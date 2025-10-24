Rzeczpospolita
Wydarzenia
Korea Północna buduje pomnik żołnierzy, którzy zginęli w wojnie na Ukrainie

Korea Północna rozpoczęła budowę pomnika upamiętniającego swoich żołnierzy, którzy zginęli podczas walk u boku Rosjan w wojnie na Ukrainie – poinformowały w czwartek państwowe media w Pjongjangu. Przywódca kraju Kim Dzong Un nazwał projekt „świętym sanktuarium poświęconym nieśmiertelności prawdziwych patriotów”.

Publikacja: 24.10.2025 10:08

Kim Dzong Un

Kim Dzong Un

Foto: Reuters/KCNA

Przemysław Malinowski

Według relacji Koreańskiej Centralnej Agencji Prasowej (KCNA), Muzeum Bohaterstwa Bojowego powstaje w stolicy kraju. W ceremonii rozpoczęcia budowy wzięli udział Kim Dzong Un oraz rosyjski ambasador w Korei Północnej Aleksandr Matsegora.

Jak podała KCNA, Kim w przemówieniu podkreślił, że północnokoreańskie wojska od roku przebywają w rosyjskim obwodzie kurskim, gdzie – jak stwierdził – „pomagają Rosji odnieść decydujące zwycięstwo”. – Nasi bohaterowie zniszczyli nikczemnych neonazistowskich najeźdźców, kierując się duchem niezłomnej walki z agresją – powiedział Kim.

Korea Północna przeprowadziła kolejną próbę rakietową
Polityka
Pierwsza od maja próba rakietowa Korei Północnej. Poprzedza wizytę Donalda Trumpa

Setki ofiar wśród północnokoreańskich żołnierzy w Rosji

Według szacunków Korei Południowej, w walkach na terytorium Rosji zginęło co najmniej 600 północnokoreańskich żołnierzy, a tysiące zostało rannych. Choć Pjongjang oficjalnie nie przyznaje, że wysłał swoich żołnierzy na front, Zachód i Seul twierdzą, że Korea Północna od miesięcy wspiera Rosję nie tylko dostawami amunicji i rakiet, ale także personelem wojskowym.

Foto: Reuters/KCNA

Kim Dzong Un stwierdził, że relacje między jego krajem a Rosją „wznoszą się obecnie na historyczny szczyt”. Według KCNA, powstające muzeum ma zawierać rzeźby, fotografie i dzieła sztuki poświęcone północnokoreańskim żołnierzom walczącym w Rosji. W uroczystości w Pjongjangu uczestniczyli również przedstawiciele rosyjskiej ambasady oraz rodziny poległych żołnierzy.

Parada wojskowa w Pjongjangu
Wojsko
Wielka parada wojskowa w Korei Północnej. Kim Dzong Un pokazał „najpotężniejszą broń”

Propaganda w Moskwie: wspólna walka przeciw Zachodowi

W zeszłym roku Rosja i Korea Północna podpisały umowę o partnerstwie strategicznym, która zobowiązuje je do udzielenia sobie „pomocy wojskowej i innej” w przypadku ataku na którąkolwiek ze stron.

Jak informują rosyjskie media, w Moskwie zorganizowano wystawę artystyczną poświęconą sojuszowi z Koreą Północną. Ekspozycja przedstawia północnokoreańskich żołnierzy i ich rosyjskich towarzyszy broni „opierających się wrogim siłom Zachodu”.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą

