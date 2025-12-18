Połączenie tak dużych organizacji to skomplikowany proces. Jeszcze w maju zapowiadano, że przejęcie ma zostać sfinalizowane około końca 2025 r, pod warunkiem uzyskania standardowych zgód regulacyjnych, w tym w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Europejskiej w zakresie ochrony konkurencji.

Kamienie milowe w przejęciu Santander BP

Pierwszy istotny krok został już wykonany. Komisja Europejska wydała pozytywną opinię we wrześniu. Teraz czekamy na decyzję KNF, co zdaniem komentatorów rynku powinno nastąpić jeszcze w grudniu. I co ważne, nikt nie spodziewa się, by polski regulator dopatrzył się jakichś problemów i miałby stawiać dodatkowe warunki (tak jak to było np. przy sprzedaży polskiego BPH na rzecz Pekao kontrolowanego wówczas przez włoski UniCredit). W przypadku Santandera BP zmienia się co prawda kraj pochodzenia głównego akcjonariusza, ale bank pozostaje w rękach zagranicznego inwestora, co nie powinno zaburzyć konkurencji na rynku.

Uzyskanie zgody regulatorów to moment przełomowy. Usuwa największe ryzyka prawne, które mogłyby zablokować lub zmodyfikować transakcję i umożliwia przejście do kolejnych etapów. Po decyzji KNF spodziewane jest ogłoszenie tzw. „finalne closing”, a Erste Group i Banco Santander będą mogły rozliczyć się wedle wcześniej ustalonych warunków (548 zł na akcję), dokonać przeniesienia akcji, itp.

Final closing i operacyjne przejęcie banku w 2026 r.

Co dalej? Jeśli KNF rzeczywiście wyda zgodę do końca tego roku, pierwsze miesiące 2026 r. oznaczać będą już operacyjne wejście Erste do Santandera i etap pełnej integracji. Austriacy staną się już formalnym właścicielem Santander Bank Polska.

Erste Group jako nowy główny akcjonariusz będzie mogła już podejmować decyzje, zapewne dokona zmian w radzie nadzorczej, ma też prawo do zmian w zarządzie. Rynek oczekuje też nowej strategii.