Zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem weszło w życie 27 listopada 2024 roku. Wcześniej, od 1 października, Izrael prowadził lądową operację wojskową w Libanie. Jeszcze przed interwencją lądową Izrael przeprowadzał ataki powietrzne na pozycje Hezbollahu w Libanie, w tym na Bejrut. W jednym z nalotów na libańską stolicę zginął sekretarz generalny Hezbollahu Hassan Nasrallah.

Spotkanie w Paryżu: Jak pomóc w rozbrajaniu Hezbollahu i powstrzymać Izrael przed eskalacją

Izrael zdołał poważnie osłabić Hezbollah w wyniku swoich działań militarnych. Odpowiedzialność za tereny w południowym Libanie, z których wycofała się izraelska armia, przejąć miała armia Libanu.

Od momentu zawarcia zawieszenia broni Izrael i Liban wielokrotnie oskarżały się o łamanie warunków porozumienia. W ostatnim czasie Izrael zaczął intensyfikować ataki powietrzne na cele w Libanie, przeprowadzał też znów ataki powietrzne na Bejrut.

Spotkanie w Paryżu zorganizowano w związku z groźbą całkowitego załamania się zawieszenia broni. W jego trakcie omówione mają zostać warunki, w których proces rozbrajania Hezbollahu ma być wsparty oraz zweryfikowany, co z kolei ma przeciwdziałać eskalacji konfliktu przez Izrael – mówią cytowani przez agencję Reutera europejscy i libańscy dyplomaci.