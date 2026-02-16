Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób Korea Północna i Rosja współpracują w kontekście działań wojennych przeciw Ukrainie?

Jakie kroki podjęła Korea Północna w celu upamiętnienia swoich żołnierzy poległych poza granicami kraju?

Kto towarzyszył Kim Dzong Unowi w czasie uroczystego otwarcia nowej ulicy w Pjongjangu?

Według informacji przekazywanych południowokoreańskim parlamentarzystom przez Narodową Służbę Wywiadu (NIS) nawet ok. 6 tys. północnokoreańskich żołnierzy (z kilkunastu tysięcy wysłanych do Rosji) zginęło lub zostało rannych po skierowaniu ich do strefy działań wojennych. W ubiegłym roku południowokoreański wywiad informował, że w walkach z Ukraińcami poległo co najmniej 600 północnokoreańskich żołnierzy.

Uroczyste otwarcie ulicy w Pjongjangu dla rodzin żołnierzy poległych w walkach na rosyjsko-ukraińskim froncie. Kim Dzong Unowi towarzyszyła córka

Korea Północna, która od 2023 roku ma wspierać Rosję w wojnie z Ukrainą dostarczając jej amunicję artyleryjską, a także pociski balistyczne, miała zacząć wysyłać do Rosji swoich żołnierzy jesienią 2024 roku Północnokoreańscy żołnierze pomogli Rosji w walkach w obwodzie kurskim, gdzie Ukraińcy od sierpnia 2024 roku prowadzili kontrofensywę, w wyniku której zajęli ponad 1 000 km2 terytorium obwodu.

Wcześniej, w czasie wizyty Władimira Putina w Pjongjangu z czerwca 2024 roku Rosja i Korea Północna zawarły umowę o partnerstwie strategicznym. Kim Dzong Un, mówiąc o podpisanej umowie, używał określenia „sojusz”, ale Władimir Putin nigdy nie użył tego terminu w odniesieniu do podpisanego porozumienia. Umowa zawiera jednak klauzulę o obronie wzajemnej w przypadku, gdy jedna z jej stron zostanie zaatakowana.