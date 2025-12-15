Aktualizacja: 15.12.2025 04:57 Publikacja: 15.12.2025 04:30
Polacy nie chcą, by o najmie krótkoterminowym decydowała wspólnota czy spółdzielnia
Foto: AdobeStock
To była jedna z najgłośniejszych spraw związanych z wynajmowaniem turystom na krótki czas mieszkań. W połowie października patrol policji został wezwany do mieszkania przy ul. Marszałkowskiej 58 w Warszawie, w którym odbywała się impreza na kilkadziesiąt osób. Jej uczestnicy zaczęli rzucać w policjantów butelkami – jeden z funkcjonariuszy doznał obrażeń głowy.
Foto: Paweł Krupecki
Takie sytuacje to niejednostkowy przypadek – na zakłócających ciszę sąsiadów wynajmujących lokale na krótki okres poprzez platformy rezerwacyjne czy media społecznościowe skarżą się mieszkańcy wielu turystycznych miast w Polsce i na świecie. Narzekają na hałas, śmieci i brak poczucia bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia jest fakt, że tam, gdzie coraz więcej mieszkań przeznaczanych jest na najem krótkoterminowy, tam rosną ceny najmu dla osób niebędących turystami, a mieszkańcy wyprowadzają się z centrów na obrzeża.
IBRiS na prośbę „Rzeczpospolitej” w dniach 5-6 grudnia zapytał Polaków, czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe powinny mieć wpływ na to, czy mieszkanie w danym budynku może być przeznaczone pod najem krótkoterminowy. Okazuje się, że większość – bo łącznie 37,5 proc. ankietowanych – odpowiedziała, że nie. Co warte zauważenia, aż 23 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”, co jest najwyższym odsetkiem wskazań w tym badaniu. Za zwiększeniem wpływu wspólnot i spółdzielni było 29 proc. respondentów (blisko co piąty uczestnik badania odpowiedział „raczej tak”). Co trzeci ankietowany nie miał w tej sprawie zdania.
Nieco inaczej wyglądają już odpowiedzi, gdy podzielono je z uwagi na miejsce zamieszkania. W przypadku największych miast – powyżej 250 tys. mieszkańców – aż 49 proc. ankietowanych twierdzi, że na te sprawy powinna mieć wpływ lokalna społeczność. W średnim mieście odpowiedzi twierdzącej udzieliło 43 proc. respondentów, w małym tylko 20 proc. a na wsiach – 17 proc. Kto byłby przeciwny takiej regulacji? To przede wszystkim mieszkańcy małych miast i wsi.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Można zauważyć, że na tę opinię miały wpływ preferencje polityczne. To rozwiązanie popiera 40 proc. wyborców obozu rządzącego i o połowę mniej głosujących na opozycję. Przeciwko jest to odpowiednio 34 proc. i 41 proc. Co ciekawe, aż 38 proc. wśród wyborców opozycji nie ma w tej sprawie zdania – to głównie wyborcy PiS, Nowej Lewicy i Polski 2050. Z kolei wśród głosujących na głoszącą wolnościowe postulaty Konfederacji, przeciwko przyznaniu większego prawa w tym zakresie wspólnotom i spółdzielniom opowiedziało się aż 69 proc.
Zupełnie inaczej na kwestię wpływu na najem krótkoterminowy patrzą samorządy. – Zdarza się, że takie usługi hotelarskie wpływają na jakość życia stałych mieszkańców, którzy mierzą się z takimi wyzwaniami jak: zakłócanie spokoju nocnego, zachowania odbiegające od ogólnie przyjętych norm społecznych, zniszczenia w częściach wspólnych i brak poszanowania własności współmieszkańców, zaśmiecanie czy brak segregacji odpadów – wyjaśnia „Rzeczpospolitej” Paulina Chełmińska z Urzędu Miasta Gdańska.
– Odnotowujemy liczne interwencje dotyczące obiektów przeznaczonych pod najem krótkoterminowy. Mieszkańcy skarżą się na uciążliwości związane z głośnym zachowaniem turystów, nadużywaniem alkoholu i łamaniem zasad ciszy nocnej – informuje „Rz” Mateusz Pajek z UM Zakopane. I zwraca uwagę, że choć z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach w tym roku do miejskiej kasy wpłynie ok. 23 mln zł, w przypadku najmu lokali turystom problemem jest ogromna szara strefa w mieście. – To powoduje trudności w nadzorze i egzekwowaniu przepisów – dodaje Pajek.
Czytaj więcej
Poselski projekt ustawy regulującej najem krótkoterminowy trafia do Sejmu. Co proponują posłowie...
– Najem krótkoterminowy z pewnością również ma wpływ na wysokość cen najmu mieszkań przez osoby mieszkające na stałe, szczególnie w dzielnicach turystycznych – zwraca z kolei uwagę Patrycja Piekoszewska z krakowskiego magistratu.
Kłopotem są także śmieci. – Z doświadczenia strażników miejskich wynika, że najczęściej pojawiającym się problemem z perspektywy straży, związanym z takimi miejscami, jest niewłaściwa gospodarka odpadami. Zdarza się, że w hostelach i innych miejscach najmu krótkoterminowego występuje problem z segregacją odpadów lub przepełnieniem kontenerów – tłumaczy Radosław Weber, rzecznik prasowy straży miejskiej w Poznaniu.
Wszystkie te komplikacje sprawiają, że samorządy z niecierpliwością wyglądają projektu ustawy regulującej kwestię najmu krótkotrwałego. Ta, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, musi zacząć obowiązywać od 20 maja przyszłego roku.
Przepisy unijne zakładają m.in. konieczność identyfikacji gospodarzy działających w sektorze najmu krótkoterminowego i wprowadzenie niepowtarzalnego numeru rejestracyjnego, który w ramach obowiązków rejestracyjnych zamieszczany będzie w ofercie najmu. Ten numer będą musiały umieszczać w swojej ofercie platformy internetowe. Natomiast samorządy będą mogły „zawiesić” numery rejestracyjne i zwrócić się do platform o usunięcie z ich stron tych ofert, które nie spełniają wymogów przewidzianych w przepisach. Platformy internetowe będą również zobowiązane udostępniać samorządom dane dotyczące gospodarzy obiektów, a także np. liczbę wynajętych noclegów czy też liczbę gości. Za nieprzestrzeganie zasad grozić mają sankcje.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Czy polskie zaimplementowane przepisy będą dawały szersze uprawnienia samorządom w zakresie regulacji takiego najmu? – Możliwość regulacji skali i natężenia zjawiska turystycznego najmu krótkoterminowego wielokrotnie była postulowana przez władze Krakowa do Ministerstwa Sportu i Turystyki, a deklaracje płynące z resortu potwierdzają, że samorządy otrzymają narzędzia prawne do jego unormowania. Czekamy zatem na projekt ustawy i jej konsultacje – mówi Patrycja Piekoszewska.
Kilka dni temu w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wiceminister turystyki i sportu Ireneusz Raś poinformował, że projekt ustawy regulujący tę kwestię trafi do Sejmu najprawdopodobniej w styczniu. Nie będzie w nim regulacji dotyczących wpływu spółdzielni mieszkaniowych, bo w opinii wiceszefa resortu byłoby to „zbyt radykalne rozwiązanie”.
Jak dotąd poselski projekt ustawy dotyczący regulacji najmu wniosła Polska 2050. Zakłada on m.in. obowiązek rejestracji najmu prowadzony przez samorządy, możliwość wprowadzania zakazów najmu krótkoterminowego czy ograniczeń liczby dni w roku. Prawo do pewnego rodzaju ograniczeń w takim najmie miałyby mieć także spółdzielnie i wspólnoty.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Brytyjczycy, Rosjanie, Niemcy? Co stało na przeszkodzie zwrotu dokumentów z archiwum krzyżackiego – mówi Robert...
„Czy uważa Pani/Pan USA pod rządami Donalda Trumpa za wiarygodnego sojusznika?” - takie pytanie zadaliśmy uczest...
Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania tzw. ustawy łańcuchowej, zakładającej, że psy nie będą mogły być trz...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Uchodźca z Ukrainy nie może już liczyć w Polsce na darmowe zakwaterowanie i wyżywienie opłacone przez państwo. P...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas