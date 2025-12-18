Aktualizacja: 18.12.2025 21:22 Publikacja: 18.12.2025 10:37
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Foto: PAP/Rafał Guz
Większego zaskoczenia chyba nie ma. Trybunał Sprawiedliwości UE po rozpatrzeniu skargi Komisji Europejskiej potwierdził w czwartek to, o czym wielu rodzimych prawników trąbi od lat: w polskim TK po 2015 r. zasiedli dublerzy, przez co organ ten nie spełnia wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy. Do tego raz po raz dokonuje antyunijnej wykładni konstytucji.
Po takim wyroku powinno nastąpić prawno-polityczne tsunami. Ale takie rzeczy tylko w normalnych krajach. My mamy już całą serię rozstrzygnięć europejskich trybunałów, które „nie przyjęły się”, a raczej nie zrobiły wrażenia na adresatach. Zakwestionowana Krajowa Rada Sądownictwa działa w najlepsze, podobnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, a tzw. neosędziów wciąż przybywa.
Czytaj więcej
Polski Trybunał Konstytucyjny nie stanowi niezawisłego i bezstronnego sądu ze względu na poważne...
Co zrobi TK, który systematycznie przekracza granice autokompromitacji, chroniąc interesy polityków poprzedniej ekipy rządzącej?
Jego obecny prezes Bogdan Święczkowski znów może sięgnąć po „sprawdzone” narzędzia. Skoro dopatrzył się próby zamachu stanu w działaniach obecnego premiera i połowy parlamentu, a zabezpieczeniami okłada wszystkich wkoło jak cepem, nie widzę powodu, by miał oszczędzić sędziów TSUE. Ba, znając inwencję tego dawnego przybocznego Zbigniewa Ziobry, pewnie już szykuje wnioski o europejskie nakazy aresztowania…
Ale żarty na bok. Żyjemy w prawnym dualizmie, w którym każdy wybiera sobie, które orzeczenia mu pasują, którego prokuratora uznaje i czy przeszkadza mu wątpliwy status sędziego, czy nie. Potrzebujemy Trybunału Konstytucyjnego, którego wyroki są nie tylko ogłaszane, ale i publikowane. Który cieszy się autorytetem na tyle dużym, by móc być arbitrem we wszystkich sporach. Który wie, że to właśnie polska konstytucja obliguje nas do respektowania dobrowolnie podpisanych i ratyfikowanych traktatów międzynarodowych. I którego członkowie mają świadomość, że lekceważenie orzeczeń TSUE oznacza w praktyce krok w kierunku wyjścia z Unii Europejskiej, co w obecnej sytuacji geopolitycznej i z wojną za progiem byłoby zwyczajnym szaleństwem.
W najbliższą sobotę liczba sędziów TK skurczy się do dziewięciu, a liczba wakatów wzrośnie do sześciu. Czas najwyższy zacząć je obsadzać – i oby nie osobami, które przyjdą prosto z polityki. Już wiemy, że to się źle kończy.
Czytaj więcej
Pojawiają się głosy, by zacząć proces wybierania kandydatów na sędziów konstytucyjnych. Czy jedna...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Do prawdy dochodzimy przez nieustanne badanie – stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi. A nie przyjmowanie ba...
Są już taksówkowe oferty: albo po prostu jedziesz od celu, albo masz do tego przyjemność rozmowy po polsku z tak...
Prace w Sejmie będą okazją do naprawienia legislacyjnego potworka, jakim jest projekt ustawy o krajowym systemie...
Cyfryzacja państwa nie polega na tym, że jeden resort ma sprawny system. Polega na tym, że inne urzędy nie muszą...
Ustawa wdrażająca DSA nie zagraża wolności słowa, tylko ją wzmacnia. Bez niej jesteśmy bezbronni wobec Big Techó...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas