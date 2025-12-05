Na piątkowym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na podział Banku Handlowego poprzez wyodrębnienie części majątku w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesienie jej na rzecz VeloBanku – czytamy w komunikacie KNF. Plan tej transakcji ogłoszono w lipcu tego roku.

Reklama Reklama

Co obejmuje transakcja? Zakres przejmowanych usług i aktywów

– KNF daje zielone światło VeloBankowi na przejęcie części detalicznej Citi Handlowego – skomentowały władze obu banków. – Uzyskanie tej decyzji na tym etapie wskazuje na wysoką jakość przygotowania transakcji i pozwala stronom kontynuować działania w kierunku jej zamknięcia. Jest ono przewidziane na połowę 2026 r. – podają w komunikacie.

Umowa zawarta między Citi Handlowym a VeloBankiem zakłada przejęcie bankowości detalicznej Citi, w tym: zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, bankowość mikroprzedsiębiorstw, karty kredytowe, pożyczki, kredyty detaliczne oraz sieć oddziałów (wraz z pracownikami). Transakcja obejmuje około 6 mld zł kredytów klientów, 22,1 mld zł depozytów oraz 8,9 mld zł aktywów pod zarządzaniem.

Wartość transakcji sprzedaży szacowana jest na ok. 1,1 mld zł.