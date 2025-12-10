„Orły Zdrowia” przyznane po raz pierwszy

Aktualizacja: 10.12.2025 11:37 Publikacja: 10.12.2025 10:19
Laureaci pierwszej edycji Orłów Zdrowia
Foto: Cezary Piwowarski
Celem nagród jest uhonorowanie podmiotów, które swoją działalnością wykraczają poza standardowe obowiązki, wykazując się zaangażowaniem i troską o dobro pacjentów oraz zdrowie publiczne. „Orłami Zdrowia” redakcja „Rzeczpospolitej” chce zwrócić uwagę na dobre praktyki i inspirujące inicjatywy, które budują nową jakość w systemie ochrony zdrowia.
Do laureatów trafiło osiem „Orłów Zdrowia” w sześciu kategoriach: Promotor profilaktyki, Promotor bezpieczeństwa zdrowotnego, Promotor innowacji, Pracodawca w sektorze farmaceutycznym, Organizacja pacjencka oraz Startup medyczny.
To kategoria, w której wyróżniono podmioty, które szczególnie przyczyniły się do szerzenia idei profilaktyki zdrowotnej. Redakcja przyznała trzy równorzędne nagrody – dla osoby, firmy i organizacji non-profit.
„Orzeł Zdrowia” powędrował w ręce dr n. ekon. Małgorzaty Gałązki-Sobotki za „konsekwentne zaangażowanie w promowanie profilaktyki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii profilaktyki otyłości oraz diagnostyki i leczenia choroby otyłościowej”. Jako współinicjatorka Partnerstwa na rzecz profilaktyki i leczenia otyłości działa na rzecz zmniejszenia częstości występowania w Polsce otyłości jako problemu zdrowotnego, społecznego i ekonomicznego. W sferze edukacyjnej dąży do tego, żeby temat otyłości i choroby otyłościowej przestał być marginalizowany zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w środowisku medycznym.
Czytaj więcej
Przedstawiamy laureatów tegorocznej edycji nagród „Rzeczpospolitej” w kategorii „organizacje ekol...
– Zdrowie jest kapitałem. To kapitał, bez którego się nie rozwiniemy ani społecznie, ani gospodarczo – podkreśliła Małgorzata Gałązka-Sobotka. Jak dodała, sukces w walce o zdrowie Polaków nastąpi wtedy, gdy tematyka zdrowotna nie będzie zamknięta tylko w ramach polityki zdrowotnej, którą nieustannie trapią niemoce i kryzysy.
– Musimy zacząć rozmawiać o inwestycjach w zdrowie nie tylko jednostki, nie tylko rodzin, ale również inwestycjach w branżę zdrowotną, która może być motorem rozwoju społeczno-gospodarczego, budowania konkurencyjności nie tylko Polski w Europie, ale Europy w świecie, a przecież takie mamy ambicje – wskazała laureatka.
– Moim działaniom przyświeca jedna idea, że zdrowie może nie jest wszystkim, ale bez zdrowia wszystko jest niczym. Dlatego tak ważna jest profilaktyka oraz dostrzeżenie chorób, które do tej pory były niewidoczne, a na pewno otyłość do takich niedostrzeganych, a wielkich wyzwań w polityce społecznej i zdrowotnej należy – podsumowała Małgorzata Gałązka-Sobotka.
„Orzeł Zdrowia” w kategorii Promotor profilaktyki trafił do firmy Novartis Poland. Redakcja przyznała nagrodę za budowanie świadomości o roli profilaktyki w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka piersi. Firma wspiera inicjatywy, które nagłaśniają problem niskiego uczestnictwa Polek w badaniach przesiewowych pod kątem tej choroby. Uczestniczy w dyskusji na temat barier, które powodują, że Polki rzadko wykonują mammografię oraz wskazuje ścieżki dotarcia do kobiet z przekazem o możliwości i potrzebie wykonywania takich badań.
Nagrodę z rąk zastępcy redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” i szefa Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” Cezarego Szymanka odebrały Aneta Poznańska, dyrektorka ds. komunikacji oraz Iwona Pająk, dyrektorka ds. public affairs w Novartis Poland. – Zależy nam na tym, żeby poziom udziału w mammografii w Polsce był większy i z obecnych ok. 30 proc. abyśmy doszli do 60 proc., co wpłynie na lepsze efekty terapeutyczne dla pacjenta i zdrowsze społeczeństwo – wskazała Aneta Poznańska. Iwona Pająk zauważyła zaś, że firma nagłaśniała kwestię profilaktyki raka piersi m.in. w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE.
Czytaj więcej
W ciągu najbliższych trzech dekad luka między kosztami leczenia a przychodami systemu może wzrosn...
Trzeci laureat w kategorii Promotor profilaktyki to Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej. Organizacja w sposób szczególny angażuje się w działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Od lat z zaangażowaniem buduje świadomość znaczenia profilaktyki nowotworowej, docierając z rzetelną wiedzą do tysięcy kobiet i ich rodzin. Dzięki działaniom edukacyjnym i społecznym zwiększa dostęp do informacji o badaniach przesiewowych i wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych. Fundacja z empatią i profesjonalizmem przełamuje bariery lęku, wstydu i dezinformacji, inspirując do troski o własne zdrowie. Przyznana nagroda jest wyrazem uznania dla niezwykłej misji Fundacji oraz jej realnego wpływu na poprawę zdrowia publicznego.
Nagrodę odebrała Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, która zwróciła uwagę na konieczność budowania indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie. – Brakuje świadomości w społeczeństwie, że mamy wpływ i że możemy zmienić to, co się z nami będzie działo, poprzez podjęcie zwykłego, prostego kroku, jakim jest np. zapisanie się przez IKP na mammografię. Mamy w systemie narzędzia, które pomagają nam i dodają skrzydeł do działania – powiedziała.
– Jeszcze kilka lat temu nie zachęcałabym kobiet z taką odpowiedzialnością i determinacją do wykonywania mammografii, ponieważ brakowało realnych rozwiązań, adekwatnych do potrzeb polskich kobiet. Teraz te narzędzia są dostępne, dzięki czemu możemy z pełną odpowiedzialnością przekazywać kobietom i społeczeństwu poczucie siły i sprawczości. A skoro narzędzia już istnieją, warto z nich korzystać – uzupełniła.
Czytaj więcej
Zapowiedź prezydenckiego weta w przypadku próby zamrożenia tzw. ustawy podwyżkowej to najsilniejs...
„Orła Zdrowia” w tej kategorii otrzymała Polpharma SA za „konsekwentne podkreślanie roli bezpieczeństwa lekowego jako jednego z filarów bezpieczeństwa państwa”. Firma nie tylko promuje tę ideę, ale buduje w Polsce fundament bezpieczeństwa lekowego, rozwijając lokalną produkcję substancji czynnych i zmniejszając zależność Polski od importu. Przyznana nagroda to wyraz uznania dla odpowiedzialności, odwagi inwestycyjnej i realnego wkładu tego podmiotu w zdrowie publiczne naszego kraju.
– Bezpieczeństwo lekowe jest niezwykle ważne w obecnej sytuacji. Naszym zdaniem powinno być tak samo ważne, jak bezpieczeństwo militarne, i z tym przekazem staramy się dotrzeć nie tylko szerzej do społeczeństwa, ale przede wszystkim do naszych rządzących – powiedziała Beata Zduńczyk-Golędzinowska, szefowa Działu Komunikacji Korporacyjnej w Polpharma SA. Przypomniała, że blisko 80 proc. substancji czynnych używanych w Polsce pochodzi z Azji, co stanowi poważne ryzyko w przypadku globalnych kryzysów. – Gdyby doszło do zerwania łańcuchów dostaw, znaleźlibyśmy się w bardzo trudnej sytuacji – wskazała.
Podkreśliła też, że w przypadku firmy za słowami idą czyny. – W zeszłym roku otworzyliśmy w Starogardzie Gdańskim centrum laboratoryjno-produkcyjne wysokoaktywnych substancji czynnych (API). Jest to konkretna cegiełka, która ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa lekowego w Polsce – podsumowała Beata Zduńczyk-Golędzinowska.
„Orzeł Zdrowia” w tej kategorii trafił do AstraZeneca Pharma Poland za działania, które przyczyniają się do wzrostu innowacyjności w ochronie zdrowia. Laureat wyznacza nowe standardy w dziedzinie innowacyjnych terapii, wprowadzając nowoczesne rozwiązania, które zmieniają życie pacjentów. Firma inwestuje w badania i rozwój, łącząc naukową precyzję z odwagą w podejmowaniu wyzwań klinicznych i technologicznych. Dzięki inicjatywom i współpracy z ośrodkami akademickimi tworzy przestrzeń do budowania innowacji we współpracy z polską nauką.
– Wypowiadam się w imieniu własnym oraz 3,5 tysiąca pracowników AstraZeneca, bo właśnie tyle osób zatrudniamy w Polsce. Działamy tu od 35 lat, a od 10 lat mamy również przyjemność i przywilej prowadzić globalne centrum badawczo-rozwojowe. Wspominam o tym, ponieważ jest to jedno z zaledwie sześciu takich miejsc na świecie, w które AstraZeneca zdecydowała się zainwestować – zaznaczyła Sylwia Piekarska, dyrektor ds. Public & Government Affairs, odbierając nagrodę. Jak dodała, firma jest w Polsce dla polskich pacjentów, ale również dla polskiej gospodarki.
Czytaj więcej
Nie ma szczepionki idealnej. I nie ma też takiego leku. Ale szczepienia to jedno z największych o...
„Orzeł Zdrowia” dla najlepszego pracodawcy w sektorze farmaceutycznym otrzymała firma MSD Polska za realizację programów rozwoju zawodowego, promowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz innowacyjne podejście do zarządzania zespołami. Laureat tworzy środowisko pracy, które łączy profesjonalizm z troską o rozwój i dobrostan pracowników. Firma wyróżnia się otwartą kulturą organizacyjną, wspierającą współpracę, innowacyjność i wymianę wiedzy w zespole. Nagroda jest wyrazem uznania dla zaangażowania firmy w budowanie inspirującego miejsca pracy w sektorze farmaceutycznym.
Marcin Bodio, dyrektor ds. Polityki Zdrowotnej i Komunikacji podkreślił, że w MSD kluczową rolę odgrywają ludzie. – W MSD mocno wierzymy, że najlepsze pomysły i innowacje tworzą ludzie – to oni są sercem naszej firmy. Dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu i pomysłowości naszych pracowników możemy odkrywać przełomowe terapie oraz poszerzać dostęp pacjentów do innowacyjnych metod leczenia – powiedział.
– Kulturę pracy, którą budujemy, opieramy na inkluzywności, otwartym dialogu i poczuciu bezpieczeństwa psychologicznego. Kluczowa jest dla nas także postawa „speak up”, ponieważ wierzymy, że tam, gdzie każdy głos jest słyszalny i doceniany, rodzą się najlepsze pomysły – uzupełnił Marcin Bodio.
W tej kategorii „Rzeczpospolita” nagrodziła „Orłem Zdrowia” Fundację StwardnienieRozsiane.Info. Organizacja wspiera osoby chore na stwardnienie rozsiane, dostarczając rzetelnych informacji oraz praktycznego wsparcia w codziennym życiu z chorobą. Fundacja, organizując największą w Polsce konferencję pacjencką, buduje przestrzeń dialogu między chorymi, środowiskiem medycznym i instytucjami, aby poprawić jakość życia chorych na SM.
Jak wskazała prezes i założycielka Fundacji StwardnienieRozsiane.Info Monika Łada, oprócz największej konferencji dla pacjentów organizacja otworzyła też Centrum Edukacji Osób ze Stwardnieniem Rozsianym. – Dzięki temu wiedza na temat SM oraz sposobów odnajdywania się w systemie ochrony zdrowia, który bywa dla pacjentów nieco problematyczny, będzie przez nas upowszechniana każdego dnia, zarówno stacjonarnie w Gdańsku, jak i w całej Polsce – zadeklarowała.
„Orzeł Zdrowia” dla startupu medycznego trafił do spółki ExploRNA Therapeutics. To innowacyjna spółka biotechnologiczna, która przekształca pionierskie badania akademickie w przełomowe technologie modyfikacji mRNA, otwierając drogę do nowych zastosowań terapeutycznych, m.in. w obszarze leczenia raka. To zarazem jeden z najbardziej obiecujących polskich startupów biotechnologicznych z szansą na globalny sukces. Nagroda to wyraz uznania za podejmowany trud naukowy, wizjonerskie podejście i konsekwencję w realizowaniu przełomowych projektów.
– Technologią RNA zajmuję się od ponad 20 lat – powiedział prof. Jacek Jemielity, założyciel firmy. Jak wskazał, jeden z wynalazków firmy jest wykorzystywany w czternastu badaniach klinicznych, głównie w obszarze immunoterapii oraz w szczepionkach przeciwnowotworowych.
– Spółka ExploRNA Therapeutics zatrudnia 30 osób, z czego 25 to naukowcy. Tworzymy technologie, które mają otworzyć potencjał technologii RNA poza szczepionkami przeciwwirusowymi. Odniesiśmy pewien sukces, udało nam się przekonać dużego inwestora do wsparcia naszej działalności. Opracowana przez nas technologia jest testowana w około 40 firmach, w tym osiem to globalne koncerny farmaceutyczne. Mamy realną szansę na sukces i kilka bardzo obiecujących projektów – powiedział prof. Jacek Jemielity. Jak dodał, wszystko zależy od finansowania, a w tej chwili prawdopodobieństwo sukcesu i ryzyka wyczerpania środków jest porównywalne.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak zmiany hormonalne w ciąży mogą wpływać na rozwój mózgu dziecka? Najnowsze badanie przygląda się roli tarczyc...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Wirus ptasiej grypy może wywołać pandemię gorszą od tej, wywołanej w 2020 roku przez koronawirus SARS-CoV-2, któ...
Nieprzewidywalność prawa stała się jednym z największych obciążeń dla polskiej gospodarki.
Firmy coraz częściej muszą mierzyć się z konsekwencjami chorób cywilizacyjnych: rosnącą absencją, kosztami zastę...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Refundacja in vitro wróciła ponad rok temu i już dzięki temu programowi urodziło się ponad 6 tys. dzieci. Eksper...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas