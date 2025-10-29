Aktualizacja: 29.10.2025 19:59 Publikacja: 29.10.2025 18:47
Ptasia grypa w Niemczech niebezpiecznie się rozprzestrzenia
Foto: Emily Elconin/Bloomberg
Władze Hamburga nakazały obowiązkowe trzymanie drobiu w zamknięciu ze względu na ryzyko zakażeń. Nakaz wejdzie w życie 31 października – poinformował urząd ds. ochrony konsumentów. Obowiązek dotyczy m.in. kur, indyków, perliczek, kuropatw, bażantów, strusi, przepiórek, kaczek i gęsi, które są hodowane lub utrzymywane w niewoli.
Obecnie w Hamburgu potwierdzono trzy przypadki ptasiej grypy u dzikich ptaków oraz 14 podejrzeń kolejnych zakażeń. Władze zakazały także organizowania wystaw, targów i innych imprez z udziałem drobiu i gołębi na całym terenie miasta.
W Niemczech wirus ptasiej grypy rozprzestrzenia się na coraz więcej ferm. Jak poinformował Instytut Friedricha Loefflera (FLI) w Greifswaldzie, od początku września liczba ognisk grypy ptaków w komercyjnych hodowlach drobiu wzrosła do 35, a nowe przypadki zgłaszane są każdego dnia.
Szczególnie dotknięte są gospodarstwa w Dolnej Saksonii, Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Brandenburgii. W dużej części Dolnej Saksonii obowiązuje już nakaz trzymania drobiu w zamknięciu. Jak poinformowała minister rolnictwa Miriam Staudte w Hanowerze, odpowiednie rozporządzenie wydały już 14 powiatów oraz region Hanower i miasto Oldenburg – zazwyczaj dotyczy ono hodowli liczących ponad 50 sztuk drobiu.
Saarland jako pierwszy kraj związkowy wprowadził obowiązek trzymania drobiu w zamknięciu. Rozporządzenie weszło w życie w czwartek. Jak poinformowało ministerstwo środowiska tego landu, zarządzenie wydano w celu ochrony miejscowych stad hodowlanych i ptactwa domowego. Liczba ptaków wybitych w całych Niemczech w ramach działań prewencyjnych znacznie przekroczyła już 500 000 sztuk.
Według danych Instytutu Loefflera, ptasia grypa szerzy się także wśród dzikich ptaków. W około 160 przesłanych do laboratorium padłych ptakach wykryto wirus H5N1, a faktyczna liczba martwych zwierząt jest wielokrotnie wyższa.
Za naruszenie nakazu trzymania drobiu w zamknięciu mogą być nakładane grzywny do 30 000 euro. Ryzyko zakażenia wirusem przez człowieka uznawane jest za bardzo niskie – dotychczas potwierdzono je jedynie w pojedynczych przypadkach u osób mających bardzo bliski kontakt z zakażonym drobiem.
