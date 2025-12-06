06:47 Polska poderwała myśliwce

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ.

06:44 Masowy nocny atak rosyjskich dronów i rakiet

W całym kraju ogłoszono alarmy przed nalotami.

Wśród celów znalazły się Kijów, zakłady energetyczne w obwodzie lwowskim oraz obiekty w obwodach wołyńskim i chmielnickim.

06:39 Sytuacja na froncie

Foto: PAP