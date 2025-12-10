„Orły Zdrowia” przyznane po raz pierwszy

– Zdrowie jest kapitałem. To kapitał, bez którego się nie rozwiniemy ani społecznie, ani gospodarczo – podkreśliła Małgorzata Gałązka-Sobotka. Jak dodała, sukces w walce o zdrowie Polaków nastąpi wtedy, gdy tematyka zdrowotna nie będzie zamknięta tylko w ramach polityki zdrowotnej, którą nieustannie trapią niemoce i kryzysy.

– Musimy zacząć rozmawiać o inwestycjach w zdrowie nie tylko jednostki, nie tylko rodzin, ale również inwestycjach w branżę zdrowotną, która może być motorem rozwoju społeczno-gospodarczego, budowania konkurencyjności nie tylko Polski w Europie, ale Europy w świecie, a przecież takie mamy ambicje – wskazała laureatka.

– Moim działaniom przyświeca jedna idea, że zdrowie może nie jest wszystkim, ale bez zdrowia wszystko jest niczym. Dlatego tak ważna jest profilaktyka oraz dostrzeżenie chorób, które do tej pory były niewidoczne, a na pewno otyłość do takich niedostrzeganych, a wielkich wyzwań w polityce społecznej i zdrowotnej należy – podsumowała Małgorzata Gałązka-Sobotka.

„Orzeł Zdrowia” w kategorii Promotor profilaktyki trafił do firmy Novartis Poland. Redakcja przyznała nagrodę za budowanie świadomości o roli profilaktyki w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka piersi. Firma wspiera inicjatywy, które nagłaśniają problem niskiego uczestnictwa Polek w badaniach przesiewowych pod kątem tej choroby. Uczestniczy w dyskusji na temat barier, które powodują, że Polki rzadko wykonują mammografię oraz wskazuje ścieżki dotarcia do kobiet z przekazem o możliwości i potrzebie wykonywania takich badań.

Nagrodę z rąk zastępcy redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” i szefa Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” Cezarego Szymanka odebrały Aneta Poznańska, dyrektorka ds. komunikacji oraz Iwona Pająk, dyrektorka ds. public affairs w Novartis Poland. – Zależy nam na tym, żeby poziom udziału w mammografii w Polsce był większy i z obecnych ok. 30 proc. abyśmy doszli do 60 proc., co wpłynie na lepsze efekty terapeutyczne dla pacjenta i zdrowsze społeczeństwo – wskazała Aneta Poznańska. Iwona Pająk zauważyła zaś, że firma nagłaśniała kwestię profilaktyki raka piersi m.in. w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE.