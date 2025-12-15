Zapowiedź takiego rozwiązania pojawiła się po odkryciu dywersji na linii kolejowej na trasie z Warszawy do Lublina. W czasie konferencji prasowej w drugiej połowie listopada szefowie MON, MSWiA oraz szef Sztabu Generalnego WP ogłosili rozpoczęcie operacji „Horyzont”, czyli wsparcie wojska dla policji i SOK. Wówczas gen. Wiesław Kukuła zapowiedział, że zostanie uruchomiona aplikacja, dzięki której obywatele będą mogli zgłaszać informacje, przekazywać zdjęcia lub lokalizację miejsc, gdzie dzieje się coś niepokojącego.

Kiedy ruszy specjalna aplikacja do zgłaszania rosyjskiej dywersji?

Z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że będzie można zgłosić nie tylko przypadki osób, które np. fotografują infrastrukturę krytyczną, ale też zostawione przy torach lub pod wiaduktami podejrzane rzeczy oraz np. drony. Prace prowadzą eksperci Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. W tej chwili aplikacja jest testowana.

– Prace związane z przygotowaniem aplikacji znajdują się na zaawansowanym etapie – informuje „Rz” ppłk. Przemysław Lipczyński z Dowództwa Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. - Projekt dostarczy rozwiązanie cechujące się szeroką dostępnością. Obecnie aplikacja jest funkcjonalna w zakresie pierwotnych założeń i poddawana testom. Równolegle trwają prace nad jej rozszerzeniem, umożliwiającym szersze wykorzystanie dostępnych funkcji. Sama aplikacja mobilna stanowi jedynie element końcowy całego systemu. Dane wprowadzane przez użytkowników muszą trafić do odpowiedniego środowiska, w którym zostaną przetworzone i udostępnione właściwym służbom. Mając na uwadze ryzyka związane z potencjalnymi fałszywymi zgłoszeniami, które mogłyby niepotrzebnie angażować polskie służby, już na etapie planowania przewidziano integrację aplikacji z Węzłem Krajowym – tłumaczy rzecznik Dowództwa WOC.

Węzeł Krajowy to państwowy system służący do bezpiecznego logowania i uwierzytelniania tożsamości użytkowników z wykorzystaniem różnych platform, np. Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej, mObywatela. To pozwala na dostęp do wielu serwisów, jak ZUS, ePUAP czy CEIDG – za pomocą jednego loginu.