Jak reagować na alerty i sygnały alarmowe? Oto instrukcje MSWiA

W ostatnich dniach wiele osób otrzymało alerty RCB związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. W niektórych powiatach Polski zostały również uruchomione syreny alarmowe. Jak rozpoznać komunikaty ostrzegawcze i jak właściwie na nie reagować? MSWiA opublikowało instrukcję. Informacje na ten temat znajdziemy także w rządowym „Poradniku Bezpieczeństwa”.

Publikacja: 15.09.2025 15:46

Foto: PAP

Anna Rogalska

Ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które otrzymujemy na swoje telefony, do tej pory dotyczyły zwykle warunków pogodowych. W ubiegłym tygodniu po raz pierwszy mieliśmy jednak do czynienia z zupełnie inną treścią alertów. W kilku miejscach rozległy się także dźwiękowe sygnały alarmowe. Wiele osób miało wątpliwości, jak na nie reagować. Aby je rozwiać, MSWiA wydało komunikat.

Pobierz

Jak służby informują o zagrożeniu? Rodzaje komunikatów ostrzegawczych

Jak informuje MSWiA, w sytuacjach zagrożenia wykorzystane mogą zostać różne sposoby ostrzegania obywateli. Chodzi o to, by jak najszybciej dotrzeć do nich z informacją o niebezpieczeństwie oraz o tym, jak wtedy postępować. Należą do nich:

Regionalny System Ostrzegania (RSO):

  • komunikaty o ogłoszeniu zagrożenia (rodzaj, obszar, zalecenia dla ludzi, przewidywany czas trwania)
  • komunikaty o odwołaniu zagrożenia,
  • dostępne są m.in w aplikacji mobilnej RSO i na stronie internetowej
Media i portale internetowe:

  • publikują informacje o ogłoszeniu i odwołaniu zagrożenia,
  • komunikaty zawierają opis rodzaju i obszaru, na którym występuje zagrożenie oraz zalecenia dla mieszkańców.

Radio, telewizja i operatorzy sieci telekomunikacyjnych:

  • emitują komunikaty dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne o ogłoszeniu i odwołaniu zagrożenia,
  • operatorzy mogą również przekazywać ostrzeżenia w ramach swoich usług.

Alert RCB:

  • to system SMS-owego powiadamiania ludzi o zagrożeniach, jest uruchamiany wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy istnieje prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia na znacznym obszarze,
  • SMS o ogłoszeniu zagrożenia przekazywany jest na zlecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przez operatorów sieci telekomunikacyjnych,
  • komunikaty otrzymują wszystkie osoby przebywające na obszarze zagrożenia, niezależnie od sieci operatora,
  • informacje o potencjalnych zagrożeniach pochodzą z ministerstw, służb (m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej), a także instytucji takich jak: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej czy urzędy wojewódzkie

W razie zagrożenia należy zawsze stosować się do treści zawartych w przekazywanych ostrzeżeniach.

Sygnały alarmowe (syreny). Kiedy są uruchamiane i co oznaczają?

W sytuacjach zagrożenia mogą zostać uruchomione sygnały alarmowe z użyciem syren (niektóre z nich posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych). Rodzaj emitowanego dźwięku ma określone znaczenie.

Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej:

  • Sygnał dźwiękowy: modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty,
  • zapowiedź słowna: trzykrotnie powtarzany komunikat „Uwaga! Ogłaszam alarm…”,
  • znak: żółty trójkąt - może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach

Odwołanie alarmu dla ludności cywilnej:

  • sygnał dźwiękowy: ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty,
  • zapowiedź słowna: trzykrotnie powtarzany komunikat „Uwaga! Odwołuję alarm…”,
  • znak: żółty trójkąt - może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach

Ogłoszenie alarmu dla jednostki ochrony przeciwpożarowej:

  • sygnał dźwiękowy: trzykrotnie powtarzany wzrastający i opadający dźwięk syreny z przerwami 30-sekundowymi, trwający 3 minuty,
  • znak wizualny: żółty trójkąt

Syreny wykorzystywane są także w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów najpóźniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

Ogłoszenie alarmu ćwiczebnego/treningowego:

  • sygnał akustyczny: ciągły dźwięk syreny przez 1 minutę,
  • znak: żółty trójkąt równoboczny

Jak reagować na sygnały alarmowe? „Kluczowa wiedza”

Ministerstwo przypomina, by w przypadku uruchomienia sygnałów alarmowych zachować spokój, stosować się do komunikatów wydawanych ustnie i jak najszybciej podejmować odpowiednie działania ochronne: 

  • Jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami,
  • Sprawdź, gdzie są Twoi domownicy i osoby z najbliższego otoczenia, poinformuj ich o niebezpieczeństwie,
  • Gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się.

Więcej informacji umożliwiających skuteczne działanie w sytuacjach kryzysowych można znaleźć w „Poradniku bezpieczeństwa” przygotowanym przez MON, MSWiA i RCB.

Źródło: rp.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Bezpieczeństwo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB)

Jak służby informują o zagrożeniu? Rodzaje komunikatów ostrzegawczych

e-Wydanie