Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Prof. Andrzej Nowak: Jeśli PiS wygra w 2027 roku, to będzie moment na zmianę pokoleniową

Donald Tusk kontra Grzegorz Braun i przystawki to wymarzony scenariusz premiera przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku - mówi w rozmowie z WP.pl prof. Andrzej Nowak, historyk, doradca społeczny prezydenta Karola Nawrockiego.

Publikacja: 18.12.2025 09:46

prof. Andrzej Nowak

prof. Andrzej Nowak

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

Przemysław Malinowski

- Wybory w 2027 roku będą sprawdzianem. I jeśli prawica wygra, a PiS - jako najsilniejsza partia centrowa - współtworzyłby koalicję rządzącą, to po tych wyborach może przyjść dobry moment, żeby najstarsza generacja polityków odeszła i przekazała funkcję młodszym – uważa prof. Andrzej Nowak. 

Jednocześnie wskazuje, że w ostatnich latach w partii wybiły się już osoby, które są zdolne do kierowania partią. Wymienia m.in. Zbigniewa Boguckiego, Pawła Szefernakera, Patryka Jakiego i Tobiasza Bocheńskiego. 

Czytaj więcej

Karol Nawrocki
Polityka
Nowy ranking zaufania: Karol Nawrocki na czele, Jarosław Kaczyński jak Grzegorz Braun

- Proszę mi pokazać choć jednego polityka w Koalicji Obywatelskiej, który w ostatnich latach ujawnił się jako ktoś zdolny poprowadzić partię, gdyby Donald Tusk odszedł. Tam widać zaoranie talentów. W PiS do tego nie doszło: mimo wodzowskości, Jarosław Kaczyński potrafi łowić talenty, a nie je niszczyć - powiedział.

Spór wewnątrz PiS. „Podział byłby dla partii samobójstwem”

Historyk odniósł się również do trwającego sporu wewnątrz PiS. Były europoseł i były prezes TVP Jacek Kurski zamieścił w mediach społecznościowych serię wpisów, w których skrytykował byłego premiera Mateusza Morawieckiego, zarzucając mu kierowanie się strachem oraz składanie deklaracji „dalece wykraczających poza mandat” środowiska.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Mateusz Morawiecki i Jacek Kurski
Polityka
Konflikt w PiS. Politycy partii reagują na atak Jacka Kurskiego

Prof. Nowak przekonuje, że PiS potrzebuje wszystkich frakcji, ponieważ odcięcie którejkolwiek z nich byłoby dla partii samobójstwem. - Moja diagnoza jest taka: jeśli PiS odetnie jedną z orientacji, wybory przegra. Jeśli utrzyma różne nurty, ma szansę wygrać w 2027 roku - ocenił.

Jak na obecną sytuację reaguje Donald Tusk? Zdaniem prof. Nowaka Koalicja Obywatelska chce zdelegalizować PiS jako partię centrową. - To dążenie, by powsadzać wszystkich pisowców do więzienia, a potem powiedzieć: skoro nie ma PiS, to albo Tusk, albo faszyzm. Wymarzony scenariusz - Donald Tusk kontra Braun i przystawki - stwierdził.

Czy możliwa jest koalicja PiS – Grzegorz Braun?

Czy po wyborach w 2027 roku może dojść do utworzenia koalicji Prawa i Sprawiedliwości z partią Grzegorza Brauna? - Koalicja to kwestia umowy programowej. Nie sądzę, by PiS zgodził się na umowę, w której punktem będzie orientacja antysemicka. Pytanie, czy Braun zaakceptuje umowę, w której nie będzie miejsca na to, co nazywam "polityką gaśnicy" - uważa prof. Nowak.

- Dobrze byłoby, gdyby pojawiła się partia centrowa, z zanikającego PSL i Polski 2050, które pożarł Tusk. Być może część wyborców nie zaakceptuje tego politycznego ludożerstwa i powstanie siła zdolna poszerzyć spektrum koalicyjne po 2027 roku - koalicji, w której nie będzie miejsca dla KO - dodał.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Osoby Donald Tusk Grzegorz Braun Andrzej Nowak
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Adam Glapiński
Polityka
O co i z kim walczy Adam Glapiński? Znamy kulisy konfliktu w NBP
Karol Nawrocki
Polityka
Nowy ranking zaufania: Karol Nawrocki na czele, Jarosław Kaczyński jak Grzegorz Braun
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podał informacje na temat wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra
Polityka
Czy Wołodymyr Zełenski wystąpi w Sejmie? Włodzimierz Czarzasty o ustaleniach
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Tomasz Trela, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy
Polityka
Tomasz Trela: Najgorzej byłoby ustępować Karolowi Nawrockiemu
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama