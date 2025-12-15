Z początkiem nowego tygodnia pozytywne nastroje utrzymały się na warszawskim parkiecie, dzięki czemu główne indeksy kontynuowały rajd, notując już szóstą wzrostową sesję z rzędu. Co więcej, popyt wyraźnie się ożywił, wynosząc główne wskaźniki na nowe szczyty hossy. WIG20, zwyżkując o blisko 1,9 proc. z marszu pokonał barierę 3100 pkt i osiągnął najwyższą wartość od 2008 roku. Z kolei szeroki indeks WIG finiszował niemal 1,4 proc. na plusie i ustanowił nowy rekord wszech czasów, osiągając po raz pierwszy w historii poziom 115 tys. pkt. Optymizm na krajowym rynku korespondował z zachowaniem większości pozostałych europejskich giełd, na których przeważał popyt. Akcje kupowano w nadziei na przełom w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy. Negocjacje wchodzą w kluczową fazę, czego dowodem są rozpoczynające się w Berlinie spotkania europejskich przywódców z przedstawicielami USA i prezydentem Ukrainy.

CCC efektownie odbija, KGHM z kolejnym rekordem

Na giełdzie w Warszawie niezmiennie największym zainteresowaniem kupujących cieszyły się spółki z indeksu WIG20. Pozytywnie wyróżniały się walory CCC, notując najbardziej okazałą zwyżkę kursów z całego indeksu. Kluczowa okazała się informacja o o zwołaniu walnego zgromadzenia w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych, o które zabiegali dwaj kluczowi akcjonariusze spółki. Efektownie drożały też banki, coraz pewniej zmierzając ku sierpniowym szczytom. Po piątkowej realizacji zysków do łask wróciły papiery KGHM wspierane kontynuacją zwyżek cen miedzi i srebra. Kurs miedziowego koncernu, przebijając poziom 250 zł ustanowił nowe historyczne maksimum. Mniej efektowne zwyżki wypracowały Allegro, Orlen i CD Projekt.

Na szerokim rynku pozytywnie wyróżniały się spółki ukraińskie, które wróciły do łask w nadziei na trwałe zawieszenie broni za naszą wschodnią granicą. Jednocześnie mocno zostały przecenione walory dostawców różnego rodzaju sprzętu wojskowego, jak Lubawa Protektor czy Zremb.