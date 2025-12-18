Aktualizacja: 18.12.2025 21:00 Publikacja: 18.12.2025 12:09
Agnieszka Gajewska została nową prezeską PwC
Foto: materiały prasowe
– Agnieszka jest liderką z jasną wizją i głębokim zrozumieniem naszych rynków i klientów. Jestem przekonany, że pod jej przywództwem PwC w Europie Środkowo-Wschodniej będzie się nadal rozwijać, oferując naszym klientom wszystko to, co najlepsze – podkreślał Adam Krasoń, obecny prezes PwC CEE, komentując wybór Agnieszki Gajewskiej na to stanowisko.
Nowa prezeska PwC CEE, która od lipca przyszłego roku będzie zarządzała regionem obejmującym 27 krajów (w tym m.in. Mongolię, Turkmenistan i Uzbekistan), przez ostatnie cztery lata pełniła w firmie funkcję członka zarządu i lidera ds. klientów i rynków, mając też wpływ na strategię rozwoju.
Na tym nie koniec, bo Agnieszka Gajewska jest również globalnym partnerem zarządzającym PwC Government & Public Services, czyli usługami dla sektora publicznego i należy do Global AI SteerCo – globalnego komitetu sterującego rozwojem AI w PwC.
W swojej 25-letniej karierze w PwC i bankowości inwestycyjnej Agnieszka Gajewska, która ma doktorat z ekonomii i kwalifikacje ACCA, pracowała na pięciu kontynentach, w działach transakcji, doradztwa i audytu. Jest uznaną ekspertką, z doświadczeniem w finansowaniu projektów oraz w kształtowaniu trendów gospodarczych w naszym regionie. Zdaniem nowej prezeski PwC CEE najbliższe lata będą przełomowym czasem dla usług profesjonalnych w naszym regionie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Komisja Europejska chce wprowadzić zasadę „Buy European” (kupuj europejskie) do potencjalnej pożyczki dla Ukrain...
W jakiej kondycji będzie amerykańska demokracja? Gospodarka rosyjska upadnie? Ukraińcy przegrają wojnę? Unia pój...
Producent samochodu lub państwo, z którego pojazd pochodzi, mają dostęp do zdalnego sterowania. Im więcej inteli...
Chińskie auta elektryczne mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, Donald Trump zapowiada blokadę Wen...
Naszpikowane elektroniką chińskie auta, które coraz częściej pojawiają się na polskich ulicach, stanowią poważne...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas