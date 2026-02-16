Kim Dzong Un bierze udział w uroczystym otwarciu nowej ulicy w Pjongjangu
Według informacji przekazywanych południowokoreańskim parlamentarzystom przez Narodową Służbę Wywiadu (NIS) nawet ok. 6 tys. północnokoreańskich żołnierzy (z kilkunastu tysięcy wysłanych do Rosji) zginęło lub zostało rannych po skierowaniu ich do strefy działań wojennych. W ubiegłym roku południowokoreański wywiad informował, że w walkach z Ukraińcami poległo co najmniej 600 północnokoreańskich żołnierzy.
Korea Północna, która od 2023 roku ma wspierać Rosję w wojnie z Ukrainą dostarczając jej amunicję artyleryjską, a także pociski balistyczne, miała zacząć wysyłać do Rosji swoich żołnierzy jesienią 2024 roku Północnokoreańscy żołnierze pomogli Rosji w walkach w obwodzie kurskim, gdzie Ukraińcy od sierpnia 2024 roku prowadzili kontrofensywę, w wyniku której zajęli ponad 1 000 km2 terytorium obwodu.
Wcześniej, w czasie wizyty Władimira Putina w Pjongjangu z czerwca 2024 roku Rosja i Korea Północna zawarły umowę o partnerstwie strategicznym. Kim Dzong Un, mówiąc o podpisanej umowie, używał określenia „sojusz”, ale Władimir Putin nigdy nie użył tego terminu w odniesieniu do podpisanego porozumienia. Umowa zawiera jednak klauzulę o obronie wzajemnej w przypadku, gdy jedna z jej stron zostanie zaatakowana.
Teraz, jak informują północnokoreańskie media, w Pjongjangu zakończono budowę budynków mieszkalnych przy ulicy, którą mają zamieszkiwać rodziny żołnierzy poległych w walce z Ukraińcami u boku rosyjskich żołnierzy.
W uroczystym otwarciu ulicy Saeppyol wziął udział Kim Dzong Un – zdjęcia z ceremonii publikują północnokoreańskie media. Kim Dzong Un odwiedził też w mieszkaniach niektórych członków rodzin poległych żołnierzy. Przywódcy Korei Północnej towarzyszyła córka, Kim Ju Ae, która – według ostatnich doniesień wywiadu Korei Południowej – jest obecnie wyznaczana na następczynię ojca i kolejnego przywódcę kraju z dynastii Kimów.
Przemawiając w czasie uroczystości, Kim mówił, że ulica powstała dzięki „gorącemu pragnieniu ojczyzny, by życia jej wybitnych synów, którzy bronili najświętszych wartości (...) trwały wiecznie”.
Kim Dzong Un w jednym z mieszkań oddanych do użytku przy nowo otwartej ulicy w Pjongjangu
Kim Dzong Un określił nowo otwartą ulicę jako „źródło dumy dla Pjongjangu i państwa”. Jak dodał, jest to dar dla „pogrążonych w żałobie członków rodzin poległych żołnierzy i innych kombatantów, a także kombatantów z pułku inżynieryjnego, którzy zostali skierowani do zagranicznych operacji wojskowych”.
– Partia i rząd podejmą kroki niezbędne, by zapewnić, że te rodziny będą wiodły dumne i wartościowe życie, ciesząc się preferencyjnym traktowaniem przez państwo i czułą opieką całego społeczeństwa – miał dodać Kim, cytowany przez północnokoreańską agencję KCNA. Północnokoreańskie media nie podają, jak wiele budynków mieszkalnych wzniesiono na nowo otwartej ulicy.
Otwarcie ulicy dla rodzin poległych żołnierzy to kolejny gest wykonywany przez władze Korei Północnej w celu upamiętnienia żołnierzy walczących u boku Rosjan z Ukraińcami. Jesienią 2025 roku Kim Dzong Un ogłosił, że rozpoczyna się budowa muzeum poświęconego żołnierzom poległym poza granicami kraju. W sierpniu Kim Dzong Un złożył kwiaty pod ścianą pamięci upamiętniającą ok. 100 północnokoreańskich żołnierzy, którzy polegli na froncie rosyjsko-ukraińskim. Wtedy też zapowiedział budowę ulicy dla rodzin żołnierzy.
Południowokoreański wywiad uważa, że dzięki udziałowi w walkach z Ukraińcami północnokoreańscy żołnierze zdobyli doświadczenie bojowe na współczesnym polu walki, a północnokoreańska armia ma otrzymywać w zamian wsparcie techniczne od Rosjan, które może usprawnić północnokoreańskie systemy broni.
