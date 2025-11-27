Wirus ptasiej grypy może wywołać pandemię, jeśli zmutuje w sposób, który pozwoli mu przenosić się z człowieka na człowieka. Obecnie ludzie mogą zakazić się wirusem jedynie przez kontakt z ptakami, które są jego nosicielami. Zdarzają się również przypadki zakażenia wirusem ptasiej grypy innych niż człowiek ssaków.

Reklama Reklama

Dlaczego ptasia grypa może być groźniejsza od koronawirusa SARS-CoV-2

- To czego się obawiamy, to że wirus zaadaptuje się (do przenoszenia się między) ssakami, zwłaszcza ludźmi, będzie zdolny do transmisji z człowieka na człowieka i stanie się wirusem pandemicznym – powiedziała Rameix-Welti. Instytut Pasteura był jednym z pierwszych europejskich ośrodków medycznych, który stworzył testy wykrywające COVID-19.

Rameix-Welti wyjaśniła, że o ile ludzie posiadają przeciwciała chroniące przeciwko wirusom grypy sezonowej, o tyle nie mają przeciwciał chroniących ich przed wirusem ptasiej grypy (H5), tak jak nie mieli przeciwciał chroniących ich przed koronawirusem SARS-CoV-2.

Wirus ptasiej grypy jest jednak groźniejszy od koronawirusa, ponieważ w odróżnieniu od tego ostatniego, który jest śmiertelnie groźny głównie dla osób z obniżoną odpornością i cierpiących na choroby współistniejące, ptasia grypa stanowi zagrożenie dla życia również osób z właściwie funkcjonującym układem odpornościowym – tłumaczyła ekspertka z Francji.