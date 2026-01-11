08:07 173 starcia bojowe na linii frontu. Najnowszy raport ukraińskiego sztabu

W ciągu minionej doby na całej linii frontu doszło do 173 starć bojowych - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosjanie przeprowadzili 56 nalotów, zrzucili 156 bomb kierowanych.

08:01 „Nie możemy polegać na krajach trzecich”. José Manuel Álvarez wzywa do budowy europejskiej armii

Hiszpański minister spraw zagranicznych José Manuel Álvarez zaapelował do Europy o stworzenie własnej armii i integrację europejskiego przemysłu obronnego. - Musimy mieć własne środki odstraszania, bez konieczności polegania na stronach trzecich – powiedział w wywiadzie dla EFE.

07:48 Ukraińskie wojsko potwierdziło uderzenie w bazę paliwową w rosyjskim obwodzie wołgogradzkim

Sztab Generalny Ukrainy potwierdził nocny atak na bazę paliwową Żutowskaja w rosyjskim obwodzie wołgogradzkim, do którego doszło w nocy z 9 na 10 stycznia.

Jak podano, obiekt ten uczestniczy w zaopatrywaniu rosyjskich wojsk w paliwo. Władze obwodu wołgogradzkiego poinformowały o nocnym ataku dronów, w wyniku którego doszło do pożaru w obiekcie naftowym w regionie. Urzędnicy przekazali, że szczątki zestrzelonego drona spadły na teren bazy paliwowej, powodując pożar.

07:18 Ukraińcy powstrzymali 125 rosyjskich dronów

Od sobotniego wieczora Rosjanie przeprowadzili ataki z wykorzystaniem 154 dronów, 125 z nich zostało zneutralizowanych przez ukraińską obronę powietrzną.

06:49 Atak na Charków. Celem obiekt infrastruktury

W nocy w jeden z budynków miejskiej infrastruktury w Charkowie uderzył rosyjski dron – poinformował mer miasta Ihor Terechow. Władze Charkowa nie przekazały więcej informacji w tej sprawie.

06:36 Rosyjskie straty na froncie [RAPORT]

Ogólne straty bojowe rosyjskich wojsk od 24 lutego 2022 roku do 11 stycznia 2026 roku w wojnie przeciwko Ukrainie wynoszą około 1 218 940 osób, z czego 1 130 — w ciągu ostatniej doby. Codzienny raport przedstawił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:28 Ataki na obwód zaporoski. Trzy osoby ranne

W ciągu ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili 821 nalotów na 27 miejscowości w obwodzi zaporoskim. W wyniku ataków ranne zostały trzy osoby – poinformował szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Iwan Fedorow.