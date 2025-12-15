Rzeczpospolita
Merz w Berlinie: Rosja gra na czas

- Rosja gra na czas, a jednocześnie kontynuuje ataki na Ukrainę z nie zmniejszoną siłą. Chcemy osiągnąć zawieszenie broni, które będzie szanować suwerenność Ukrainy. Nie może ono wpływać na jedność NATO. Musimy zachować jedność - mówił w Berlinie kanclerz Niemiec Friedrich Merz na wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Publikacja: 15.12.2025 17:58

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i kanclerz Niemiec Friedrich Merz

Foto: Reuters/Annegret Hilse

Foto: Reuters/Annegret Hilse

Bartosz Lewicki

Jak zapowiedział Merz, „my nie damy się wywieść w pole”. - Mamy pięć celów, co do których jesteśmy zgodni między Europą, Ukrainą, a USA. Chcemy osiągnąć zawieszenie broni, które będzie szanować suwerenność Ukrainy, musi być związane z gwarancjami USA i Europy, musi być wypracowane przez Europę, USA i Ukrainę, nie może wpływać na jedność w NATO oraz musi zawierać europejską perspektywę i uwzględniać odbudowę Ukrainy - powiedział kanclerz Friedrich Merz na konferencji z Wołodymyrem Zełenskim w Berlinie.

– Dzisiaj udało nam się poczynić znaczące postępy w negocjacjach. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć kolejne postępy jeszcze dziś wieczorem i że uda nam się podjąć pewne decyzje. Jednocześnie chcemy zachęcić Rosję, by przestała grać na zwłokę, dlatego będziemy wywierać jeszcze większy nacisk na Rosję. Przede wszystkim robimy postępy w zakresie zamrożonych rosyjskich aktywów – dodał kanclerz Niemiec. – Mam nadzieję, że uda nam się przekonać Belgię – dodał. 

Wołodymyr Zełenski: To naprawdę ważne dni

– Dziękuję Niemcom za możliwość współpracy na rzecz pokoju. To naprawdę ważne dni, w których udaje nam się uczynić postępy. Ukraińcy są zmuszeni do walki z bronią w ręku, aby interesy Ukrainy były szanowane. Tak powinno być. Cieszymy się, że partnerzy nam pomagają i dążą, by doszło do pokoju – powiedział Zełenski.

– Nie wszystkie kwestie są łatwe, jednak ważne jest, żebyśmy wszyscy działali, by zostały one rozwiązane. Dialogów na temat terytoriów było wiele i myślę, że póki co nasze zdania są różne. Cieszę się, że mogłem przekazać moje stanowisko. Wszyscy są gotowi, żeby działać wspólnie i przybliżać Ukrainę do zakończenia wojny. Dziś jeszcze kontynuujemy spotkania – dodał.

Prezydent Ukrainy stwierdził, że stanowiska Stanów Zjednoczonych i Ukrainy w kwestii podziału terytoriów nadal się różnią. Wyraził jednak nadzieję, że USA pomogą osiągnąć kompromis, występując w roli mediatora.  - Myślę, że strona amerykańska, jako mediator, zaproponuje różne kroki, aby znaleźć przynajmniej pewien konsensus. Chciałbym, aby Stany Zjednoczone nadal uczestniczyły w mediacji w tych kwestiach - dodał. 

Negocjacje Ukraina–USA w Berlinie

W niedzielę w Berlinie odbyła się pierwsza część negocjacji delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w sprawie zawieszenia broni w Ukrainie. W poniedziałek rozmowy były kontynuowane.

Wieczorem do Zełenskiego oraz kanclerza Friedricha Merza dołączyć mają m.in. premier Donald Tusk, prezydent Francji Emmanuel Macron, brytyjski premier Keir Starmer, szefowa rządu Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb. Unię Europejską reprezentować będzie m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a NATO – sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte.

Na rozmowy europejskich przywódców z Zełenskim została zaproszona amerykańska delegacja.


Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Niemcy Berlin Ukraina Relacje USA-Ukraina
