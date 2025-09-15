Aktualizacja: 15.09.2025 15:52 Publikacja: 15.09.2025 15:46
Jak zareagować, gdy rozlegną się syreny alarmowe?
Foto: PAP
Ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które otrzymujemy na swoje telefony, do tej pory dotyczyły zwykle warunków pogodowych. W ubiegłym tygodniu po raz pierwszy mieliśmy jednak do czynienia z zupełnie inną treścią alertów. W kilku miejscach rozległy się także dźwiękowe sygnały alarmowe. Wiele osób miało wątpliwości, jak na nie reagować. Aby je rozwiać, MSWiA wydało komunikat.
Jak informuje MSWiA, w sytuacjach zagrożenia wykorzystane mogą zostać różne sposoby ostrzegania obywateli. Chodzi o to, by jak najszybciej dotrzeć do nich z informacją o niebezpieczeństwie oraz o tym, jak wtedy postępować. Należą do nich:
Regionalny System Ostrzegania (RSO):
Media i portale internetowe:
Radio, telewizja i operatorzy sieci telekomunikacyjnych:
Czytaj więcej
Syreny alarmowe będą częściej rozbrzmiewały we wschodnich województwach Polski. Czas się do nich...
Alert RCB:
W razie zagrożenia należy zawsze stosować się do treści zawartych w przekazywanych ostrzeżeniach.
W sytuacjach zagrożenia mogą zostać uruchomione sygnały alarmowe z użyciem syren (niektóre z nich posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych). Rodzaj emitowanego dźwięku ma określone znaczenie.
Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej:
Odwołanie alarmu dla ludności cywilnej:
Ogłoszenie alarmu dla jednostki ochrony przeciwpożarowej:
Syreny wykorzystywane są także w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów najpóźniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.
Ogłoszenie alarmu ćwiczebnego/treningowego:
Ministerstwo przypomina, by w przypadku uruchomienia sygnałów alarmowych zachować spokój, stosować się do komunikatów wydawanych ustnie i jak najszybciej podejmować odpowiednie działania ochronne:
Więcej informacji umożliwiających skuteczne działanie w sytuacjach kryzysowych można znaleźć w „Poradniku bezpieczeństwa” przygotowanym przez MON, MSWiA i RCB.
Źródło: rp.pl
