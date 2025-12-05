Amerykańska armia zatopiła kolejną łódź. Jest nagranie

Aktualizacja: 05.12.2025 06:13 Publikacja: 05.12.2025 06:00
Do ataku doszło 4 grudnia na wodach wschodniego Pacyfiku. „Wywiad potwierdził, że łódź przewoziła (...) narkotyki i poruszała się po znanym szlaku przerzutu narkotyków na wschodnim Pacyfiku” - głosi komunikat opublikowany w serwisie X. Jak czytamy do ataku doszło na wodach międzynarodowych a łódź była wykorzystywana przez „organizację oznaczoną jako terrorystyczna”. W ataku zginąć miały cztery osoby.
Informacji na temat ataku na łódź towarzyszy odtajnione nagranie, na którym widać zatopienie łodzi.
Od 2 września, czyli od momentu rozpoczęcia przez USA wojny z kartelami narkotykowymi w Ameryce Południowej, amerykańska armia przeprowadziła co najmniej 20 ataków na łodzie, w których zginęło co najmniej 80 osób.
W ostatnich dniach głośno jest o pierwszym z takich ataków, przeprowadzonym 2 września – amerykańska armia miała wówczas przeprowadzić dwa ataki na łódź - po pierwszym dwie z 11 osób znajdujących się na jej pokładzie nadal żyły, mimo to przeprowadzono drugi atak, który skończył się śmiercią rozbitków. „Washington Post”, który opisał tę historię podał, że drugi atak był wynikiem realizacji polecenia sekretarza obrony Pete'a Hegsetha, by nikt nie wyszedł żywy z ataku. Hegseth zaprzeczył tym doniesieniom i na posiedzeniu gabinetu Donalda Trumpa przekonywał, że nie wiedział, by ktoś przetrwał atak, choć - jak dodał - nie obserwował całej operacji do końca. Hegseth mówił jednocześnie, że decyzja o przeprowadzeniu drugiego ataku na łódź była słuszna (o ataku miał zdecydować admirał Frank „Mitch” Bradley, pełniący funkcję szefa Połączonego Dowództwa Operacji Specjalnych). Tymczasem według informacji AP Pentagon wiedział, iż nie wszyscy płynący łodzią zginęli po pierwszym ataku.
Sytuacja na Morzu Karaibskim
Foto: PAP
W ramach walki z kartelami narkotykowymi w Ameryce Południowej USA skierowały w rejon Morza Karaibskiego liczne okręty – w tym okręty desantowe i grupę bojową lotniskowca USS Gerald Ford. Na Portoryko przebazowano też 10 myśliwców F-35. Na pokładach okrętów na Morzu Karaibskim znajduje się łącznie ok. 15 tys. żołnierzy. Równolegle z atakami na łodzie, które mają przewozić narkotyki, USA wywierają presję na przywódcę Wenezueli, Nicolása Maduro, którego oskarżają o wspieranie przemytu narkotyków do USA i faktyczną kontrolę nad tzw. Kartelem Słońc (Cartel de los Soles), który zajmuje się przerzutem narkotyków (Maduro zaprzecza tym oskarżeniom). W czasie niedawnej rozmowy telefonicznej z Maduro Trump miał wzywać go do ustąpienia i grozić, że w przeciwnym razie może dojść do interwencji wojskowej w Wenezueli.
