Merz w Berlinie: Rosja gra na czas

Jak zapowiedział Merz, „my nie damy się wywieść w pole”. - Mamy pięć celów, co do których jesteśmy zgodni między Europą, Ukrainą, a USA. Chcemy osiągnąć zawieszenie broni, które będzie szanować suwerenność Ukrainy, musi być związane z gwarancjami USA i Europy, musi być wypracowane przez Europę, USA i Ukrainę, nie może wpływać na jedność w NATO oraz musi zawierać europejską perspektywę i uwzględniać odbudowę Ukrainy - powiedział kanclerz Friedrich Merz na konferencji z Wołodymyrem Zełenskim w Berlinie.

– Dzisiaj udało nam się poczynić znaczące postępy w negocjacjach. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć kolejne postępy jeszcze dziś wieczorem i że uda nam się podjąć pewne decyzje. Jednocześnie chcemy zachęcić Rosję, by przestała grać na zwłokę, dlatego będziemy wywierać jeszcze większy nacisk na Rosję. Przede wszystkim robimy postępy w zakresie zamrożonych rosyjskich aktywów – dodał kanclerz Niemiec. – Mam nadzieję, że uda nam się przekonać Belgię – dodał.

Wołodymyr Zełenski: To naprawdę ważne dni

– Dziękuję Niemcom za możliwość współpracy na rzecz pokoju. To naprawdę ważne dni, w których udaje nam się uczynić postępy. Ukraińcy są zmuszeni do walki z bronią w ręku, aby interesy Ukrainy były szanowane. Tak powinno być. Cieszymy się, że partnerzy nam pomagają i dążą, by doszło do pokoju – powiedział Zełenski.

– Nie wszystkie kwestie są łatwe, jednak ważne jest, żebyśmy wszyscy działali, by zostały one rozwiązane. Dialogów na temat terytoriów było wiele i myślę, że póki co nasze zdania są różne. Cieszę się, że mogłem przekazać moje stanowisko. Wszyscy są gotowi, żeby działać wspólnie i przybliżać Ukrainę do zakończenia wojny. Dziś jeszcze kontynuujemy spotkania – dodał.