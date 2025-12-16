Aktualizacja: 16.12.2025 15:02 Publikacja: 16.12.2025 14:43
Niskie obłożenie na niektórych oddziałach jest jednym z powodów problemów finansowych szpitali
Foto: Adobe Stock
O planach resortu dyskutowano podczas konferencji „Luka finansowa w ochronie zdrowia. Wyzwania długoterminowe”. – Wiemy, że w Polsce świadczenia są realizowane w oparciu o 70 proc. łóżek szpitalnych. Z kolei literatura przedmiotu mówi, że optymalne obłożenie to 85 proc. Do pożądanego obłożenia nieco nam jeszcze brakuje. Ten deficyt wykorzystania łóżek szpitalnych rośnie w rozbiciu na poszczególne oddziały. Obłożenie na oddziałach pediatrycznych wynosi 50 proc., w przypadku ginekologii – 57 proc., dermatologii – 67 proc. – mówiła prof. Barbara Więckowska, główna ekonomistka i dyrektorka Departamentu Analiz i Strategii MZ, cytowana przez „Rynek Zdrowia”.
Okazuje się również, że problematycznym zjawiskiem jest wykorzystanie oddziałów szpitalnych niezgodnie z ich profilem. Przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia podała przykład oddziału chirurgii ogólnej, „gdzie operatywa wynosi 40 proc.”. – To oznacza, że w 60 proc. zrealizowane tam świadczenia nie były zgodne z zakontraktowanym zakresem – stwierdziła. Niskie obłożenie czy niewielka liczba zabiegów wykonywanych na danym oddziale wpływa na jego kondycję finansową – szpital musi utrzymać oddział w gotowości, co generuje koszty. Tymczasem NFZ nie płaci za gotowość – płaci za świadczenia (w ramach rozliczeń opierających się na tzw. jednorodne grupy pacjentów – JDG), a nie za utrzymanie łóżek.
Czytaj więcej
W najbliższych dniach ustawa budżetowa trafi pod głosowanie Senatu. Wiele emocji budzą m.in. kwot...
Według MZ taka sytuacja może przełożyć się również na mniejsze doświadczenie lekarzy przeprowadzających zabiegi w danej placówce. Podczas konferencji podano przykład wymagań wobec placówek znajdujących się w Krajowej Sieci Onkologicznej dotyczących minimalnej liczby wykonywanych zabiegów. „Okazuje się, że 75 procent, czyli 3 szpitale na 4, nie spełniają warunków tego minimum. Jedynie w przypadku raka prostaty i raka płuca pacjent trafi do wysokowolumenowego świadczeniodawcy. W przypadku pozostałych 11 typów nowotworów chory może trafić do placówki, w której wykonuje się przykładowo trzy zabiegi rocznie. Szpitale o niskim wolumenie przeprowadzanych operacji często mają mniejsze doświadczenie, co może negatywnie wpływać na dalsze rokowania pacjenta” – informuje „Rynek Zdrowia”.
Innym niekorzystnym zjawiskiem opisanym w czasie konferencji było przyjmowanie na oddziały szpitalne chorych, wobec których można z powodzeniem stosować leczenie ambulatoryjne – w ramach poradni specjalistycznych (AOS) czy nawet POZ (lekarze rodzinni). Takie zjawisko również wynika ze sposobu finansowania świadczeń przez NFZ. Można je wyeliminować, zmieniając ten schemat. Prof. Barbara Więckowska podała przykład endokrynologii, gdzie z sukcesem wprowadzono tego typu korektę. Wpłynęło to na skrócenie kolejek do poradni endokrynologicznych.
W ciągu najbliższych trzech dekad luka między kosztami leczenia a przychodami systemu może wzrosnąć do rekordowy...
Współpłacenie za leczenie w publicznej służbie zdrowia pomogłoby najgorzej sytuowanym. Bo dla ich budżetów choro...
PSL ma własną propozycję reformy systemu ochrony zdrowia, której szczegóły omówiono 11 grudnia na spotkaniu u wi...
Niemal jedna trzecia Polaków (31,7 proc.) zdecydowanie sprzeciwia się wprowadzeniu opłat w publicznej ochronie z...
Rząd, szukając nowych źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia, rozważa zmiany w KRUS oraz możliwość wprowadz...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas