Epidemia ptasiej grypy gwałtownie rozprzestrzenia się w Niemczech

Ptasia grypa w Niemczech niebezpiecznie się rozprzestrzenia. Wirus występuje głównie wśród dzikich ptaków, które jednak mogą zakażać także zwierzęta hodowlane. W ramach działań zapobiegawczych w całym kraju wybito już ponad 500 000 sztuk drobiu. Po kraju związkowym Saary także Hamburg wprowadza nowe restrykcje.

Publikacja: 29.10.2025 18:47

Foto: Emily Elconin/Bloomberg

Urszula Lesman

Władze Hamburga nakazały obowiązkowe trzymanie drobiu w zamknięciu ze względu na ryzyko zakażeń. Nakaz wejdzie w życie 31 października – poinformował urząd ds. ochrony konsumentów. Obowiązek dotyczy m.in. kur, indyków, perliczek, kuropatw, bażantów, strusi, przepiórek, kaczek i gęsi, które są hodowane lub utrzymywane w niewoli.

Ptasia grypa dotarła do Hamburga

Obecnie w Hamburgu potwierdzono trzy przypadki ptasiej grypy u dzikich ptaków oraz 14 podejrzeń kolejnych zakażeń. Władze zakazały także organizowania wystaw, targów i innych imprez z udziałem drobiu i gołębi na całym terenie miasta.

W Niemczech wirus ptasiej grypy rozprzestrzenia się na coraz więcej ferm. Jak poinformował Instytut Friedricha Loefflera (FLI) w Greifswaldzie, od początku września liczba ognisk grypy ptaków w komercyjnych hodowlach drobiu wzrosła do 35, a nowe przypadki zgłaszane są każdego dnia.

Które regiony Niemiec są najbardziej zagrożone ptasią grypą?

Szczególnie dotknięte są gospodarstwa w Dolnej Saksonii, Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Brandenburgii. W dużej części Dolnej Saksonii obowiązuje już nakaz trzymania drobiu w zamknięciu. Jak poinformowała minister rolnictwa Miriam Staudte w Hanowerze, odpowiednie rozporządzenie wydały już 14 powiatów oraz region Hanower i miasto Oldenburg – zazwyczaj dotyczy ono hodowli liczących ponad 50 sztuk drobiu.

Saarland jako pierwszy kraj związkowy wprowadził obowiązek trzymania drobiu w zamknięciu. Rozporządzenie weszło w życie w czwartek. Jak poinformowało ministerstwo środowiska tego landu, zarządzenie wydano w celu ochrony miejscowych stad hodowlanych i ptactwa domowego. Liczba ptaków wybitych w całych Niemczech w ramach działań prewencyjnych znacznie przekroczyła już 500 000 sztuk.

30 tys. euro kary za wypuszczenie drobiu na podwórko

Według danych Instytutu Loefflera, ptasia grypa szerzy się także wśród dzikich ptaków. W około 160 przesłanych do laboratorium padłych ptakach wykryto wirus H5N1, a faktyczna liczba martwych zwierząt jest wielokrotnie wyższa.

Za naruszenie nakazu trzymania drobiu w zamknięciu mogą być nakładane grzywny do 30 000 euro. Ryzyko zakażenia wirusem przez człowieka uznawane jest za bardzo niskie – dotychczas potwierdzono je jedynie w pojedynczych przypadkach u osób mających bardzo bliski kontakt z zakażonym drobiem.

„Według Instytutu Roberta Kocha w Niemczech nie odnotowano jeszcze ani jednego przypadku zakażenia u człowieka” – podkreślono w komunikacie.

