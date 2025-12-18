Aktualizacja: 18.12.2025 10:30 Publikacja: 18.12.2025 09:46
prof. Andrzej Nowak
Foto: PAP/Łukasz Gągulski
- Wybory w 2027 roku będą sprawdzianem. I jeśli prawica wygra, a PiS - jako najsilniejsza partia centrowa - współtworzyłby koalicję rządzącą, to po tych wyborach może przyjść dobry moment, żeby najstarsza generacja polityków odeszła i przekazała funkcję młodszym – uważa prof. Andrzej Nowak.
Jednocześnie wskazuje, że w ostatnich latach w partii wybiły się już osoby, które są zdolne do kierowania partią. Wymienia m.in. Zbigniewa Boguckiego, Pawła Szefernakera, Patryka Jakiego i Tobiasza Bocheńskiego.

- Proszę mi pokazać choć jednego polityka w Koalicji Obywatelskiej, który w ostatnich latach ujawnił się jako ktoś zdolny poprowadzić partię, gdyby Donald Tusk odszedł. Tam widać zaoranie talentów. W PiS do tego nie doszło: mimo wodzowskości, Jarosław Kaczyński potrafi łowić talenty, a nie je niszczyć - powiedział.
Historyk odniósł się również do trwającego sporu wewnątrz PiS. Były europoseł i były prezes TVP Jacek Kurski zamieścił w mediach społecznościowych serię wpisów, w których skrytykował byłego premiera Mateusza Morawieckiego, zarzucając mu kierowanie się strachem oraz składanie deklaracji „dalece wykraczających poza mandat” środowiska.

Prof. Nowak przekonuje, że PiS potrzebuje wszystkich frakcji, ponieważ odcięcie którejkolwiek z nich byłoby dla partii samobójstwem. - Moja diagnoza jest taka: jeśli PiS odetnie jedną z orientacji, wybory przegra. Jeśli utrzyma różne nurty, ma szansę wygrać w 2027 roku - ocenił.
Jak na obecną sytuację reaguje Donald Tusk? Zdaniem prof. Nowaka Koalicja Obywatelska chce zdelegalizować PiS jako partię centrową. - To dążenie, by powsadzać wszystkich pisowców do więzienia, a potem powiedzieć: skoro nie ma PiS, to albo Tusk, albo faszyzm. Wymarzony scenariusz - Donald Tusk kontra Braun i przystawki - stwierdził.
Czy po wyborach w 2027 roku może dojść do utworzenia koalicji Prawa i Sprawiedliwości z partią Grzegorza Brauna? - Koalicja to kwestia umowy programowej. Nie sądzę, by PiS zgodził się na umowę, w której punktem będzie orientacja antysemicka. Pytanie, czy Braun zaakceptuje umowę, w której nie będzie miejsca na to, co nazywam "polityką gaśnicy" - uważa prof. Nowak.
- Dobrze byłoby, gdyby pojawiła się partia centrowa, z zanikającego PSL i Polski 2050, które pożarł Tusk. Być może część wyborców nie zaakceptuje tego politycznego ludożerstwa i powstanie siła zdolna poszerzyć spektrum koalicyjne po 2027 roku - koalicji, w której nie będzie miejsca dla KO - dodał.

