Reklama
Rozwiń
Reklama

Pandemia gorsza niż wywołana koronawirusem? Ekspertka wskazuje na zagrożenie

Wirus ptasiej grypy może wywołać pandemię gorszą od tej, wywołanej w 2020 roku przez koronawirus SARS-CoV-2, który powodował zachorowania na COVID-19 - ostrzega dyrektor medyczna centrum chorób układu oddechowego we francuskim Instytucie Pasteura Marie-Anne Rameix-Welti w rozmowie z agencją Reutera.

Publikacja: 27.11.2025 16:25

Pandemia gorsza niż wywołana koronawirusem? Ekspertka wskazuje na zagrożenie

Foto: Adobe Stock

Artur Bartkiewicz

Wirus ptasiej grypy może wywołać pandemię, jeśli zmutuje w sposób, który pozwoli mu przenosić się z człowieka na człowieka. Obecnie ludzie mogą zakazić się wirusem jedynie przez kontakt z ptakami, które są jego nosicielami. Zdarzają się również przypadki zakażenia wirusem ptasiej grypy innych niż człowiek ssaków. 

Dlaczego ptasia grypa może być groźniejsza od koronawirusa SARS-CoV-2

- To czego się obawiamy, to że wirus zaadaptuje się (do przenoszenia się między) ssakami, zwłaszcza ludźmi, będzie zdolny do transmisji z człowieka na człowieka i stanie się wirusem pandemicznym – powiedziała Rameix-Welti. Instytut Pasteura był jednym z pierwszych europejskich ośrodków medycznych, który stworzył testy wykrywające COVID-19.

Czytaj więcej

Ptasia grypa w Niemczech niebezpiecznie się rozprzestrzenia
Rolnictwo
Epidemia ptasiej grypy gwałtownie rozprzestrzenia się w Niemczech

Rameix-Welti wyjaśniła, że o ile ludzie posiadają przeciwciała chroniące przeciwko wirusom grypy sezonowej, o tyle nie mają przeciwciał chroniących ich przed wirusem ptasiej grypy (H5), tak jak nie mieli przeciwciał chroniących ich przed koronawirusem SARS-CoV-2. 

Wirus ptasiej grypy jest jednak groźniejszy od koronawirusa, ponieważ w odróżnieniu od tego ostatniego, który jest śmiertelnie groźny głównie dla osób z obniżoną odpornością i cierpiących na choroby współistniejące, ptasia grypa stanowi zagrożenie dla życia również osób z właściwie funkcjonującym układem odpornościowym – tłumaczyła ekspertka z Francji. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Jan Zielonka: Zapomniana wojna z Covid-19
felietony
Jan Zielonka: Zapomniana wojna z Covid-19

Dotychczas ludzie, u których doszło do zakażenia wirusem ptasiej grypy, w tym m.in. wirusem H5N1, który krążył po fermach drobiu, ale atakował również krowy mleczne w USA, musieli mieć bliski kontakt z zakażonymi zwierzętami. W listopadzie doszło do pierwszego przypadku zakażenia człowieka wirusem ptasiej grypy H5N5 – mężczyzna, u którego wykryto infekcję w amerykańskim stanie Waszyngton, zmarł w ubiegłym tygodniu. Cierpiał na choroby współistniejące. 

WHO podaje, że w latach 2003-2025 pojawiło się ok. tysiąc niewielkich ognisk ptasiej grypy wśród ludzi – głównie w Egipcie, Indonezji i Wietnamie. 48 proc. zakażonych ptasią grypą ludzi zmarło. 

Pandemia ptasiej grypy nadal jest mało prawdopodobna

Gregorio Torres, szef Departamentu Nauki w Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (World Organisation for Animal Health) twierdzi jednak, że ryzyko wybuchu pandemii ptasiej grypy pozostaje niskie. 

- Musimy przygotować się na reakcję z odpowiednim wyprzedzeniem. Ale obecnie można spokojnie chodzić do lasu, jeść kurczaki i jajka, cieszyć się życiem. Ryzyko pandemii istnieje. Ale jeśli chodzi o prawdopodobieństwo, jest bardzo niskie – stwierdził. 

Rameix-Welti uważa też, że jeśli ptasia grypa zmutuje i zacznie przenosić się z człowieka na człowieka, wówczas świat będzie lepiej przygotowany na pandemię, niż był w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. 

Reklama
Reklama

- Mamy kandydatów na szczepionki i wiedzę, jak szybko wytwarzać szczepionki – podkreśliła. - Mamy też w magazynach leki antywirusowe, które, co do zasady, są skuteczne przeciwko wirusowi ptasiej grypy – dodała. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Choroby Koronawirus SARS-COV-2 COVID-19 Ptasia grypa

Wirus ptasiej grypy może wywołać pandemię, jeśli zmutuje w sposób, który pozwoli mu przenosić się z człowieka na człowieka. Obecnie ludzie mogą zakazić się wirusem jedynie przez kontakt z ptakami, które są jego nosicielami. Zdarzają się również przypadki zakażenia wirusem ptasiej grypy innych niż człowiek ssaków. 

Dlaczego ptasia grypa może być groźniejsza od koronawirusa SARS-CoV-2

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Deregulacja powinna polegać na usuwaniu realnych barier przy prowadzeniu biznesu i poprawianiu jakoś
Patronat Rzeczpospolitej
Biznes ostrzega: chaos regulacyjny kosztuje Polskę miliardy
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Materiał Promocyjny
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Polska ma trzykrotnie wyższy poziom niepełnosprawności wynikającej z chorób przewlekłych niż średnia
Patronat Rzeczpospolitej
Zdrowie pracowników jako inwestycja. Czas na zmianę myślenia
Parom starającym się o dziecko metodą zapłodnienia pozaustrojowego przysługuje w rządowym programie
Zdrowie
In vitro to szansa na dziecko dla osób z niepłodnością
Uczestnicy debaty w siedzibie „Rzeczpospolitej” (od lewej): Georg Schroeckenfuchs (Novartis), Ireneu
Zdrowie
Recepta na konkurencyjność przemysłu farmaceutycznego
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Aneta Grzegorzewska
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama