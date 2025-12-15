Najlepsza dziesiątka wyłoniona. 18 grudnia finał Parkiet Challenge

Aktualizacja: 16.12.2025 20:37 Publikacja: 15.12.2025 22:25
Foto: parkiet.com
Za nami cztery tygodnie gry giełdowej „Parkietu”, w której rywalizowało blisko 1,5 tys. osób. Była to okazja na zdobycie cennego doświadczenia – handlowano instrumentami dostępnymi na GPW, zarówno akcjami, jak i ETF-ami, ale też szansa na atrakcyjne nagrody, w tym dostęp do treści publikowanych na naszej stronie parkiet.com, nagrody rzeczowe i finansowe.
Wyłoniliśmy już najlepszą dziesiątkę, która na dniach zmierzy się w wielkim finale. Tymczasem na krajowym rynku akcji panują szampańskie nastroje.
Za nami mocno zmienny okres na warszawskiej giełdzie i właściwie każdy z poprzednich czterech tygodni był inny. Zaczęło się od spadków (w pierwszym tygodniu gry WIG stracił 2,46 proc.), ale następny tydzień z nawiązką je wymazał. Później znów nadeszły słabsze dni, ale połowa grudnia to rajd polskich akcji. Każdy dzień ubiegłego tygodnia główne warszawskie indeksy kończyły na zielono, a w piątek cieszyliśmy się z rekordów hossy WIG20 i jednocześnie najwyższych poziomów WIG-u w historii.
Co ciekawe, tak kolorowo nie było na innych parkietach. W USA co prawda S&P 500 zdołał w zeszłym tygodniu zamknąć się najwyżej w historii, ale piątkowa sesja zmiotła dorobek z poprzednich dni i ostatecznie cały tydzień główny indeks amerykańskiej giełdy zakończył z 0,63-proc. zniżką. Jeszcze cięższy los spotkał Nasdaq, który osunął się o 1,62 proc. Inwestorzy wciąż nie rzucają się też na będącego po sporej przecenie bitcoina.
W takich warunkach, w etapie dogrywkowym, w ostatnim tygodniu, wyłoniliśmy ostatniego uczestnika gry giełdowej „Parkietu”, którym został „msztandur”. Dołączył on do dziewięciorga uczestników, którzy byli najlepsi po trzech tygodniach zmagań. Wiemy już zatem, kto 18 grudnia w Sali Notowań GPW zmierzy się w wielkim finale i powalczy o nagrody główne.
Osoba, która po etapie finałowym będzie miała najwyższą stopę zwrotu, wygra Parkiet Challenge i zgarnie 20 tys. zł. Za zajęcie drugiego miejsca czeka 10 tys. zł, a trzeciego - 5 tys. zł. Wszyscy pozostali finaliści otrzymają nagrody pieniężne od 3 tys. zł do 1 tys. zł. Zasady finału są te same od lat – uczestnicy będą mieć do dyspozycji kontrakty z rynku terminowego. Przypomnijmy – gracze do finału zasiądą z kapitałem osiągniętym w pierwszym etapie Parkiet Challenge, a osoba, która awansowała z dogrywki – z wynikiem dogrywkowym.
W tym tygodniu poznamy tegorocznego mistrza Parkiet Challenge, wyłonionego spośród 1,5 tys. osób, które dołączyły do gry.
Najciekawszy dzień przed nami, ale już teraz jasne jest, że będzie co wspominać, bo z pewnością nie był to nudny okres na GPW. Na rynku panowała dość spora zmienność i nawet w przypadku największych spółek mieliśmy kilkunastoprocentowe wahania.
Duże zmiany nastawienia przeżywał np. CD Projekt, czyli ostatecznie najpopularniejsza firma wśród uczestników naszej gry giełdowej, w który zainwestowano łącznie około 0,5 mln zł. Na kolejnych miejscach plasowały się KGHM i CCC.
W przypadku KGHM powód był jasny – silny trend wzrostowy. CCC z kolei przez dłuższy czas poddawało się przecenie, która wyhamowała dopiero w ostatnich dniach.
Tuż za podium, jeśli chodzi o popularność w grze giełdowej znalazły się Text i Diagnostyka, wyprzedzając szereg firm z WIG20.
Każdy z trzech tygodni pierwszego etapu Parkiet Challenge był inny. Jak to na rynku, wzrosty przeplatały się ze spadkami, ale ostatecznie wygląda na to, że warto było trzymać się trendu. W ubiegłym tygodniu, czyli już w etapie dogrywkowym, krajowy rynek wzbił się na nowe szczyty hossy, przy czym WIG ustanowił historyczny rekord, który już w poniedziałek przestał być aktualny.
Mimo słabszej, piątkowej sesji w USA i mieszanych nastrojów w Azji na początku tygodnia, warszawska giełda w poniedziałek dalej świeciła na zielono, a WIG przebił pułap 115 tys. pkt. Tym samym stopa zwrotu od początku roku indeksu szerokiego rynku zbliżała się już do 45 proc. Gorzej radziły sobie co prawda małe i średnie spółki, natomiast WIG20 Total Return zwyżką o blisko 1,8 proc. notował już ponad 50 proc. wzrostu od początku roku. Polska giełda jest więc na dobrej drodze, by 2025 r. był dla niej najlepszym w historii.
