy dla Pjongjangu i państwa”. Jak dodał, jest to dar dla „pogrążonych w żałobie członków rodzin poległych żołnierzy i innych kombatantów, a także kombatantów z pułku inżynieryjnego, którzy zostali skierowani do zagranicznych operacji wojskowych”. 

– Partia i rząd podejmą kroki niezbędne, by zapewnić, że te rodziny będą wiodły dumne i wartościowe życie, ciesząc się preferencyjnym traktowaniem przez państwo i czułą opieką całego społeczeństwa – miał dodać Kim, cytowany przez północnokoreańską agencję KCNA. Północnokoreańskie media nie podają, jak wiele budynków mieszkalnych wzniesiono na nowo otwartej ulicy. 

Jak Korea Północna upamiętnia żołnierzy, których wysłała na rosyjsko-ukraiński front

Otwarcie ulicy dla rodzin poległych żołnierzy to kolejny gest wykonywany przez władze Korei Północnej w celu upamiętnienia żołnierzy walczących u boku Rosjan z Ukraińcami. Jesienią 2025 roku Kim Dzong Un ogłosił, że rozpoczyna się budowa muzeum poświęconego żołnierzom poległym poza granicami kraju. W sierpniu Kim Dzong Un złożył kwiaty pod ścianą pamięci upamiętniającą ok. 100 północnokoreańskich żołnierzy, którzy polegli na froncie rosyjsko-ukraińskim. Wtedy też zapowiedział budowę ulicy dla rodzin żołnierzy. 

Południowokoreański wywiad uważa, że dzięki udziałowi w walkach z Ukraińcami północnokoreańscy żołnierze zdobyli doświadczenie bojowe na współczesnym polu walki, a północnokoreańska armia ma otrzymywać w zamian wsparcie techniczne od Rosjan, które może usprawnić północnokoreańskie systemy broni. 

