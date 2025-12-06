Aktualizacja: 06.12.2025 06:49 Publikacja: 06.12.2025 06:30
"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ.
W całym kraju ogłoszono alarmy przed nalotami.
Wśród celów znalazły się Kijów, zakłady energetyczne w obwodzie lwowskim oraz obiekty w obwodach wołyńskim i chmielnickim.
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję przeciw Ukrainie. Dziennik „The Times...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Internetowy rynek niezależnych łowców głów wciąż znajduje nowych rekrutów do walki z Ukrainą, dodając otuchy Wła...
USA chcą, by Europa przejęła w znacznej mierze odpowiedzialność za konwencjonalne zdolności obronne NATO do 2027...
Admirał Frank „Mitch” Bradley w czasie niejawnego wystąpienia przed członkami Kongresu przekonywał, że sekretarz...
Pentagon poinformował, że cztery osoby zginęły w ataku na łódź, która - według informacji przekazywanych przez D...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Pentagon wiedział, że po pierwszym ataku z 2 września na łódź, która miała być używana do przerzutu narkotyków,...
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas