06:47
06.12.2025

Polska poderwała myśliwce

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ.

06:44
06.12.2025

Masowy nocny atak rosyjskich dronów i rakiet

W całym kraju ogłoszono alarmy przed nalotami.

Wśród celów znalazły się Kijów, zakłady energetyczne w obwodzie lwowskim oraz obiekty w obwodach wołyńskim i chmielnickim.

06:39
05.12.2025

Sytuacja na froncie

Foto: PAP

06:28
05.12.2025

Relacja z piątkowych wydarzeń

Czytaj więcej

Ukraińscy artylerzyści
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1381