Władze Hamburga nakazały obowiązkowe trzymanie drobiu w zamknięciu ze względu na ryzyko zakażeń. Nakaz wejdzie w życie 31 października – poinformował urząd ds. ochrony konsumentów. Obowiązek dotyczy m.in. kur, indyków, perliczek, kuropatw, bażantów, strusi, przepiórek, kaczek i gęsi, które są hodowane lub utrzymywane w niewoli.

Ptasia grypa dotarła do Hamburga

Obecnie w Hamburgu potwierdzono trzy przypadki ptasiej grypy u dzikich ptaków oraz 14 podejrzeń kolejnych zakażeń. Władze zakazały także organizowania wystaw, targów i innych imprez z udziałem drobiu i gołębi na całym terenie miasta.

W Niemczech wirus ptasiej grypy rozprzestrzenia się na coraz więcej ferm. Jak poinformował Instytut Friedricha Loefflera (FLI) w Greifswaldzie, od początku września liczba ognisk grypy ptaków w komercyjnych hodowlach drobiu wzrosła do 35, a nowe przypadki zgłaszane są każdego dnia.