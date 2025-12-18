To ciekawe zjawisko, gdyż diaspora turecka w Polsce jest stosunkowo niewielka. Z danych MSWiA wynika, że w naszym kraju legalnie mieszka obecnie blisko 12,6 tys. Turków, a jeszcze w 2015 r. było ich zaledwie 2,7 tys. – Naród turecki nie jest jednolity, a wielu z tych, którzy wyemigrowali, to obywatele Turcji pochodzenia kurdyjskiego, którzy uciekają z tego kraju z powodów politycznych – podkreśla dr Jakub Gajda, orientalista, ekspert ds. Bliskiego Wschodu z Fundacji im. Pułaskiego.

Kryzys gospodarczy w Turcji napędza emigrację do Polski

Skąd tak dużo związków polsko-tureckich, z których rodzą się dzieci? – W Polsce mieszka coraz więcej Turków: przyjeżdżają tu głównie jako studenci oraz imigranci zarobkowi – mówi „Rz” Katarzyna Andrejuk z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, badaczka imigracji tureckiej do Polski. Jak podkreśla, działa to także w drugą stronę. – Poza tym Polki i Polacy również często migrują, poznając w nowych krajach pobytu cudzoziemców pochodzących z różnych państw i różnych kultur. W niektórych krajach europejskich migranci z Polski częściej mają kontakty z imigrantami z innych krajów niż z lokalną, rodzimą populacją. Ze statystyk widzimy, że coraz powszechniejsze są migracje powrotne po kilku lub kilkunastu latach. Oba te procesy sprawiają, że rośnie liczba małżeństw dwunarodowych, jednak nie wszyscy Polacy w takich związkach wybierają Polskę jako kraj stałego pobytu – opowiada Andrejuk. To tłumaczy także fakt, że w poprzednich latach w naszym kraju wysoko w statystykach byli obywatele Włoch, gdzie wielu Polaków po wejściu do UE wybrało się za pracą.

Według ekspertki PAN „w przypadku trzech krajów pochodzenia współmałżonka, o których mowa (Ukraina, Białoruś, Turcja) wybór Polski jako miejsca zamieszkania może być podyktowany czynnikami ekonomicznymi, jak i politycznymi: sytuacja w Polsce jest po prostu stabilniejsza”. – Wydaje się, że takie małżeństwa mogą być bardziej skłonne do migracji międzynarodowych w przyszłości i niekoniecznie musi być to opcja zamieszkania w kraju pochodzenia partnera czy partnerki – ocenia naukowczyni.

Według ekspertów powodem jest sytuacja w Turcji. W 2016 r. miał tam miejsce nieudany zamach stanu. Doprowadził do czystek (blisko 300 tys. Turków aresztowano, także dziennikarzy) i kolejnej fali emigracji. Recep Tayyip Erdogan zmienił system parlamentarny w prezydencki. Dziś, od trzech-czterech lat, kraj trawi ogromny kryzys gospodarczy, który się pogłębia. – I to on jest powodem wyjazdu dużej liczby Turków do Europy, zwłaszcza młodych ludzi – tłumaczy „Rz” dr Karolina Wanda Olszowska, turkolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezeska fundacji Instytut Badań nad Turcją. Jak podkreśla, „Turcja to nie Rosja czy Białoruś”. – Tam można wyrażać swoje niezadowolenie i poglądy, o ile one nie godzą w prezydenta – dodaje.