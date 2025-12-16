Grzegorz Rzeczkowski: Odpowiedź na wywiad z Jackiem Gawryszewskim

Były szef ABW chcąc uderzyć, zaplątał się o własne nogi. Rzeczywiście, w pierwszym tekście ujawniającym sensacyjne zeznania Marcina W. nie napisałem, skąd miał Falenta nagrania, a to dlatego, że była to wiedza powszechnie znana, a w związku z tym oczywista. Jako bezpośredni zleceniodawca instalowania podsłuchów miał do nich dostęp dzięki kelnerowi (a właściwie menedżerowi VIP-roomu), które je instalował. Jednak w jednym z kolejnych artykułów poświęconych tej sprawie, które opublikowałem w „Newsweeku” przypomniałem, że tuż po powrocie z Rosji, gdzie Falenta miał dobić targu z Rosjanami, zażądał od kelnera przekazania mu zarejestrowanych rozmów. „Chciał przegrać wszystkie nagrania, bo twierdził, że część pogubił" – zeznawał w prokuraturze kelner, czyli Łukasz N. Ale i ten fakt nie był żadną tajemnicą. Pisałem o tym w wydanej w 2019 r., a więc sześć lat temu książce „Obcym alfabetem. Jak ludzie Kremla i PiS zagrali podsłuchami” na temat kulis afery podsłuchowej. A kilka miesięcy wcześniej w „Polityce”. W tej samej książce napisałem też, jak Falenta opisywał Łukaszowi N. swój pobyt w Rosji - opowiadał mu, że spotykał się „z tymi ludźmi od węgla” oraz z „jakimś oligarchą”. Wystarczyło to przeczytać, żeby wiedzieć o czym się mówi.

Ale to nie wszystko. W tym samym zdaniu Gawryszewski twierdzi, że napisałem, jakoby Falenta zawiózł nagrania Rosjanom. Nie wiem, gdzie takie stwierdzenie znalazł, ale na pewno nie w moich tekstach. Wreszcie ostatnia kwestia w tej części wypowiedzi, która miała w jego zamyśle mnie przygwoździć, czyli że niby sam sobie zaprzeczam, bo wcześniej pisałem, że „Rosjanie wszystko nagrali”, a później, w „Newsweeku”, że „to kupili od Falenty”. I znów – jedno zdanie, dwie manipulacje. Nigdy nie twierdziłem, że Rosjanie nagrywali, a tym bardziej wszystko – to kolejny erystyczny zabieg Gawryszewskiego mający sprowadzić sprawę do absurdu. Owszem, wiele wskazuje na to, że rosyjskie służby stały za nagraniowym procederem, jednak głównie zrealizowanym „pod obcą flagą”. Przygotowanie i organizacja „studiów nagraniowych” to dzieło ludzi z powiązanych z kremlowską oligarchią (np. współwłaściciele jednej z restauracji, w której działały podsłuchy). Podobnie z nagrywaniem - to zrobili kolejni Polacy. Taka matrioszka.

W jednej kwestii zgadzam się z Gawryszewskim - rzeczywiście może to wyglądać nielogicznie, że skoro Rosjanie organizowali cały proceder, to po co mieliby kupować nagrania? To kwestia, która powinna zostać wyjaśniona przez prokuraturę. Tak samo jak możliwość, że wspólnik Falenty całą historię zmyślił tak, jak zrobił to w przypadku oskarżenia syna premiera Tuska o przyjęcie wysokiej łapówki. O ile jednak ten wątek służby i prokuratura skrupulatnie zweryfikowały, to w sprawie możliwej sprzedaży nagrań nastąpiła dziwna niemoc, tzn. nic podobnego się nie wydarzyło. Śledztwo w sprawie ewentualnej sprzedaży nagrań zostało umorzone jeszcze za rządów PiS. Co szczególnie bulwersujące, bez zlecania jakichkolwiek działań ABW, co agencja oficjalnie przyznała. Następnie zaś całą sprawę prokuratura utajniła, by nikt nie sprawdził, jakie czynności w niej prowadziła. Wszystko to dokładnie opisałem w „Newsweeku”.

Nawet jednak osoba średnio znająca się na działaniach służb, nie mówiąc o takich specach jak Gawryszewski powinna doskonale wiedzieć, że w tego typu skomplikowanych sprawach istnieje wiele możliwości wyjaśnienia pozornych sprzeczności. Np. że jedna rosyjska służba zorganizowała podsłuchowy proceder, a inna zajęła się jego wykorzystaniem, albo zrobiła to, przechwytując nagrania lub ich część (rywalizacja między rosyjskimi służbami jest dobrze znana, sięga jeszcze czasów radzieckich). Jednak wyjaśnienie takich zagadek nie jest rolą dziennikarza, ale właśnie prokuratury i służb, które jako jedyne posiadają narzędzia, by je zbadać. Ja swój obowiązek wykonałem – przeczytałem dziesiątki tomów akt sądowych, w których znalazłem prokuratorskie ustalenia na temat tej sprawy i je opublikowałem. Gawryszewskiego – niestety dziennikarza „Rzeczpospolitej” także - to nie interesowało. Brnęli dalej, po to tylko by zbudować u odbiorców przekonanie, że wszystko, co dotyczy Rosji w aferze podsłuchowej to teorie spiskowe i epatowanie nieistniejącym zagrożeniem.

Odnosząc się do innego pytania Marka Kozubala, w którym ten wymienił nazwę pewnej grupy spółek deweloperskich, wskazując, że do nich należała restauracja „Sowa i Przyjaciele” i że były one powiązane z rosyjskimi oligarchami Gawryszewski stwierdza, że „jest to deweloper, który funkcjonuje na warszawskim rynku mieszkaniowym”. I tyle. Czyli ma to znaczyć, że jeśli jakiś deweloper funkcjonuje na rynku warszawskim to nie może być powiązany z Rosjanami i działać na ich rzecz? Piramidalny absurd.

I tak to leci do końca. Właściwie co zdanie, to kolejny „kwiatek”. Mówi były wiceszef ABW: „Drugim ‘studiem nagrań’ była restauracja Amber Room. Jej właścicielem była Polska Rada Biznesu, ale prowadziła restaurację w jej imieniu Aldona Wejchert, żona świętej pamięci Janusza Wejcherta, założyciela TVN. Zatem drugim wątkiem afery podsłuchowej powinno być sprawdzenie, czy stał za nim TVN? To jest nonsens”. Tak, to jest nonsens co mówi Gawryszewski, bo przecież wiadomo, że w tej restauracji podsłuchy zakładała nie pani Wejchert, nie ludzie TVN, ale inny kelner - kolega Łukasza N., przez niego do tego namówiony i opłacany.