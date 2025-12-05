Rzeczpospolita
Ekonomia
Jest zgoda KNF na sprzedaż detalu Citi Banku. Kupi VeloBank

Transfer części detalicznej Citi do VeloBanku, wchodzi w końcową fazę. Regulatorzy nie widzą przeciwwskazań dla tej operacji, jej finalizację przewidziano na połowę 2026 roku.

Publikacja: 05.12.2025 17:30

VeloBank kupi część Citi Banku

VeloBank kupi część Citi Banku

Foto: AdobeStock

Anna Cieślak-Wróblewska

Na piątkowym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na podział Banku Handlowego poprzez wyodrębnienie części majątku w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesienie jej na rzecz VeloBanku – czytamy w komunikacie KNF. Plan tej transakcji ogłoszono w lipcu tego roku.

Co obejmuje transakcja? Zakres przejmowanych usług i aktywów

– KNF daje zielone światło VeloBankowi na przejęcie części detalicznej Citi Handlowego – skomentowały władze obu banków. – Uzyskanie tej decyzji na tym etapie wskazuje na wysoką jakość przygotowania transakcji i pozwala stronom kontynuować działania w kierunku jej zamknięcia. Jest ono przewidziane na połowę 2026 r. – podają w komunikacie.

Czytaj więcej

VeloBank będzie większy niż Citi. Czas na wejście na GPW?
Banki
VeloBank będzie większy niż Citi. Czas na wejście na GPW?

Umowa zawarta między Citi Handlowym a VeloBankiem zakłada przejęcie bankowości detalicznej Citi, w tym: zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, bankowość mikroprzedsiębiorstw, karty kredytowe, pożyczki, kredyty detaliczne oraz sieć oddziałów (wraz z pracownikami). Transakcja obejmuje około 6 mld zł kredytów klientów, 22,1 mld zł depozytów oraz 8,9 mld zł aktywów pod zarządzaniem. 

Wartość transakcji sprzedaży szacowana jest na ok. 1,1 mld zł.

VeloBank: klienci mają przejść płynnie i bezpiecznie

– Zgoda KNF jest dla nas potwierdzeniem, że przygotowana przez nas transakcja spełnia najwyższe standardy – podkreśla Adam Marciniak, prezes VeloBanku. – Jesteśmy na półmetku procesu. Kolejne etapy to finalizacja zakupu oraz integracji operacyjnej z pełnym poszanowaniem ciągłości działania i komfortu klientów – dodaje. Prezes zaznacza, że proces został zaplanowany tak, aby zagwarantować klientom Citi Handlowego maksymalnie płynne i bezpieczne przejście do VeloBanku.

Czytaj więcej

Do VeloBanku trafić ma cała bankowość detaliczna Citi
Banki
Skutki częściowej fuzji VeloBanku i Citi Banku. Kto zyska, kto straci?

Transakcja ma wzmocnić pozycję VeloBanku w segmencie bankowości detalicznej i klienta zamożnego, znacząco poszerzając skalę działania oraz potencjał rozwojowy tej instytucji. Po jej zakończeniu bank może zajmować 7-8 pozycję pod względem wielkości aktywów na polskim rynku.

Citi Handlowy: skupiamy się na klientach instytucjonalnych

– Działamy zgodnie z harmonogramem, aby w połowie 2026 r., po osiągnięciu pełnej gotowości operacyjnej, przyłączyć bankowość detaliczną do VeloBanku – wskazała też Elżbieta Czetwertyńska, prezes Citi Handlowy cytowana w komunikacie. – Intensywnie współpracujemy z zespołami VeloBanku, by zapewnić naszym klientom sprawne i komfortowe przejście do ich nowego banku – podkreśliła.

Czytaj więcej

VeloBank kupuje część detaliczną Citi Handlowego
Banki
VeloBank kupuje część detaliczną Citi Handlowego

Wyjście z segmentu detalicznego w Polsce jest zgodne z globalną strategią głównego akcjonariusza, czyli amerykańskiej grupy Citi (taka decyzja dotyczyła 15 krajów, gdzie działa Citi). Strategia ta zakłada koncentrację na segmencie klientów instytucjonalnych, korporacyjnych i międzynarodowych, gdzie Citi Handlowy chce być nr 1 w Polsce.

Źródło: rp.pl

Bankowość Banki Przejęcia Fuzje Finanse Citi Handlowy VeloBank
