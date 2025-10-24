Według relacji Koreańskiej Centralnej Agencji Prasowej (KCNA), Muzeum Bohaterstwa Bojowego powstaje w stolicy kraju. W ceremonii rozpoczęcia budowy wzięli udział Kim Dzong Un oraz rosyjski ambasador w Korei Północnej Aleksandr Matsegora.

Jak podała KCNA, Kim w przemówieniu podkreślił, że północnokoreańskie wojska od roku przebywają w rosyjskim obwodzie kurskim, gdzie – jak stwierdził – „pomagają Rosji odnieść decydujące zwycięstwo”. – Nasi bohaterowie zniszczyli nikczemnych neonazistowskich najeźdźców, kierując się duchem niezłomnej walki z agresją – powiedział Kim.

Setki ofiar wśród północnokoreańskich żołnierzy w Rosji

Według szacunków Korei Południowej, w walkach na terytorium Rosji zginęło co najmniej 600 północnokoreańskich żołnierzy, a tysiące zostało rannych. Choć Pjongjang oficjalnie nie przyznaje, że wysłał swoich żołnierzy na front, Zachód i Seul twierdzą, że Korea Północna od miesięcy wspiera Rosję nie tylko dostawami amunicji i rakiet, ale także personelem wojskowym.