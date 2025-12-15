Z tego artykułu się dowiesz: Jaki jest stosunek Polaków do udziału spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w regulacji najmu krótkoterminowego?

Jak lokalizacja miejsca zamieszkania wpływa na opinie o regulacjach najmu krótkoterminowego?

Jak preferencje polityczne wpływają na opinie o udziale wspólnot w regulacji najmu krótkoterminowego?

Jakie są główne problemy zgłaszane przez samorządy związane z najmem krótkoterminowym?

Jakie nowe regulacje unijne dotyczące najmu krótkoterminowego będą obowiązywać od przyszłego roku?

Jak polskie przepisy mogą wpłynąć na regulacje najmu krótkoterminowego w kontekście uprawnień samorządów?

To była jedna z najgłośniejszych spraw związanych z wynajmowaniem turystom na krótki czas mieszkań. W połowie października patrol policji został wezwany do mieszkania przy ul. Marszałkowskiej 58 w Warszawie, w którym odbywała się impreza na kilkadziesiąt osób. Jej uczestnicy zaczęli rzucać w policjantów butelkami – jeden z funkcjonariuszy doznał obrażeń głowy.

Foto: Paweł Krupecki

Takie sytuacje to niejednostkowy przypadek – na zakłócających ciszę sąsiadów wynajmujących lokale na krótki okres poprzez platformy rezerwacyjne czy media społecznościowe skarżą się mieszkańcy wielu turystycznych miast w Polsce i na świecie. Narzekają na hałas, śmieci i brak poczucia bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia jest fakt, że tam, gdzie coraz więcej mieszkań przeznaczanych jest na najem krótkoterminowy, tam rosną ceny najmu dla osób niebędących turystami, a mieszkańcy wyprowadzają się z centrów na obrzeża.

Sondaż: Polacy nie chcą, by o najmie krótkoterminowym decydowała wspólnota czy spółdzielnia

IBRiS na prośbę „Rzeczpospolitej” w dniach 5-6 grudnia zapytał Polaków, czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe powinny mieć wpływ na to, czy mieszkanie w danym budynku może być przeznaczone pod najem krótkoterminowy. Okazuje się, że większość – bo łącznie 37,5 proc. ankietowanych – odpowiedziała, że nie. Co warte zauważenia, aż 23 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”, co jest najwyższym odsetkiem wskazań w tym badaniu. Za zwiększeniem wpływu wspólnot i spółdzielni było 29 proc. respondentów (blisko co piąty uczestnik badania odpowiedział „raczej tak”). Co trzeci ankietowany nie miał w tej sprawie zdania.