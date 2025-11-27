Każdy startup zakwalifikowany przez wybraną Platformę startową do udziału w projekcie będzie uczestniczył w indywidualnym, dostosowanym do jego potrzeb programie inkubacji nadzorowanym przez menedżera inkubacji. Platformy startowe zapewnią startupom bezpłatne usługi podstawowe (dostęp do powierzchni biurowej, obsługę prawną, księgową, doradztwo podatkowe, usługi marketingowe) oraz usługi specjalistyczne, tj. związane z rozwojem produktu, weryfikacją modelu biznesowego. Wybrane startupy mogą też liczyć na wsparcie w formie grantu. Po ukończeniu programu inkubacji najlepsze z nich mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie w wysokości do 600 tys. zł na rozwój swojego biznesu. Tę możliwość daje „Komponent IIa – Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu” dla tych spółek kapitałowych, które mają już prototyp i sprawdzony model biznesowy, ale potrzebują funduszy, by rozwinąć skrzydła. Po zakończeniu komponentu IIa i wprowadzeniu produktu na rynek, startupy mogą ubiegać się o dalsze dofinansowanie do 2 mln zł, które można przeznaczyć na rzeczy wymagające zaangażowania znacznych środków i dłuższego okresu realizacji lub skalowanie biznesu i ekspansję na rynki zagraniczne.

Liczy się zespół

Do Platform startowych może aplikować osoba fizyczna lub zespół składający się z osób fizycznych. Zainteresowani mogą składać wnioski do wybranej Platformy startowej.

Każda Platforma działa w odrębnym obszarze i koncentruje się na różnych dziedzinach nauki i biznesu, dzięki czemu startupy mogą liczyć na kompleksowe wsparcie dopasowane do swoich potrzeb:

Unicorn Hub – edycja II (Lublin) – smart city, transport, motoryzacja, medycyna, ICT;

Wschodni Akcelerator Biznesu 2 (Puławy) – ekologia, żywność rolno-spożywcza, ICT;

Start in Podkarpackie (Rzeszów, Mielec) – lotnictwo, motoryzacja, budownictwo, ICT;

Hub of Talents 3 (Białystok, Łomża) – przemysł metalowo-maszynowy, ICT;

HugeTECH Revolution (Rzeszów) – medycyna;

Centralny Akcelerator Innowacji – Mazovian StartUPolis (Radom) - ekologia, żywność rolno-spożywcza, energia.

Jak wynika z raportu „Polskie Startupy 2024” Fundacji Startup Poland, startupy w Polsce to głównie młode firmy – większość działa na rynku krócej niż 5 lat. 29 proc. istnieje 3–4 lata, 26 proc. – 1–2 lata, a 21 proc. – poniżej roku. Najczęściej tworzą je kilkuosobowe zespoły – 31 proc. zatrudnia 4–10 osób, 26 proc. ma 1–3 pracowników, a 20 proc. nie zatrudnia nikogo. Dominującym modelem działania jest B2B (ang. business to business) – 35 proc. oferuje usługi dużym firmom, 21 proc. mniejszym. Model B2C (ang. business to customer) stosuje 17 proc. startupów.

Wspieranie młodych, innowacyjnych firm to jeden z priorytetów PARP. Dzięki Funduszom Europejskim PARP oferuje startupom finansowanie, doradztwo i przestrzeń do budowania relacji. Z raportu „Polskie Startupy 2024” wynika, że 19 proc. młodych firm skorzystało już z tej pomocy.

– W poprzedniej edycji Platformy startowe oceniły ponad 11 tys. zgłoszeń od pomysłodawców z całej Polski i zagranicy. Ponad 1,5 tys. z nich trafiło do inkubacji dając podstawę nowym spółkom kapitałowym, a bezzwrotne wsparcie na wdrożenie produktów uzyskało ponad 700 z nich – wskazuje Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w PARP. W obecnej edycji oczekujemy, że ze wsparcia do 600 tys. zł skorzysta nawet 500 nowych spółek. Łącznie do 2027 r. dzięki programowi FEPW startupy w Polsce Wschodniej uzyskają wsparcie sięgające niemal 450 mln zł – dodaje.

Skorzystali z sukcesem

Jednym z nich jest zespół Jetlabs, który oferuje narzędzie Mysite.ai. Przejmuje ono rutynowe działania online za mikroprzedsiębiorców – od prowadzenia mediów społecznościowych i tworzenia treści, po zarządzanie stroną internetową. Startup rozwijany przez zespół Jetlabs zdobył finansowanie publiczne i prywatne, zbudował silny zespół i szykuje się do ekspansji na rynki USA i Kanady. Startup rozwijał swój pomysł dzięki wsparciu Platformy startowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Jego narzędzie jest skierowane do małych firm: restauracji, salonów usługowych i lokalnych przedsiębiorców, którym brakuje czasu i zespołu do prowadzenia działań online.

– Mysite.ai dba o stronę internetową, prowadzi marketing, zarządza mediami społecznościowymi – jednym słowem ogarnia wszystko to, co zwykle pochłania najwięcej czasu – wyjaśnia Patryk Pijanowski ze spółki Jetlabs.

Mysite.ai nie jest kolejnym generatorem treści. To agent, który działa w imieniu firmy – zbiera, aktualizuje, publikuje i promuje treści online. Został zaprojektowany tak, aby mikroprzedsiębiorca nie musiał uczyć się obsługi narzędzia, tylko po prostu korzystał z efektu. Rozwiązanie koncentruje się na jasno zdefiniowanych branżach, takich jak gastronomia czy usługi, w których cykle działania są powtarzalne, a potrzeby marketingowe konkretne. To pozwala właścicielom restauracji czy salonów fryzjerskich całkowicie oddelegować działania online. Zespół Jetlabs miał już na pokładzie inwestorów VC, ale największym ograniczeniem pozostawał czas. – W startupie nie chodzi o to, czy coś się uda zrobić, tylko czy zrobisz to szybciej niż reszta rynku – zastrzega Patryk Pijanowski. To właśnie potrzeba przyspieszenia rozwoju przesądziła o decyzji, by sięgnąć po środki z funduszy europejskich. – Szczerze mówiąc, na początku myśleliśmy, że będzie trudno. Okazało się jednak, że proces był naprawdę prosty – wystarczyło przyłożyć się do dokumentacji, a eksperci PARP pomogli nam ulepszyć projekt – dodaje Pijanowski.

Inny przykład projektu realizowanego dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej to firma MTP WIND z autorskim rozwiązaniem dla rynku odnawialnych źródeł energii (OZE). To startup tworzący turbinę wiatrową, jakiej jeszcze nie było. Chodzi o autorską technologię, która może wyznaczyć nowe standardy w branży OZE. Założyciele MTP WIND skoncentrowali się na przełomowym projekcie, tj. antynomicznej turbinie wiatrowej. Jej sercem jest opatentowany szczotko-trzymacz, który podwaja względną prędkość pola elektromagnetycznego generatora. Efekt? Wydajność, o której konkurencja może tylko pomarzyć, zwłaszcza w segmencie pionowych turbin typu naporowego. Turbina MTP WIND zaprojektowana została tak, aby pracowała niemal bezgłośnie – niska prędkość obrotowa oraz specjalnie dobrane materiały sprawiają, że urządzenie nie zakłóca spokoju mieszkańców nawet w gęsto zabudowanych czy rekreacyjnych obszarach. To rozwiązanie, które odpowiada na jeden z najczęściej podnoszonych argumentów przeciwników energetyki wiatrowej.

Droga MTP WIND od koncepcji do MVP nie należała jednak do łatwych. Zespół musiał zmierzyć się z szeregiem wyzwań typowych dla młodych firm technologicznych. Największą barierą był brak kapitału na rozwój innowacyjnego produktu oraz ograniczone możliwości dotarcia do ekspertów i potencjalnych partnerów biznesowych. W tym kluczowym momencie pojawiła się szansa na wsparcie – zgłoszenie się do Platformy startowej Wschodni Akcelerator Biznesu 2 w ramach naboru koordynowanego przez PARP. Dzięki środkom pozyskanym z FEPW firma mogła przejść od fazy projektowej do realizacji pełnoskalowego prototypu MVP. To właśnie ten etap pozwolił nie tylko na przetestowanie autorskich rozwiązań technologicznych w praktyce, ale też na zebranie bezcennych doświadczeń. Oprócz wsparcia finansowego, równie ważna okazała się możliwość skorzystania z wiedzy ekspertów w zakresie wiedzy o zachowaniu konkurencyjności i marketingu.

– Chociaż budżet projektu nie był na tyle wysoki, by od razu pozwolić na dynamiczną ekspansję czy masową produkcję, to jednak know-how zdobyte podczas realizacji prototypu okazało się bezcenne. Pozwoliło nam nie tylko przetrwać najtrudniejszy, początkowy okres działalności, ale także zbudować solidne fundamenty pod dalszy rozwój i przygotować się do kolejnych etapów wdrażania produktu na rynek. Dziś możemy z dumą powiedzieć, że dzięki determinacji oraz wsparciu otoczenia innowacji, nasz pomysł stał się rzeczywistością – mówi Włodzimierz Hebel, CTO MTP WIND.

Z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej w ramach oferty PARP skorzystała też firma Meritro. To innowacyjny startup z Lublina, który wprowadza na rynek OncoVetCure – rewolucyjną platformę diagnostyczną, która zmienia zasady gry w leczeniu nowotworów u psów. Dzięki unikalnej technologii pozwalającej badać reakcję komórek nowotworowych i ich mikrośrodowiska, lekarze weterynarii będą mogli dużo precyzyjniej dobierać najskuteczniejsze terapie, dając czworonożnym pacjentom szansę na lepsze życie.

Startup powstał w momencie zakwalifikowania się do programu inkubacyjnego w ramach Platform startowych który stał się dla założycieli Meritro impulsem do formalizacji działań i dynamicznego rozwoju firmy. Bazując na solidnych podstawach naukowych oraz najnowszych badaniach, zespół opracował innowacyjną koncepcję diagnostyczną i ambitny plan dalszych prac badawczo-rozwojowych. Mimo silnego zaplecza merytorycznego, największym wyzwaniem na początku było zdobycie narzędzi niezbędnych do skutecznej komercjalizacji.

– Przed przystąpieniem do inkubacji opieraliśmy się głównie na wiedzy naukowej, ale brakowało nam doświadczenia biznesowego oraz jasnego modelu działania w środowisku przedsiębiorców. Uznaliśmy zatem, że uczestnictwo w inkubacji to szansa na głębsze zrozumienie potrzeb przyszłych użytkowników naszego rozwiązania – mówi Jarosław Walczak, współzałożyciel Meritro.

Dofinansowanie umożliwiło firmie przejście od koncepcji do realnych działań. Środki przeznaczono na optymalizację kluczowych metod badawczych oraz stworzenie pierwszej wersji MVP – innowacyjnego narzędzia diagnostycznego dla weterynarii onkologicznej. Program inkubacyjny zapewnił także dostęp do ekspertów i doradców oraz umożliwił nawiązanie współpracy z lekarzami weterynarii. – Pierwsze pilotażowe testy OncoVetCure w klinikach pozwoliły nam zebrać cenny feedback i udoskonalić technologię. To był kluczowy moment w rozwoju naszego produktu – podkreśla zespół Meritro.

Startupy a gospodarka

Jak wynika z raportu z badania przedsiębiorczości Global Entrepreneurship Monitor, wpływ startupów na rozwój gospodarki rośnie (6,39 pkt. w 2019 r., 6,62 pkt. w 2023 r., 7,11 pkt. w 2024 r.). Jednocześnie 2024 r. charakteryzował się ograniczonymi możliwościami rozwoju startupów. Obszar ich działalności jest mocno rozproszony – i nie można na podstawie ww. badania potwierdzić, że startupy to głównie firmy technologiczne, działające w obszarze IT i nastawione na innowacje. Najczęściej w działalność typu startup zaangażowane są osoby z 3–5 osobowych gospodarstw domowych, ze statusem samozatrudnionego, działając w jednoosobowej działalności gospodarczej. Największy odsetek startupów jest na etapie rozwoju i ekspansji na rynku (34 proc. ) oraz na etapie stabilizacji firmy i przyjętego modelu biznesowego (28 proc. ). Kluczową barierą powstrzymującą ludzi przed założeniem firmy typu startup, wskazywaną przez przedstawicieli startupów jest brak kapitału. Analiza wskazuje również, że istnieje szereg czynników mocno ze sobą skorelowanych: brak wiedzy i umiejętności zarządzania firmą, brak wiedzy branżowej i specjalistycznej niezbędnej do rozpoczęcia działalności oraz brak pomysłu na firmę. I tu w sukurs mogą przyjść właśnie fundusze europejskie rozdzielane przez PARP.

