Francja, Arabia Saudyjska i USA próbują uchronić Liban przed atakiem Izraela

Przedstawiciele władz Francji, Arabii Saudyjskiej i USA spotkają się w czwartek w Paryżu z szefem libańskiej armii, by ustalić mapę drogową do uruchomienia mechanizmu rozbrojenia Hezbollahu, co ma pomóc w przetrwaniu zawieszenia broni między Hezbollahem a Izraelem wynegocjowanego przy pośrednictwie USA i Francji - informuje Reuters.

Publikacja: 18.12.2025 11:59

Żołnierze libańskiej armii

Żołnierze libańskiej armii

Foto: REUTERS/Aziz Taher/File Photo

Artur Bartkiewicz

Zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem weszło w życie 27 listopada 2024 roku. Wcześniej, od 1 października, Izrael prowadził lądową operację wojskową w Libanie. Jeszcze przed interwencją lądową Izrael przeprowadzał ataki powietrzne na pozycje Hezbollahu w Libanie, w tym na Bejrut. W jednym z nalotów na libańską stolicę zginął sekretarz generalny Hezbollahu Hassan Nasrallah. 

Spotkanie w Paryżu: Jak pomóc w rozbrajaniu Hezbollahu i powstrzymać Izrael przed eskalacją

Izrael zdołał poważnie osłabić Hezbollah w wyniku swoich działań militarnych. Odpowiedzialność za tereny w południowym Libanie, z których wycofała się izraelska armia, przejąć miała armia Libanu. 

Od momentu zawarcia zawieszenia broni Izrael i Liban wielokrotnie oskarżały się o łamanie warunków porozumienia. W ostatnim czasie Izrael zaczął intensyfikować ataki powietrzne na cele w Libanie, przeprowadzał też znów ataki powietrzne na Bejrut. 

Spotkanie w Paryżu zorganizowano w związku z groźbą całkowitego załamania się zawieszenia broni. W jego trakcie omówione mają zostać warunki, w których proces rozbrajania Hezbollahu ma być wsparty oraz zweryfikowany, co z kolei ma przeciwdziałać eskalacji konfliktu przez Izrael – mówią cytowani przez agencję Reutera europejscy i libańscy dyplomaci.

Liban w 2026 roku czekają wybory parlamentarne. Istnieją obawy, że związany z tym paraliż polityczny i upartyjnienie polityki doprowadzą do zwiększenia niestabilności i sprawią, że prezydent Libanu Joseph Aoun będzie mniej skłonny do tego, by naciskać na rozbrojenie szyickiej organizacji. 

– Sytuacja jest skrajnie niestabilna, pełna sprzeczności i nie potrzeba wiele, by podpalić beczkę prochu – mówi jeden z rozmówców Reutera proszący o zachowanie anonimowości. – Aoun nie chce, by proces rozbrojenia był zbyt bardzo upubliczniany, ponieważ obawia się, że zantagonizuje to szyicką społeczność na południu kraju i doprowadzi do wzrostu napięcia w tym regionie – dodaje.

Jako że libańska armia samodzielnie nie jest w stanie rozbroić Hezbollahu, jest pomysł, by wzmocnić mechanizm utrzymania zawieszenia broni przez obecność ekspertów wojskowych z Francji, USA i być może innych państw, a także przez żołnierzy sił pokojowych ONZ. 

W czwartek Izrael zbombardował cele w południowym Libanie

W czwartek Izrael przeprowadził ataki powietrzne na miasteczka w południowym Libanie i w Dolinie Bekaa – podała libańska agencja informacyjna NNA. 

Izraelska armia poinformowała, że zaatakowała cele związane z Hezbollahem w kilku miejscach w Libanie, w tym obiekt wykorzystywany do szkolenia bojowników, skład broni i pozycje ogniowe. Armia Izraela podkreśla, że działalność Hezbollaha narusza porozumienie o zawieszeniu broni i stanowi zagrożenie dla Izraela. 

Komentując te ataki, przewodniczący parlamentu&nbsp;Nabih Berri, lider szyickiego ruchu Amal, powiedział, że był to „izraelski komunikat” dla uczestników konferencji w Paryżu. 

