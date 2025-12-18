Aktualizacja: 18.12.2025 08:09 Publikacja: 18.12.2025 04:30
Austriacka Erste Group, która ma przejąć kontrolę nad Santander Bank Polska, w ostatnich tygodniach wyraźnie zwiększyła obecność w polskich mediach. Kampanie w prasie, telewizji i mediach społecznościowych nie są przypadkowe. To element budowania marki i wizerunku przyszłego strategicznego inwestora na jednym z kluczowych rynków w regionie. Co oznacza ta ofensywa komunikacyjna? I na jakim etapie jest dziś przejęcie polskiego Santandera?
Porozumienie między hiszpańskim Banco Santander a Erste Group zostało ogłoszone jeszcze na początku maja 2025 r. Austriacka grupa ma kupić 49 proc. udziałów w Santander Bank Polska, za 6,8 mld euro oraz 50 proc. w Santander TFI za 0,2 mld euro. Łącznie chodzi więc o ok. 7 mld euro, co w przeliczeniu na złote daje ok. 30 mld zł.
Santander BP jest trzecim bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów, ma ok. 6 mln klientów. Erste Group należy do największych instytucji finansowych w Europie, jest obecna w 7 krajach (Austria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Chorwacja i Serbia), a łączna liczba klientów sięga ok. 17 mln.
Połączenie tak dużych organizacji to skomplikowany proces. Jeszcze w maju zapowiadano, że przejęcie ma zostać sfinalizowane około końca 2025 r, pod warunkiem uzyskania standardowych zgód regulacyjnych, w tym w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Europejskiej w zakresie ochrony konkurencji.
Pierwszy istotny krok został już wykonany. Komisja Europejska wydała pozytywną opinię we wrześniu. Teraz czekamy na decyzję KNF, co zdaniem komentatorów rynku powinno nastąpić jeszcze w grudniu. I co ważne, nikt nie spodziewa się, by polski regulator dopatrzył się jakichś problemów i miałby stawiać dodatkowe warunki (tak jak to było np. przy sprzedaży polskiego BPH na rzecz Pekao kontrolowanego wówczas przez włoski UniCredit). W przypadku Santandera BP zmienia się co prawda kraj pochodzenia głównego akcjonariusza, ale bank pozostaje w rękach zagranicznego inwestora, co nie powinno zaburzyć konkurencji na rynku.
Uzyskanie zgody regulatorów to moment przełomowy. Usuwa największe ryzyka prawne, które mogłyby zablokować lub zmodyfikować transakcję i umożliwia przejście do kolejnych etapów. Po decyzji KNF spodziewane jest ogłoszenie tzw. „finalne closing”, a Erste Group i Banco Santander będą mogły rozliczyć się wedle wcześniej ustalonych warunków (548 zł na akcję), dokonać przeniesienia akcji, itp.
Co dalej? Jeśli KNF rzeczywiście wyda zgodę do końca tego roku, pierwsze miesiące 2026 r. oznaczać będą już operacyjne wejście Erste do Santandera i etap pełnej integracji. Austriacy staną się już formalnym właścicielem Santander Bank Polska.
Erste Group jako nowy główny akcjonariusz będzie mogła już podejmować decyzje, zapewne dokona zmian w radzie nadzorczej, ma też prawo do zmian w zarządzie. Rynek oczekuje też nowej strategii.
Powoli mogą pojawić się zmiany w ofercie, obsłudze, podejściu do relacji z klientami, itp. W dłuższym horyzoncie niemal pewny jest także rebranding – zmiana nazwy banku, identyfikacji wizualnej oddziałów, aplikacji i spółek zależnych. Taki proces będzie musiał być dokładnie i etapami komunikowany klientom.
Przejęcie Santander Bank Polska przez Erste Group jest największą transakcją typu M&A w polskim sektorze bankowym, ale nie jest jedyną ogłoszoną w tym roku. W lipcu Citibank Handlowy poinformował o sprzedaży swojej części detalicznej na rzecz VeloBanku. W czerwcu PZU i Pekao zapowiedziały dużą reorganizację grupy i utworzenie holdingu bankowo-ubezpieczeniowego. W listopadzie zaś włoska grupa UniCredit zadeklarowała podbój polskiego rynku, wcześniej kupując cyfrowy Aion Bank.
Przejęcie przez VeloBank detalicznej części Citi Handlowego (obejmującej m.in. zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, bankowość mikroprzedsiębiorstw, karty kredytowe, pożyczki i kredyty detaliczne oraz sieć oddziałów) również wchodzi w finałową fazę, bo na początku grudnia. KNF wyraziła na nią zgodę.
Zamknięcie transakcji planowane jest na połowę czerwca 2026 r. Jak informuje nas VeloBank, obecnie spółka koncentruje się na implementacji dodatkowych funkcjonalności oraz testuje przenoszenie danych, a wszystkie prace są realizowane zgodnie z ustalonym planem. Równolegle trwa budowanie biura maklerskiego VeloBanku (co wymaga też oddzielnej zgody KNF związanej z doradztwem inwestycyjnym oraz działalnością maklerską).
Do momentu finalizacji transakcji Citi Handlowy prowadzi działalność detaliczną w dotychczasowym modelu i pod swoją marką. Następnie klienci Citi Handlowego staną się klientami VeloBanku. Rebranding nastąpi w dniu połączenia. – Karty i numery rachunków klientów pozostaną bez zmian. Będą oni mogli zalogować się do bankowości VeloBanku po migracji, m.in. z wykorzystaniem swoich danych autoryzacyjnych. Wszystkie etapy będą komunikowane w odpowiednim czasie, z wyprzedzeniem i w sposób transparentny – zaznaczają władze VeloBanku.
Z kolei najmniej zaawansowane wydają się przekształcenie w ramach grupy PZU, które ma doprowadzić do powstania holdingu bankowo-ubezpieczeniowego, na czele którego ma stanąć Pekao, a PZU ma zostać wycofany z giełdy. Nie jest to klasyczna fuzja czy przejęcie, to raczej reorganizacja struktur, której celem jest uwolnienie nawet 20 mld zł kapitału.
Operacja jest na tyle skomplikowana, że wymaga zmian w kilku ustawach, uzyskania decyzji regulatorów rynku, zgody akcjonariuszy itp. Prace nad odpowiednimi przepisami prawa trwają już od pewnego czasu, projekty nie zostały jeszcze przyjęte przez Radę Ministrów i nie trafiły do Sejmu.
Pekao informuje nas, że zgodnie z tzw. term sheet, ustalającym zasady współpracy obydwu firm przy potencjalnej transakcji, "sukcesywnie postępują prace operacyjne nad tym wspólnym projektem”. Pracuje powołany przez obie spółki komitet sterujący oraz wspólne grupy robocze, które prowadzą działania zmierzające do reorganizacji grupy.
Prezes Pekao Cezary Stypułkowski oceniał niedawno podczas konferencji prasowej, że proces może zakończyć się w III kwartale 2026 r. Jednocześnie wciąż istnieje ryzyko, jak wskazują obserwatorzy rynku, że cała reorganizacja nie dojdzie do skutku w ogóle. Ostateczna decyzja należy bowiem do głównego akcjonariusza PZU i Pekao, czyli Skarbu Państwa, a to nadaje całemu projektowi wyraźny wymiar polityczny.
