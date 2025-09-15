Ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które otrzymujemy na swoje telefony, do tej pory dotyczyły zwykle warunków pogodowych. W ubiegłym tygodniu po raz pierwszy mieliśmy jednak do czynienia z zupełnie inną treścią alertów. W kilku miejscach rozległy się także dźwiękowe sygnały alarmowe. Wiele osób miało wątpliwości, jak na nie reagować. Aby je rozwiać, MSWiA wydało komunikat.

Rządowy poradnik bezpieczeństwa Rządowy poradnik bezpieczeństwa Pobierz

Jak służby informują o zagrożeniu? Rodzaje komunikatów ostrzegawczych

Jak informuje MSWiA, w sytuacjach zagrożenia wykorzystane mogą zostać różne sposoby ostrzegania obywateli. Chodzi o to, by jak najszybciej dotrzeć do nich z informacją o niebezpieczeństwie oraz o tym, jak wtedy postępować. Należą do nich:

Regionalny System Ostrzegania (RSO):