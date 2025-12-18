– Agnieszka jest liderką z jasną wizją i głębokim zrozumieniem naszych rynków i klientów. Jestem przekonany, że pod jej przywództwem PwC w Europie Środkowo-Wschodniej będzie się nadal rozwijać, oferując naszym klientom wszystko to, co najlepsze – podkreślał Adam Krasoń, obecny prezes PwC CEE, komentując wybór Agnieszki Gajewskiej na to stanowisko.

Nowa prezeska PwC CEE, która od lipca przyszłego roku będzie zarządzała regionem obejmującym 27 krajów (w tym m.in. Mongolię, Turkmenistan i Uzbekistan), przez ostatnie cztery lata pełniła w firmie funkcję członka zarządu i lidera ds. klientów i rynków, mając też wpływ na strategię rozwoju.

Na tym nie koniec, bo Agnieszka Gajewska jest również globalnym partnerem zarządzającym PwC Government & Public Services, czyli usługami dla sektora publicznego i należy do Global AI SteerCo – globalnego komitetu sterującego rozwojem AI w PwC.

W swojej 25-letniej karierze w PwC i bankowości inwestycyjnej Agnieszka Gajewska, która ma doktorat z ekonomii i kwalifikacje ACCA, pracowała na pięciu kontynentach, w działach transakcji, doradztwa i audytu. Jest uznaną ekspertką, z doświadczeniem w finansowaniu projektów oraz w kształtowaniu trendów gospodarczych w naszym regionie. Zdaniem nowej prezeski PwC CEE najbliższe lata będą przełomowym czasem dla usług profesjonalnych w naszym regionie.