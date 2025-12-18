Karol Nawrocki: Okrągłego Stołu nie można idealizować

– Niezależnie od tego, jak oceniamy Okrągły Stół, bo przecież dyskusje akademickie, naukowe kolejne publikacje pojawiają się wciąż, z całą pewnością Pałac Prezydencki nie jest miejscem, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół. Miejscem, w którym Okrągły Stół powinien się znaleźć, jest Muzeum Historii Polski. Mówimy o historii, oddajemy Okrągły Stół historii. Od 2027 r. będą go mogli jako eksponat historyczny podziwiać zwiedzający Muzeum Historii Polski. Wokół Okrągłego Stołu nadal będą mogły odbywać się debaty, natomiast w najważniejszym gmachu w Rzeczypospolitej, w Pałacu Prezydenckim, Okrągły Stół nie powinien być symbolem, który będzie opowiadał o naszej przyszłości – powiedział Nawrocki.

Czytaj więcej Plus Minus Spacer w nieznane Znakiem rozpoznawczym Polski byli Kopernik, Skłodowska-Curie, Jan Paweł II. 35 lat temu dołączył...

– Dziś, w dwudziestym pierwszym wieku, młodzi Polacy, ci urodzeni w latach dziewięćdziesiątych, w latach dwutysięcznych, ale też moje pokolenie Polaków, nie muszą iść na żadne układy z byłymi dyktatorami, komunistami czy z postkomunistami. Nie chcemy w Polsce XXI wieku, ani nie potrzebujemy, myśląc o naszej przyszłości, o naszym sukcesie ekonomicznym, o naszym sukcesie gospodarczym, o rozwoju naszych technologii, nie musimy wsłuchiwać się w głos nie tylko dyktatury czasów komunistycznych, ale i w głos tych którzy mordowali, ale także nie możemy kolejnych pokoleń Polaków infekować przaśnością systemu komunistycznego. Dziś wolną, niepodległą, suwerenną i ambitną Polskę stać na dużo więcej niż idealizowanie Okrągłego Stołu – dodał.

Karol Nawrocki Foto: PAP/Albert Zawada

Karol Nawrocki: Słowa o końcu komunizmu wypowiedziano przedwcześnie

– Okrągłego Stołu ani nie można zapomnieć, bo jest to ważny element dyskusji historycznej i nim pozostanie ale nie można go także idealizować. Mówiąc o tym, oddając mu hołd w Pałacu Prezydenckim – kontynuował prezydent.

– Chciałbym może zacytować, a bardziej trawestować pewne słowa z 1989 r. wprawdzie przedwcześnie, ale jedna z aktorek teatralnych i filmowych w 1989 r. z entuzjazmem i z dumą powiedziała w programie telewizyjnym, że „Dziś, drodzy państwo, skończył się w Polsce komunizm”. Te słowa były wypowiedziane przedwcześnie, bowiem jak wiemy komunistyczni bohaterowie i komunistyczne elity po 1989 r. funkcjonariusze służby bezpieczeństwa odgrywali ważną rolę. Ja, trawestując słowa tej aktorki z 1989 r. chciałbym z dumą powiedzieć i mam nadzieję, że nie przedwcześnie: Dziś, szanowni państwo, skończył się w Polsce postkomunizm, niech żyje wolna Polska – zakończył prezydent.