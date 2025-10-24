Aktualizacja: 24.10.2025 10:22 Publikacja: 24.10.2025 10:08
Kim Dzong Un
Foto: Reuters/KCNA
Według relacji Koreańskiej Centralnej Agencji Prasowej (KCNA), Muzeum Bohaterstwa Bojowego powstaje w stolicy kraju. W ceremonii rozpoczęcia budowy wzięli udział Kim Dzong Un oraz rosyjski ambasador w Korei Północnej Aleksandr Matsegora.
Jak podała KCNA, Kim w przemówieniu podkreślił, że północnokoreańskie wojska od roku przebywają w rosyjskim obwodzie kurskim, gdzie – jak stwierdził – „pomagają Rosji odnieść decydujące zwycięstwo”. – Nasi bohaterowie zniszczyli nikczemnych neonazistowskich najeźdźców, kierując się duchem niezłomnej walki z agresją – powiedział Kim.
Czytaj więcej
Według szacunków Korei Południowej, w walkach na terytorium Rosji zginęło co najmniej 600 północnokoreańskich żołnierzy, a tysiące zostało rannych. Choć Pjongjang oficjalnie nie przyznaje, że wysłał swoich żołnierzy na front, Zachód i Seul twierdzą, że Korea Północna od miesięcy wspiera Rosję nie tylko dostawami amunicji i rakiet, ale także personelem wojskowym.
Foto: Reuters/KCNA
Kim Dzong Un stwierdził, że relacje między jego krajem a Rosją „wznoszą się obecnie na historyczny szczyt”. Według KCNA, powstające muzeum ma zawierać rzeźby, fotografie i dzieła sztuki poświęcone północnokoreańskim żołnierzom walczącym w Rosji. W uroczystości w Pjongjangu uczestniczyli również przedstawiciele rosyjskiej ambasady oraz rodziny poległych żołnierzy.
Czytaj więcej
W zeszłym roku Rosja i Korea Północna podpisały umowę o partnerstwie strategicznym, która zobowiązuje je do udzielenia sobie „pomocy wojskowej i innej” w przypadku ataku na którąkolwiek ze stron.
Jak informują rosyjskie media, w Moskwie zorganizowano wystawę artystyczną poświęconą sojuszowi z Koreą Północną. Ekspozycja przedstawia północnokoreańskich żołnierzy i ich rosyjskich towarzyszy broni „opierających się wrogim siłom Zachodu”.
