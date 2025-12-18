Aktualizacja: 18.12.2025 13:38 Publikacja: 18.12.2025 11:59
Żołnierze libańskiej armii
Foto: REUTERS/Aziz Taher/File Photo
Zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem weszło w życie 27 listopada 2024 roku. Wcześniej, od 1 października, Izrael prowadził lądową operację wojskową w Libanie. Jeszcze przed interwencją lądową Izrael przeprowadzał ataki powietrzne na pozycje Hezbollahu w Libanie, w tym na Bejrut. W jednym z nalotów na libańską stolicę zginął sekretarz generalny Hezbollahu Hassan Nasrallah.
Izrael zdołał poważnie osłabić Hezbollah w wyniku swoich działań militarnych. Odpowiedzialność za tereny w południowym Libanie, z których wycofała się izraelska armia, przejąć miała armia Libanu.
Od momentu zawarcia zawieszenia broni Izrael i Liban wielokrotnie oskarżały się o łamanie warunków porozumienia. W ostatnim czasie Izrael zaczął intensyfikować ataki powietrzne na cele w Libanie, przeprowadzał też znów ataki powietrzne na Bejrut.
Spotkanie w Paryżu zorganizowano w związku z groźbą całkowitego załamania się zawieszenia broni. W jego trakcie omówione mają zostać warunki, w których proces rozbrajania Hezbollahu ma być wsparty oraz zweryfikowany, co z kolei ma przeciwdziałać eskalacji konfliktu przez Izrael – mówią cytowani przez agencję Reutera europejscy i libańscy dyplomaci.
Liban w 2026 roku czekają wybory parlamentarne. Istnieją obawy, że związany z tym paraliż polityczny i upartyjnienie polityki doprowadzą do zwiększenia niestabilności i sprawią, że prezydent Libanu Joseph Aoun będzie mniej skłonny do tego, by naciskać na rozbrojenie szyickiej organizacji.
– Sytuacja jest skrajnie niestabilna, pełna sprzeczności i nie potrzeba wiele, by podpalić beczkę prochu – mówi jeden z rozmówców Reutera proszący o zachowanie anonimowości. – Aoun nie chce, by proces rozbrojenia był zbyt bardzo upubliczniany, ponieważ obawia się, że zantagonizuje to szyicką społeczność na południu kraju i doprowadzi do wzrostu napięcia w tym regionie – dodaje.
Jako że libańska armia samodzielnie nie jest w stanie rozbroić Hezbollahu, jest pomysł, by wzmocnić mechanizm utrzymania zawieszenia broni przez obecność ekspertów wojskowych z Francji, USA i być może innych państw, a także przez żołnierzy sił pokojowych ONZ.
W czwartek Izrael przeprowadził ataki powietrzne na miasteczka w południowym Libanie i w Dolinie Bekaa – podała libańska agencja informacyjna NNA.
Izraelska armia poinformowała, że zaatakowała cele związane z Hezbollahem w kilku miejscach w Libanie, w tym obiekt wykorzystywany do szkolenia bojowników, skład broni i pozycje ogniowe. Armia Izraela podkreśla, że działalność Hezbollaha narusza porozumienie o zawieszeniu broni i stanowi zagrożenie dla Izraela.
Komentując te ataki, przewodniczący parlamentu Nabih Berri, lider szyickiego ruchu Amal, powiedział, że był to „izraelski komunikat” dla uczestników konferencji w Paryżu.
