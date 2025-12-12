Reklama

Potrzebne nowe źródła finansowania ochrony zdrowia. Będzie reforma w KRUS?

Rząd, szukając nowych źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia, rozważa zmiany w KRUS oraz możliwość wprowadzenia współpłacenia pacjentów - podaje serwis Rynek Zdrowia. Pojawiają się propozycje, których jeszcze niedawno nie brano pod uwagę.

Publikacja: 12.12.2025 11:54

W związku z potrzebą nowych źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia rozważane są m.in. zmiany w

W związku z potrzebą nowych źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia rozważane są m.in. zmiany w KRUS

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Joanna Kamińska

Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że stabilności systemu ochrony zdrowia nie jest w stanie zapewnić sama składka zdrowotna. W związku z tym w przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej propozycji zmian dotyczących innych źródeł finansowania.

Kolejne propozycje zmian w finansowaniu systemu ochrony zdrowia

Kluczowym zagadnieniem związanym z tym tematem są szczególne zasady dla ubezpieczonych w KRUS. Jedna z propozycji reform zakłada przegląd grup objętych zwolnieniami ze składki zdrowotnej, w tym m.in. właśnie rolników, ale także służb mundurowych. Nie wszyscy popierają jednak ten pomysł.

– Obawiam się, że proponowane zmiany nie doprowadziłyby do znaczącego zwiększenia wpływów NFZ, a jednocześnie będą łatwe do skrytykowania. Takie rozwiązania są politycznie trudne do przeprowadzenia – przyznał Wojciech Konieczny, senator Lewicy i były wiceminister zdrowia, cytowany przez Rynek Zdrowia.

W dyskusji o reformie finansowania ochrony zdrowia inną sporną kwestią jest możliwość wprowadzenia współpłacenia pacjentów.

CZYTAJ WIĘCEJ: Uprzywilejowani pod lupą. Reforma finansowania zdrowia uderzy w KRUS?

