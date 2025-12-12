Aktualizacja: 12.12.2025 12:11 Publikacja: 12.12.2025 11:54
W związku z potrzebą nowych źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia rozważane są m.in. zmiany w KRUS
Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że stabilności systemu ochrony zdrowia nie jest w stanie zapewnić sama składka zdrowotna. W związku z tym w przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej propozycji zmian dotyczących innych źródeł finansowania.
Kluczowym zagadnieniem związanym z tym tematem są szczególne zasady dla ubezpieczonych w KRUS. Jedna z propozycji reform zakłada przegląd grup objętych zwolnieniami ze składki zdrowotnej, w tym m.in. właśnie rolników, ale także służb mundurowych. Nie wszyscy popierają jednak ten pomysł.
– Obawiam się, że proponowane zmiany nie doprowadziłyby do znaczącego zwiększenia wpływów NFZ, a jednocześnie będą łatwe do skrytykowania. Takie rozwiązania są politycznie trudne do przeprowadzenia – przyznał Wojciech Konieczny, senator Lewicy i były wiceminister zdrowia, cytowany przez Rynek Zdrowia.
W dyskusji o reformie finansowania ochrony zdrowia inną sporną kwestią jest możliwość wprowadzenia współpłacenia pacjentów.
